5 loại viêm tưởng nhẹ thực chất là “chuông báo ung thư”: càng dập sớm, rủi ro càng thấp

Trong cuộc sống, hầu như ai cũng từng bị viêm hoặc viêm mạn tính. Phần lớn mọi người coi đó chỉ là chuyện nhỏ, uống thuốc vài hôm là xong.



Tuy nhiên, 5 loại viêm dưới đây có thể là tín hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư. Nếu cứ chần chừ không điều trị triệt để, nguy cơ ác tính hóa sẽ tăng nhanh theo thời gian.

1. Viêm dạ dày teo mạn tính - nguy cơ ung thư dạ dày

Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân hàng đầu gây viêm dạ dày teo. Vi khuẩn này phá hủy niêm mạc dạ dày trong thời gian dài, khiến niêm mạc liên tục tổn thương rồi sửa chữa, dẫn đến teo niêm mạc, dị sản ruột, loạn sản tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

2. Viêm gan virus mạn tính - nguy cơ ung thư gan

Viêm gan virus mạn, chủ yếu do virus viêm gan B (HBV) và virus viêm gan C (HCV), là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ung thư gan. Virus liên tục nhân lên trong gan sẽ gây tổn thương mạn tính, nếu không được điều trị kịp thời có thể tiến triển thành xơ gan, và từ đó chuyển thành ung thư gan.

3. Viêm ruột - nguy cơ ung thư đại trực tràng

Bệnh nhân mắc bệnh viêm ruột có nguy cơ ung thư cao hơn rõ rệt so với người bình thường. Nguyên nhân là do niêm mạc ruột liên tục rơi vào vòng xoáy loét - hồi phục, làm tăng số lần phân chia tế bào, từ đó gia tăng nguy cơ ác tính. Số liệu cho thấy, người bị viêm loét đại tràng có nguy cơ ung thư cao gấp 2 đến 6 lần so với dân số chung.

Với người trên 50 tuổi, người có tiền sử gia đình ung thư đại trực tràng hoặc từng mắc bệnh đường ruột, việc nội soi đại tràng định kỳ được xem là biện pháp quan trọng để phòng bệnh.

4. Viêm tụy mạn tính - nguy cơ ung thư tụy

Viêm tụy mạn thường đi kèm các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sụt cân, tổn thương mô tụy. Nếu bệnh tái phát nhiều lần, tụy dễ bị xơ hóa, vôi hóa, trở thành yếu tố nguy cơ cao của ung thư tụy. Khi có dấu hiệu ác tính, người bệnh có thể sụt cân nhanh, rối loạn đường huyết, nước tiểu sẫm màu như trà hoặc vàng da, tuyệt đối không nên chủ quan.

5. Viêm cổ tử cung - yếu tố thúc đẩy ung thư cổ tử cung

Viêm cổ tử cung không trực tiếp biến thành ung thư, nhưng lại là “mảnh đất thuận lợi” cho ung thư phát triển. Viêm mạn tính kéo dài khiến cổ tử cung dễ nhiễm virus u nhú ở người (HPV) và khó đào thải virus. Tình trạng nhiễm HPV dai dẳng có thể tiến triển thành tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung.

Giảm viêm trong cơ thể: 10 thói quen đơn giản nhưng hiệu quả

Điều đáng mừng là chống viêm không đòi hỏi các sản phẩm đắt tiền. Phần lớn giải pháp nằm ngay trong những thói quen ăn uống, vận động, ngủ nghỉ và quản lý cảm xúc hằng ngày.

- Ăn nhiều rau quả nhiều màu sắc là bước đầu tiên. Lycopene trong cà chua, anthocyanin trong việt quất hay sulforaphane trong bông cải xanh đều là chất kháng viêm tự nhiên. Rau quả còn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và hợp chất thực vật giúp giảm viêm hiệu quả. Một đĩa ăn càng nhiều màu sắc càng có lợi cho sức khỏe.

- Ưu tiên nguồn đạm chất lượng như cá, tôm, gia cầm, trứng, sữa ít béo, đậu nành và các loại hạt. Ngược lại, nên hạn chế thịt chế biến sẵn và kiểm soát lượng thịt đỏ.

- Thường xuyên sử dụng ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, kê, kiều mạch, ngô, quinoa. Nhóm thực phẩm này giúp ổn định đường huyết, có tác dụng kháng viêm và được xem là nền tảng của chế độ ăn phòng ung thư.

- Uống trà và cà phê ở mức vừa phải cũng mang lại lợi ích. Trà xanh, trà đen chứa nhiều polyphenol, flavonoid có tác dụng phòng ngừa nhiều loại ung thư. Cà phê đen giàu chất chống oxy hóa, nhưng cần tránh thêm đường và kem béo.

- Giảm các thực phẩm gây viêm như đồ ăn chứa chất béo chuyển hóa, thực phẩm muối mặn và đồ muối chua. Lượng muối mỗi ngày nên dưới 5 gram.

- Duy trì vận động hằng ngày giúp cơ bắp tiết ra các chất trung gian sinh học có tác dụng giảm viêm. Mỗi tuần nên tập 3 đến 4 buổi aerobic cường độ vừa, mỗi buổi trên 30 phút, kết hợp với luyện tập sức mạnh.

- Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là nguyên tắc then chốt. Nicotine kích hoạt phản ứng viêm, còn acetaldehyde (sản phẩm chuyển hóa của rượu) gây tổn thương niêm mạc mạnh mẽ.

- Giữ nhịp sinh hoạt đều đặn cũng rất quan trọng. Người trưởng thành cần ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Thiếu ngủ làm tăng cortisol và các chất gây viêm trong cơ thể.

- Học cách giải tỏa căng thẳng giúp hạn chế viêm mạn tính. Áp lực kéo dài gây rối loạn nội tiết, thúc đẩy phản ứng viêm. Chỉ cần dành 10 phút mỗi ngày cho các bài tập hít thở sâu cũng có thể cải thiện rõ rệt.

- Cuối cùng, nên hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và hóa chất độc hại. Giữ nhà cửa sạch sẽ, tránh lạm dụng thuốc nhuộm tóc, thuốc trừ sâu và tiếp xúc với các chất như formaldehyde, axit hay kiềm mạnh.

