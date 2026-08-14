Sao nhập ngũ 2026: Erik bị tịch thu... loạt mỹ phẩm và máy nâng cơ trong ngày đầu hội quân

Erik bị thu... máy nâng cơ

Màn kiểm tra hành lý cá nhân vốn là nỗi ám ảnh của mọi tân binh, và ở tập mở màn "Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng", Erik chính là người lãnh trọn cơn ác mộng đó. Dù đã được Hòa Minzy dặn dò kỹ lưỡng từ trước về chuyện đồ skincare, nam ca sĩ vẫn "bất chấp" xếp vào vali một bộ sưu tập mỹ phẩm đồ sộ.

Kho mỹ phẩm đồ sộ của Erik

Kết quả là toàn bộ số đồ này bị đại đội trưởng nhắc nhở và tịch thu ngay tại chỗ. Đáng chú ý nhất là chiếc máy nâng cơ, thứ khiến chỉ huy phải dừng lại chất vấn công dụng, và câu trả lời của anh gọn lỏn đến mức khiến cả trung đội bật cười: "Tôi cảm thấy trẻ".

Màn thị phạm máy nâng cơ của Erik

Erik không phải trường hợp cá biệt. Phía đội nữ, Văn Mai Hương cũng mang theo máy bắn cơ vào đơn vị, rồi cùng Châu Bùi thị phạm cách sử dụng cho trung đội trưởng xem, khiến Minh Trang phải thốt lên đầy ngưỡng mộ: "Thích quá vậy". Riêng Châu Bùi còn tha thêm cả một túi đồ ăn với ý định chia cho đồng đội vì sợ đói, nhưng chưa kịp bị chỉ huy tịch thu thì các đồng chí còn lại đã đồng loạt từ chối vì... sợ tăng cân.

Châu Bùi và Văn Mai Hương

Cũng trong màn bóc hành lý, Minh Trang thừa nhận nỗi sợ lớn nhất của mình là sợ đói. Trung đội trưởng lập tức trấn an bằng một câu khẳng định chắc nịch: "Ở đây đồng chí không sợ đói, chỉ sợ đồng chí không ăn hết cơm đơn vị thôi!".

Thúy Ngân say nắng, ngất xỉu ngay buổi sáng đầu tiên

Không khí vui vẻ của ngày hội quân chùng xuống khi Thúy Ngân gặp sự cố sức khỏe. Vốn được biết đến như một gương mặt "chiến hết mình" ở các show thực tế, nữ diễn viên vẫn không trụ nổi trước nắng gió khắc nghiệt của vùng biển miền Trung. Đang cùng đồng đội giới thiệu bản thân, cô lảo đảo rồi không thể đứng vững vì cơn say nắng ập đến.

Điều khiến cả ê-kíp vừa nể vừa lo là ngay khi vừa tỉnh lại, Thúy Ngân đã liên tục gượng dậy: "Em vẫn quay được!", rồi nhắc thêm "Nội dung sau em vẫn quay tiếp nhé!". Sự quyết tâm ấy được trân trọng, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi không nhỏ về chặng đường huấn luyện còn rất dài phía trước tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải quân.

Bù lại, phần giới thiệu bản thân của những gương mặt còn lại mang đến không ít tiếng cười. Quốc Trường chia sẻ ngắn gọn về công việc ngoài nghệ thuật: "Tôi kinh doanh mỳ cay 7 cấp độ". Còn Erik, khi được chỉ huy yêu cầu nói rõ hơn về nghề ca sĩ, đã bối rối đến mức trả lời: "Nghề nghiệp của tôi là ca sĩ - Hát".

Chưa kịp vào doanh trại đã phải chèo thuyền vượt biển

Trước đó, ngày hội quân mở màn bằng một tình huống không ai lường trước. Là người xuất hiện cuối cùng, Erik nhanh trí pha trò chữa thẹn: "Em đến từ 2 giờ sáng nhưng không thấy ai nên lại... quay về!".

Chưa kịp đặt chân đến đơn vị hay nhận nhiệm vụ chính thức, cả đoàn đã nhận ngay "mật lệnh" chèo thuyền vượt biển với thời gian giới hạn 30 phút. Hai gương mặt được cho là điềm tĩnh nhất nhóm, Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh, lập tức nhận được sự tin tưởng của đồng đội để đảm nhận vị trí đội trưởng.

Đội Phan Mạnh Quỳnh khởi đầu thuận lợi nhờ chiến thuật dùng mái chèo đẩy thuyền ra xa bờ, nam nhạc sĩ còn tấm tắc tự khen: "Đội mình khôn phết!". Nhưng thế trận đảo chiều rất nhanh. Đội Quốc Trường tuy chật vật ở những mét nước đầu tiên lại bứt phá nhờ nhịp chèo ăn ý, vượt mặt rồi bỏ xa đối thủ. Nhìn đội mình tụt lại, Tuấn Dương tếu táo: "Tự nhiên thấy mình chọn sai 'nền văn minh'!", trong khi Châu Bùi vẫn lạc quan: "Không sao, giống như nghèo mà giàu kỷ niệm vậy!".

"Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" quy tụ 8 nghệ sĩ và người nổi tiếng bước vào đợt huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, phát sóng vào thứ Năm hàng tuần từ ngày 13/08/2026, lúc 20h45 trên kênh QPVN và 21h00 trên HTV7, TV360 cùng YouTube.