Trái cây là một loại thực phẩm không bao giờ thiếu trong thực đơn của mọi người. Chúng được các chuyên gia nhận định là "thuốc tiên của thiên nhiên", cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin, chất xơ… Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người trưởng thành nên ăn 100-200gr trái cây chín mỗi ngày.

Hầu như phần lớn các loại trái cây đều chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa lão hóa sớm. Đồng thời, trái cây cũng cung cấp nhiều nước, giúp duy trì độ ẩm cho da và làm cho làn da trông tươi sáng hơn.

Ăn trái cây là cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe, ngừa lão hóa sớm.

Việc bổ sung trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp duy trì vẻ đẹp tự nhiên mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể của cơ thể. Tuy nhiên theo các chuyên gia, có 5 loại trái cây sau đây không chỉ tốt mà còn chứa ít đường, đôi lúc có thể ăn nhiều một chút mà không sợ béo:

5 loại trái cây hội tụ đủ 3 yếu tố "lâu già - giảm cân - khỏe đẹp" mà phụ nữ nên ăn

1. Dâu tây

Dâu tây không chỉ ngon mà còn chứa ít đường tự nhiên. Theo đó, dâu tây chứa nhiều vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh giúp cải thiện hệ miễn dịch và hỗ trợ sự sản sinh collagen, từ đó làm giảm nếp nhăn, tăng cường độ đàn hồi cho da. Vitamin C còn giúp làm sáng da và giảm sắc tố, giúp da đều màu, tươi sáng hơn.

Thứ hai, dâu tây cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như flavonoid và polyphenol, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương của gốc tự do. Điều này giúp giảm nguy cơ lão hóa sớm và các bệnh mãn tính như ung thư. Ngoài ra, chất xơ trong dâu tây hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp duy trì cân nặng ổn định.

Dâu tây giàu vitamin C giúp cơ thể sản sinh collagen hiệu quả.

2. Quả bơ

Quả bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn lành mạnh như axit oleic, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Những chất béo này còn hỗ trợ việc hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K - rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, bơ chứa một lượng lớn vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do gốc tự do và tác động của môi trường, từ đó làm giảm nếp nhăn, giữ cho làn da luôn mềm mại. Vitamin E cũng giúp làm giảm tình trạng viêm, hỗ trợ quá trình chữa lành da, giúp da trông sáng hơn và đều màu.

Quả bơ giàu vitamin E tốt cho da, giúp da luôn mịn màng.

3. Quả ổi

Không chỉ là một món ăn vặt quen thuộc, quả ổi còn sở hữu nhiều lợi ích không tưởng với sức khỏe. Cụ thể, ổi rất giàu chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu. Điều này góp phần vào việc kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các vấn đề tiêu hóa như táo bón.

Thêm vào đó, ổi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính và giảm viêm. Các hợp chất này không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp làm sáng da và giảm tình trạng mụn. Nhờ vậy mà mang lại làn da săn chắc và tươi trẻ.

Quả ổi còn có khả năng giảm tình trạng mụn mà ít người biết.

4. Quả bưởi

Cũng giống như các loại trái cây trên, quả bưởi chứa một lượng lớn vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Vitamin C trong bưởi hỗ trợ quá trình sản sinh collagen, góp phần làm da mềm mại, đàn hồi và giảm thiểu nếp nhăn.

Bên cạnh đó, bưởi cũng rất giàu chất xơ, đặc biệt là pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, làm giảm nguy cơ táo bón và duy trì mức đường huyết ổn định. Pectin cũng có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Quả bưởi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và béo phì.

5. Quả quýt

Ít ai biết rằng quýt chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tổn thương của các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Những hợp chất này cũng có tác dụng chống viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Đặc biệt hơn cả, quýt còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kali, giúp duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ chức năng tim. Nhìn chung, việc bổ sung quýt vào chế độ ăn uống không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe tim mạch, mà còn hỗ trợ tiêu hóa, duy trì làn da khỏe mạnh.

Quả quýt có công năng chống viêm nên có tác dụng ngừa ung thư hiệu quả.

Theo Eatthis, Healthline