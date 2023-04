5 nữ bác sĩ đẹp nhất màn ảnh Hàn: Song Hye Kyo xuất sắc nhưng có phải số 1?

Song Hye Kyo

Nhắc đến những nữ bác sĩ đẹp nhất trong vũ trụ phim Hàn Quốc, Song Hye Kyo chắc chắn là cái tên đầu tiên mà khán giả nghĩ tới. Cô từng đảm nhận quá thành công vai bác sĩ Kang Mo Yeon trong siêu phẩm Hậu duệ mặt trời - bộ phim đạt rating lên tới 28,4%.

Cũng nhờ tham gia bộ phim này, Song Hye Kyo đã yêu và còn về chung một nhà với Song Joong Ki. Đáng tiếc là sau đó, hai người lại đường ai nấy đi. Giờ đây, Song Joong Ki đang an vui bên tình mới còn ngôi sao Trái tim mùa thu vẫn tiếp tục chinh phục khán giả và giới chuyên môn với bom tấn The glory. Bằng việc thể hiện quá tốt vai Moon Dong Eun, Song Hye Kyo thậm chí đã được góp mặt trong danh sách đề cử cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (hạng mục truyền hình) tại Baeksang 2023.

Nhan sắc mê người của Song Hye Kyo trong phim Hậu duệ mặt trời - nguồn: KBS2

Ha Ji Won

Ha Ji Won là một gương mặt gạo cội và đã có nhiều năm theo đuổi diễn xuất. Chính vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi "Hoàng hậu Ki" từng đảm nhận dạng vai bác sĩ trong một bộ phim thuộc đề tài y khoa.

Năm 2017, tác phẩm Con tàu y đức đã thu hút được không ít sự chú ý từ cộng đồng yêu phim Hàn. Nội dung phim kể về các bác sĩ làm việc trên một con tàu chuyên dùng để cứu giúp những người dân sống tại các hòn đảo với cơ sở vật chất nghèo nàn. Ha Ji Won vào vai Song Eun Jae, một nữ bác sĩ tài giỏi, độc lập. Trong phim, có tới 3 chàng trai cùng thích Song Eun Jae.

Ha Ji Won trong phim Con tàu y đức - nguồn: MBC

Park Shin Hye

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu danh sách này không có Park Shin Hye. Năm 2016, cô đã đốn tim khán giả khi hóa thân thành bác sĩ Yoo Hye Jung trong Chuyện tình bác sĩ. Cùng với mỹ nam Kim Rae Won, cả hai đã vẽ nên một chuyện tình cực đẹp.

Nhân vật Yoo Hye Jung đã phải trải qua những tháng ngày không hạnh phúc và từng là một cô gái ương ngạnh. Để bảo vệ bản thân, Yoo Hye Jung dần đóng cửa trái tim mình. Thế nhưng, cuộc đời cô đã thay đổi mãi mãi kể từ sau khi gặp được Hong Ji Hong (Kim Rae Won). Đây là người có vai trò quan trọng trong việc biến cô thành một bác sĩ giàu lòng nhân ái.

Park Shin Hye chắc chắn là một trong những nữ bác sĩ xinh đẹp nhất từng xuất hiện trên màn ảnh Hàn ngữ - nguồn: SBS

Park Shin Hye nên duyên với Kim Rae Won trong phim Chuyện tình bác sĩ - nguồn: SBS

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Park Shin Hye đang khiến các fan cảm thấy vô cùng háo hức khi sắp comeback với Doctor slump - cũng là một bộ phim lấy đề tài y khoa. Ở dự án này, cô hợp tác cùng mỹ nam Park Hyung Sik.

Moon Chae Won

Nếu là một "fan cứng" của thể loại phim y khoa, bạn không nên bỏ qua Bác sĩ nhân ái - tác phẩm đã thắng giải Phim truyền hình hay nhất tại Baeksang 2014. Bộ phim có sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng Joo Won và Moon Chae Won.

Joo Won vào vai Park Shi On, người mắc hội chứng tự kỷ nhưng lại là một thiên tài. Anh đã tốt nghiệp trường y với tấm bằng loại xuất sắc. Park Shi On sở hữu kỹ năng xuất chúng nhưng do thiếu kỹ năng giao tiếp, anh gặp rất nhiều khó khăn trong công việc.

Ở thời điểm Park Shi On cố gắng để thích nghi với cuộc sống, đã có những người xuất hiện để giúp đỡ anh, một trong số đó là nữ chính Cha Yoon Su (Moon Chae Won).

Moon Chae Won và Joo Won trong phim Bác sĩ nhân ái - nguồn: KBS2

Lee Sung Kyung

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Lee Sung Kyung, người thủ vai nhân vật Cha Eun Jae trong loạt phim nổi tiếng Người thầy y đức. Cô từng xuất hiện ở mùa 2 và có mối quan hệ lãng mạn cùng Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop). Cả hai tiếp tục là những nhân vật chính ở mùa 3 và hứa hẹn sẽ mang tới cho người xem nhiều phân cảnh lãng mạn.

Nói thêm về Lee Sung Kyung, kể từ sau thành công với Đã đến lúc và Người thầy y đức 2, sự nghiệp của cô có phần chững lại. Hai tác phẩm mới nhất mà Lee Sung Kyung đóng chính là Sao băng cùng với Mối tình ngang trái đều không thành công như kỳ vọng. Bởi thế, hy vọng rằng Người thầy y đức 3 sẽ là cú lội ngược dòng ngoạn mục của người đẹp 32 tuổi.

Lee Sung Kyung xinh đẹp trong teaser Người thầy y đức 3 - nguồn: SBS

Teaser phim Người thầy y đức 3 - nguồn: SBS

Bộ phim "Người thầy y đức 3" do Lee Sung Kyung đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 28/4 sắp tới.