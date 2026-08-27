Trong những ngôi nhà hiện đại, đặc biệt là căn hộ có diện tích kín và ít cửa sổ, không khí đôi khi trở nên ngột ngạt do bụi, mùi thức ăn hoặc các hợp chất phát sinh từ đồ nội thất. Ngoài việc thông gió và vệ sinh thường xuyên, bố trí cây xanh phù hợp cũng là một giải pháp đơn giản giúp không gian sống trong lành, dễ chịu hơn.

Dưới đây là 5 loại cây trồng trong nhà giúp lọc bụi mịn hiệu quả.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhờ khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà. Cây có lá mọc thẳng, cứng, ít tốn diện tích và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

Cây lưỡi hổ giúp loại bỏ chất độc hại trong không khí. (Ảnh: Cây xanh Hương Lộc)

Cây lưỡi hổ có khả năng lọc không khí khỏi những hợp chất độc hại như formaldehyde, benzen, xylene, toluene và trichloroethylene. Đặc biệt, cây lưỡi hổ còn hấp thụ CO2 và giải phóng oxy vào ban đêm.

Cây lưỡi hổ chịu được điều kiện khô hạn, không cần tưới nước thường xuyên. Cây phù hợp đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc phòng làm việc.

Cây lan Ý

Lan Ý nổi bật với hoa trắng thanh lịch cùng tán lá xanh bóng, phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Bên cạnh đó, lan Ý còn giúp lọc sạch không khí khỏi nhiều chất độc hại như formaldehyde, trichloroethylene, xylene từ các động cơ xe, sơn trong nhà; khí amoniac từ khói thuốc lá, linh kiện điện tử.

Cây lan Ý không cần chăm sóc cầu kỳ. (Ảnh: Vingarden)

Cây này phù hợp đặt trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc do ưa bóng râm và không cần ánh sáng mạnh. Việc chăm sóc lan Ý cũng khá đơn giản, chỉ cần tưới nước khi đất khô nhẹ.

Cây trầu bà

Loại cây này có tốc độ sinh trưởng nhanh, dễ chăm sóc và có thể trồng trong chậu đất hoặc thủy sinh. Ngoài ra, cây trầu bà còn có thể hỗ trợ hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí.

Cây trầu bà. (Ảnh: Trạm giống)

Cây trầu bà có thể trồng chậu để bàn hoặc treo trang trí, tạo điểm nhấn xanh mát.

Cây dương xỉ

Dương xỉ thích hợp với môi trường có độ ẩm cao, ánh sáng nhẹ. Tán lá xanh dày, mềm mại khiến loại cây này thường được sử dụng để trang trí phòng khách, ban công hoặc khu vực gần cửa sổ.

Cây dương xỉ có khả năng lọc không khí. (Ảnh: Greenworks VN)

Bên cạnh giá trị làm cảnh, dương xỉ còn được mệnh danh là máy lọc không khí nhờ khả năng loại bỏ formaldehyde và một số kim loại độc hại như asen, thủy ngân.

Cây thường xuân

Cây thường xuân được cho là có khả năng loại bỏ hơn 55% chất độc trong không khí như formaldehyde, aldehyde formic, benzen... Đồng thời, thường xuân còn giúp hút bụi và lọc chất độc từ khói thuốc lá.

(Ảnh: Cảnh Quan Trịnh Thập)

Cây thường xuân có thể treo ở cửa sổ, tường hoặc ban công nhỏ. Để duy trì độ xanh tốt, cần tưới nước đều cho cây thường xuân.