Mới đây, trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chia sẻ 2 món đồ uống "đốt mỡ" sau Tết do chính tay cô thực hiện từ rau củ quả tươi, màu sắc cực kỳ bắt mắt. Người đẹp cho biết, cả hai loại sinh tố đều có hương vị thơm ngon, dễ uống, giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân sau những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ.

Dưới đây là chi tiết 2 công thức cùng phân tích khoa học vì sao chúng có thể hỗ trợ giảm cân.

Công thức 1: Sinh tố cần tây - táo xanh (550ml)

Nguyên liệu:

2 nhánh cần tây lớn (hoặc 4 nhánh nhỏ)

1 quả táo xanh (bỏ hạt, giữ vỏ)

1 muỗng mật ong

250ml nước lọc

Vì sao hỗ trợ giảm cân?

Cần tây

Cần tây rất ít calo nhưng giàu chất xơ và nước. Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g cần tây chỉ chứa khoảng 14-16 kcal nhưng lại cung cấp lượng chất xơ đáng kể. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào bữa chính. Ngoài ra, cần tây còn chứa các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, hỗ trợ giảm viêm, yếu tố liên quan đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Táo xanh (giữ cả vỏ)

Táo, đặc biệt là phần vỏ, giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng tạo gel trong ruột, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy người ăn táo thường xuyên có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn nhờ hàm lượng chất xơ và mật độ năng lượng thấp.

Mật ong

Mật ong tạo vị ngọt tự nhiên thay cho đường tinh luyện. Dù vẫn cung cấp năng lượng, nhưng dùng với lượng nhỏ (1 muỗng) sẽ giúp thức uống dễ uống hơn, tránh cảm giác "uống cho có". Điều quan trọng vẫn là kiểm soát tổng calo cả ngày.

Sự kết hợp giữa cần tây - táo xanh tạo nên một ly sinh tố vừa mát, vừa thanh, hỗ trợ tiêu hóa sau những bữa ăn nhiều đạm, nhiều chất béo dịp Tết.

Công thức 2: Sinh tố cải kale - dứa (550ml)

Nguyên liệu:

5 nhánh cải kale

1/2 trái thơm

1 miếng gừng nhỏ

50ml nước cam

200ml nước lọc

Phân tích từng thành phần

Cải kale

Kale thuộc nhóm rau lá xanh đậm, rất giàu vitamin A, C, K và chất xơ. Với hàm lượng calo thấp nhưng giá trị dinh dưỡng cao, kale giúp tăng cảm giác no mà không làm "đội" tổng năng lượng trong ngày. Chất xơ trong kale cũng hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, yếu tố ngày càng được chứng minh có vai trò trong kiểm soát cân nặng.

Dứa

Dứa chứa enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa protein, giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn nhiều thịt. Ngoài ra, thơm cung cấp vitamin C, giúp chống oxy hóa, hỗ trợ làn da sáng khỏe. Vị chua ngọt tự nhiên của thơm cũng giúp ly sinh tố dễ uống hơn.

Gừng

Gừng từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ tiêu hóa. Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy, gừng có thể làm tăng nhẹ sinh nhiệt, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Dù hiệu quả không "thần kỳ", nhưng khi kết hợp trong chế độ ăn lành mạnh, gừng góp phần giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn.

Nước cam

Cung cấp thêm vitamin C và vị tươi mát, giúp cân bằng vị đắng nhẹ của kale.

Uống thế nào để hỗ trợ giảm cân hiệu quả?

Kỳ Duyên khuyến khích uống 1 trong 2 thức uống này trước bữa chính khoảng 30 phút. Về mặt sinh lý, điều này có cơ sở: Chất xơ và nước trong sinh tố sẽ giúp dạ dày có cảm giác đầy hơn, từ đó giảm lượng thực phẩm tiêu thụ ở bữa chính.

Với mục tiêu giảm cân hoặc "thanh lọc" sau Tết, có thể dùng sinh tố xanh thay cho bữa sáng hoặc bữa tối nhẹ. Tuy nhiên, mình lưu ý chị em: không nên kéo dài việc thay thế hoàn toàn bữa chính bằng sinh tố trong thời gian dài, vì cơ thể vẫn cần đủ đạm, chất béo tốt và tinh bột phức để duy trì chuyển hóa ổn định.

Lưu ý để không "phản tác dụng"

Không thêm đường, sữa đặc hay topping nhiều calo.

Ưu tiên xay nguyên rau củ quả thay vì ép lấy nước để giữ lại chất xơ tối đa.

Kết hợp vận động nhẹ (đi bộ, yoga, tập kháng lực).

Người có bệnh lý dạ dày, tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng thường xuyên.

Giảm cân sau Tết không cần những phương pháp cực đoan. Đôi khi, chỉ cần bắt đầu bằng một ly sinh tố xanh mỗi ngày, cộng thêm ngủ đủ và vận động đều đặn, cơ thể đã tự biết cách "cân bằng" trở lại.

