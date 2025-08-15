5 máy lau sàn không dây cầm tay đáng mua nhất hiện nay: Vừa hút sạch, vừa tiết kiệm công sức

1. Dreame H12 Pro – Chuyên gia làm sạch sàn bếp và sàn gỗ

Giá tham khảo: 9.000.000 VNĐ

Pin: 6x4.000mAh – dùng tối đa 35 phút

Tự động làm sạch con lăn sấy nóng 55°C

Ưu điểm:

- Cảm biến nhận diện độ bẩn để điều chỉnh lực hút.

- Đầu hút nghiêng 90° giúp làm sạch cả gầm tủ, gầm bàn ăn.

- Tự động sấy nóng, hạn chế mùi hôi, ẩm mốc.

- Hiển thị rõ dung lượng pin và tình trạng làm sạch qua màn hình LCD.

Nhược điểm:

- Không tháo rời pin nên khó thay khi chai pin.

- Thân máy hơi nặng (~4.9kg) nếu dùng lâu tay có thể mỏi.

- Không gập gọn được khi cất trữ, chiếm diện tích hơn một số mẫu khác.

Mua tại đây

2. Dreame H15 Pro Heat – Đối thủ xứng tầm cho sàn nhiều vết bẩn

Giá tham khảo: 16.500.000 VNĐ

Pin: Dùng 40–45 phút

Tự động sấy nhiệt lực hút mạnh mẽ 18.000 Pa

Ưu điểm:

- Có chế độ sấy nhiệt giúp khô con lăn nhanh chóng sau khi làm sạch.

- Cảm biến AI phát hiện bụi bẩn và điều chỉnh tự động.

- Lau sạch vết nước sốt, dầu mỡ, bụi mịn mà không cần xịt tay.

Nhược điểm:

- Giá thành cao hơn các dòng máy khác.

- Phù hợp nhà diện tích lớn, không thực sự tối ưu nếu bạn chỉ cần lau căn hộ nhỏ.

- Máy khá to, cần không gian cố định để đặt dock sạc tự làm sạch.

Mua tại đây

3. Redkey W12 – Giá mềm, hút nước mạnh, dễ tháo rửa

Giá tham khảo: 5.490.000 VNĐ

Pin : 2600mAh – dùng 45 phút

Tự động làm sạch con lăn, không cần lắp túi bụi

Ưu điểm:

- Giá tốt, phù hợp với người lần đầu mua máy lau sàn hút bụi.

- Hút được cả bụi bẩn, nước, tóc, lông thú mà không bị tắc nghẽn.

- Dễ tháo rửa, vệ sinh máy không quá phức tạp.

- Thời lượng pin tốt so với tầm giá (~45 phút).

Nhược điểm:

- Không có sấy nóng con lăn sau khi lau.

- Không có cảm biến AI nhận diện vết bẩn.

- Không có màn hình hiển thị – chỉ có đèn báo đơn giản.

Mua tại đây

4. Tineco Floor One S5 – Giao diện thân thiện, dễ dùng cho người lớn tuổi

Giá tham khảo: 10.900.000 VNĐ

Pin: 35 phút dùng liên tục

Tính năng tự làm sạch hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói

Ưu điểm:

- Màn hình hiển thị trực quan, kèm giọng nói hướng dẫn.

- Nhẹ tay hơn Dreame, dễ điều khiển với người lớn tuổi.

- Lau sạch nhanh, hút bụi và nước hiệu quả.

Nhược điểm:

- Không có tính năng sấy nóng con lăn.

- Cần vệ sinh thủ công phần chổi khi sử dụng lâu.

- Bình chứa nước bẩn hơi nhỏ, dễ đầy khi lau nhiều phòng liên tiếp.

Mua tại đây

5. Kärcher FC5 Premium – Thương hiệu Đức, chuyên xử lý bụi ướt

Giá tham khảo: 7.200.000 VNĐ

Công suất: 460W – dây cắm điện dài 7m

Hút bụi ướt – lau sạch – vắt khô con lăn tự động

Ưu điểm:

- Làm sạch sàn hiệu quả chỉ trong 1 lần đi máy – hút bụi và lau đồng thời.

- Công nghệ hút bụi ướt – phù hợp với sàn có nước, bùn, dầu loãng.

- Không dùng pin, nên không lo chai pin hay hết pin giữa chừng.

Nhược điểm:

- Không phải máy không dây – cần ổ cắm gần khu vực làm sạch.

- Không có tính năng tự sấy hoặc cảm biến AI.

- Con lăn cần vệ sinh thủ công sau khi dùng.

Mua tại đây

Bảng tổng kết so sánh: