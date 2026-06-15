Phim 18+ đang gây phẫn nộ: Cảnh nóng vượt quá giới hạn, nữ chính có hành động đáng xấu hổ

Chỉ sau 4 ngày lên sóng trên Prime Video, Every Year After đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong danh sách những series được xem nhiều nhất toàn cầu, xuất sắc vượt qua siêu phẩm phim 18+ hot không kém - Off Campus. Chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy nhất Every Summer After của Carley Fortune, tác phẩm được quảng bá như một bản tình ca mùa hè đầy hoài niệm về mối tình đầu kéo dài suốt hơn một thập kỷ giữa Percy Fraser và Sam Florek. Với bối cảnh thị trấn ven hồ thơ mộng, những ký ức tuổi trẻ đan xen hiện tại cùng dàn diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật, bộ phim nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả ngay sau khi ra mắt.

Nội dung bộ phim 18+ xoay quanh Percy Fraser (Sadie Soverall), cô gái trở lại Barry's Bay sau 10 năm xa cách để dự lễ tưởng niệm Sue, người từng xem cô như con gái trong gia đình. Chuyến trở về bất ngờ kéo theo hàng loạt bí mật bị chôn giấu nhiều năm, đặc biệt là mối tình dang dở với SamFlorek (Matt Cornett) và sai lầm lớn nhất đời cô: ngủ với Charlie, anh trai của Sam. Câu chuyện liên tục đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hé lộ hành trình yêu đương đầy sóng gió của cặp đôi từ những năm tháng tuổi teen cho đến khi trưởng thành.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm, Percy lại trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất phim. Không ít khán giả cho rằng nữ chính được xây dựng quá nhu nhược và phụ thuộc cảm xúc. Dù nhiều lần bị Sam bỏ rơi, bị đặt sau việc học tập và tương lai của bạn trai, thậm chí bị chia tay chỉ bằng một email lạnh lùng, Percy vẫn không thể dứt khỏi mối quan hệ này. Trớ trêu hơn, trong khoảng thời gian cả hai xa cách, cô còn phát sinh quan hệ tình dục với Charlie - anh trai của Sam - nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục quay về với tình yêu đầu.

Việc Percy liên tục mắc kẹt giữa hai anh em nhà Florek, đưa ra những quyết định đầy cảm tính rồi lại không thể buông bỏ quá khứ khiến nhiều người xem khó đồng cảm với bộ phim 18+ này. Không ít ý kiến cho rằng bộ phim đang xây dựng một hình tượng nữ chính thiếu chính kiến và bản lĩnh, sẵn sàng đánh đổi lòng tự trọng và liên tục tha thứ cho những tổn thương chỉ để níu giữ một mối tình đã nhiều lần đổ vỡ.

Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh kịch bản và cách xây dựng nhân vật, Every Year After còn thu hút sự chú ý nhờ hàng loạt phân đoạn tình cảm mang sắc thái phim 18+ ở những tập cuối. Trong tập 6, mối quan hệ giữa Percy và Sam chính thức tiến thêm một bước khi cả hai có lần đầu tiên bên nhau sau thời gian dài yêu đương. Bộ phim dành khá nhiều thời lượng để xây dựng tâm lý nhân vật trước khi dẫn đến khoảnh khắc cặp đôi trao nhau đêm đầu tiên đầy cảm xúc.

Đến tập 8, Every Year After tiếp tục khiến khán giả bàn tán khi Percy và Sam tái ngộ sau hơn một thập kỷ xa cách. Sau những lời tỏ bày chất chứa suốt nhiều năm, cả hai nhanh chóng chìm vào vòng tay nhau trong không gian riêng tư bên trong chiếc xe bán tải của Sam. Bộ phim 18+ không trực tiếp khắc họa cảnh ân ái, nhưng những màn khóa môi kéo dài cùng hình ảnh hai nhân vật xuất hiện trong trạng thái khỏa thân gần như hoàn toàn sau đó đủ để ngầm khẳng định điều đã xảy ra.

Nhiều cây bút đánh giá cao bầu không khí mùa hè hoài niệm, bối cảnh hồ nước thơ mộng cùng chemistry giữa dàn diễn viên trẻ, cho rằng bộ phim đủ cảm xúc để vượt ra khỏi khuôn mẫu của một tác phẩm tình cảm tuổi mới lớn thông thường. Tuy nhiên, không ít trang phê bình lại nhận xét đây là một câu chuyện tình yêu thiếu sức thuyết phục, lặp lại nhiều mô-típ quen thuộc của dòng phim 18+. Một số nhà phê bình cũng chỉ ra rằng mối quan hệ giữa Percy và Sam liên tục bị kéo dài bằng những hiểu lầm, chia tay rồi tái hợp, khiến cả hai trở thành minh chứng cho việc "yêu nhau nhưng không nên ở bên nhau".

Dẫu vậy, chính những tranh cãi xoay quanh chuyện tình bùng bình giữa Percy, Sam và Charlie lại là yếu tố khiến Every Year After trở thành một trong những bộ phim 18+ hot nhất mùa hè năm nay.

Nguồn: Page Six