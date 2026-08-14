5 nam thần dân quốc "đốn tim" khán giả: Số 1 vẫn khiến chị em mê mẩn suốt 10 năm

Phim dân quốc vốn là "đất diễn" lý tưởng cho các nam thần Hoa ngữ, khi quân phục, vest và những bộ đồ mang hơi hướng cổ điển đều có thể tôn lên khí chất của họ. Năm nay, màn ảnh tiếp tục gọi tên loạt mỹ nam đình đám với những tạo hình đẹp mắt, từ Trần Vỹ Đình, Đinh Vũ Hề đến Trương Lăng Hách, Tiêu Chiến và Lý Hiện.

1. Trần Vỹ Đình

Trần Vỹ Đình từng có một trong những tạo hình dân quốc kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ khi đảm nhận vai Trương Khải Sơn trong Lão Cửu Môn. Sau 10 năm, anh tiếp tục trở lại với nhân vật này trong Cửu Môn khiến khán giả không khỏi bất ngờ vì diện mạo gần như chẳng thay đổi.

Năm 2016, Trần Vỹ Đình xuất hiện với quân phục, vẻ ngoài lạnh lùng và thần thái áp đảo, tạo nên hình tượng Phật gia đầy uy quyền. Đến Cửu Môn, khí chất ấy vẫn được giữ nguyên, thậm chí nhiều khán giả còn đùa rằng nam diễn viên dường như không già đi, bởi sau 1 thập kỷ, anh vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ như ngày nào. Chỉ cần đứng yên cũng có cảm giác của một nhân vật quyền thế, còn khi khoác quân phục và giữ vẻ mặt lạnh lùng, Trần Vỹ Đình gần như lập tức trở về với hình tượng Phật gia năm nào.

2. Đinh Vũ Hề

Bên cạnh Hoa Khai Cẩm Tú, Đinh Vũ Hề còn gây bão mùa hè năm nay khi xuất hiện trong Hồ Sơ Nam Bộ. Bộ phim cũng là phần tiền truyện của Lão Cửu Môn, đồng thời có sự liên kết về nhân vật và gia tộc với câu chuyện của Trương Khải Sơn.

So với hình tượng mạnh mẽ, quyền thế của Trần Vỹ Đình, Đinh Vũ Hề lại mang đến một màu sắc dân quốc mềm mại và thư sinh hơn. Những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển đặc biệt phù hợp với đường nét khuôn mặt của anh. Khi mặc áo dài hoặc diện những bộ đồ dân quốc thanh lịch, Đinh Vũ Hề tạo cảm giác vừa nho nhã vừa có chút xa cách, rất đúng với hình tượng một nhân vật có vẻ ngoài điềm đạm nhưng ẩn chứa nhiều bí mật.

3. Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách tiếp tục chứng minh lợi thế ngoại hình khi khoác lên mình những bộ quân phục và vest trong Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn. Sao nam 9x sở hữu vóc dáng cao ráo, vai rộng và gương mặt sắc nét, vì vậy những tạo hình mang phong cách dân quốc gần như rất khó để "dìm" được anh.

Nhân vật mà Trương Lăng Hách đảm nhận có nhiều cung bậc cảm xúc, từ một thiếu niên chịu tổn thương đến người đàn ông trưởng thành với những toan tính và tình cảm phức tạp. Những bộ quân phục giúp Trương Lăng Hách tăng thêm vẻ mạnh mẽ, trong khi các thiết kế vest lại làm nổi bật nét điển trai và phong thái quý công tử của anh. Cộng thêm chiều cao ấn tượng và gương mặt hợp phong cách dân quốc, nam diễn viên gần như "cân" được cả quân phục lẫn vest.

4. Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cũng gia nhập đường đua nam thần dân quốc với Điệp Báo Không Giới Hạn. Đây là lần đầu Tiêu Chiến thử sức với thể loại phim dân quốc, vì vậy tạo hình của anh được người hâm mộ mong chờ.

Trang phục của Tiêu Chiến trong phim cũng được đầu tư theo nhiều phong cách khác nhau. Khi mặc vest với vẻ ngoài kín đáo, anh mang đến cảm giác điềm tĩnh và lạnh lùng; lúc khoác quân phục, khí chất lại trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Đặc biệt, kiểu tóc vuốt gọn kết hợp kính gọng vàng tạo cho Tiêu Chiến vẻ ngoài vừa lịch lãm vừa có chút nguy hiểm. Những bộ vest cổ điển càng làm nổi bật lợi thế ngoại hình của anh, tạo nên hình ảnh một quý ông lịch lãm nhưng khó đoán.

5. Lý Hiện

Lý Hiện cũng có một dự án dân quốc đáng chú ý đang chờ lên sóng là Trường Phong Khởi. Điểm thú vị trong vai diễn của Lý Hiện nằm ở quá trình thay đổi hình tượng, từ một thiếu gia có phần ăn chơi dần trở thành một người đàn ông nhiều mưu tính, lão luyện và khó đoán. Sự chuyển biến này cũng mở ra nhiều kiểu tạo hình khác nhau cho Lý Hiện.

Qua những hình ảnh hậu trường được hé lộ, ngôi sao Cá Mực Hầm Mật rất hợp với các thiết kế vest mang phong cách dân quốc. Vẻ ngoài cao lớn, gương mặt nam tính cùng thần thái có phần bất cần giúp Lý Hiện dễ dàng toát lên chất "bad boy" cuốn hút. Khi không cười, anh mang cảm giác lạnh lùng và sắc sảo, đến lúc nở nụ cười lại lập tức trở về vẻ phong lưu của một thiếu gia giàu có. Những tạo hình này khiến hình ảnh Lý Hiện trong Trường Phong Khởi càng được mong chờ.