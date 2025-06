Nồng độ axit uric cao trong máu sẽ tạo thành các tinh thể sắc nhọn lắng đọng trong các khớp (bệnh gout), gây sưng và đau. Dùng thuốc và thay đổi lối sống có thể kiểm soát nồng độ axit uric.

Dưới đây là 5 loại trái cây mùa hè giúp giảm axit uric trong cơ thể tự nhiên:

Chanh

Chanh giúp kiềm hóa nước tiểu và hỗ trợ gan, thận trong quá trình bài tiết axit uric. Dù có vị chua, tính axit nhẹ nhưng khi vào cơ thể, chanh lại tạo phản ứng kiềm hóa, làm tăng độ pH nước tiểu, từ đó ngăn ngừa sự kết tinh của a xít uric.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Healthline cho biết, theo nghiên cứu đăng trên chuyên san Annals of the Rheumatic Diseases nước chanh làm giảm đáng kể nồng độ axit uric trong máu khi sử dụng thường xuyên trong vòng 6 tuần. Tác dụng này được cho là nhờ vào hàm lượng vitamin C cao, một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hỗ trợ thải axit uric.

Dưa leo

Dưa leo có hàm lượng nước cao với khoảng 96%, giúp lợi tiểu và tăng đào thải axit uric qua thận. Ngoài ra, dưa leo chứa lượng nhỏ kali và ma giê, tác dụng kiềm hóa nhẹ.

Các chuyên gia cho biết uống nhiều nước và ăn các món hàm lượng nước cao sẽ làm loãng axit uric và giảm nguy cơ kết tinh. Ngoài ra, dưa leo cũng chứa chất chống ô xy hóa như cucurbitacin và flavonoid, có tác dụng kháng viêm rất tốt.

Chuối

Nếu bạn bị bệnh gút do axit uric cao thì chuối là một trong những loại trái cây tốt nhất để giảm axit uric trong máu. Điều này cũng giúp giảm nguy cơ bị bệnh gút tấn công.

Chuối và dưa hấu là 2 loại quả giúp giảm axit uric một cách tự nhiên

Chuối có hàm lượng purine rất thấp - hợp chất tự nhiên phân hủy thành axit uric - khiến nó trở thành lựa chọn tốt để điều trị axit uric cao. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cũng cho thấy điều tương tự.

Báo Dân trí dẫn nguồn trang Healthline, chuối là loại thực phẩm có hàm lượng purine rất thấp. Chúng cũng là một nguồn cung cấp vitamin C. Một đánh giá năm 2021 cho thấy rằng lượng vitamin C cao có thể bảo vệ chống lại bệnh gút, nhưng cần nghiên cứu thêm để xác nhận lợi ích tiềm năng này.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa nhiều nước, cung cấp nước cho cơ thể và hoạt động như nguồn 'thuốc lợi tiểu' tự nhiên, giúp loại bỏ độc tố và axit uric dư thừa ra khỏi cơ thể. Dưa hấu tính kiềm, giúp giảm nguy cơ kết tinh axit uric trong khớp, cân bằng độ pH trong cơ thể tự nhiên.

Quả dứa

Dứa có hàm lượng nước cao và giàu chất chống oxy hóa, vitamin C giúp đào thải độc tố qua nước tiểu. Dứa chứa loại enzyme phân giải protein gọi là bromelain giúp phân hủy protein và giảm viêm. Dứa cũng chứa đường tự nhiên giúp cân bằng axit uric.

(Tổng hợp)