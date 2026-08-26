Đừng để kỳ nghỉ lễ 5 ngày biến thành 2 tháng trả nợ: 5 khoản nên tính trước khi đặt phòng

Những kỳ nghỉ dài luôn tạo cảm giác "hiếm có". Vì cả năm mới có vài dịp nghỉ liên tục nhiều ngày nên không ít gia đình dễ tự cho phép mình nới tay hơn bình thường: phòng đẹp hơn một chút, ăn ngon hơn một chút, thêm vài trải nghiệm cho đáng chuyến đi.

Từng khoản nhìn riêng có vẻ không quá lớn. Nhưng cộng lại, một chuyến đi 4–5 ngày hoàn toàn có thể vượt ngân sách vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng.

Điều đáng nói là nhiều người chỉ tính tiền phòng và vé xe, vé máy bay trước khi quyết định đi. Trong khi những khoản khiến ngân sách "vỡ trận" lại thường xuất hiện sau khi phòng đã đặt, vé đã mua và gần như không còn đường lui.

Muốn kỳ nghỉ thực sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi thay vì mở đầu cho chuỗi ngày trả nợ, đây là 5 khoản nên tính trước.

1. Tiền di chuyển: Đừng chỉ nhìn vào giá vé chiều đi

Giả sử một gia đình 4 người nhìn thấy vé máy bay giá 1,5 triệu đồng/người và nhanh chóng kết luận rằng chi phí đi lại chỉ khoảng 6 triệu đồng.

Nhưng thực tế, con số cuối cùng có thể cao hơn đáng kể.

Ngoài vé khứ hồi còn có hành lý ký gửi, phí chọn chỗ, tiền taxi từ nhà ra sân bay, từ sân bay về khách sạn, chi phí di chuyển tại điểm đến, tiền gửi xe hoặc thậm chí chi phí thuê ô tô, thuê xe máy.

Nếu đi bằng ô tô cá nhân, tiền xăng cũng chưa phải tất cả. Cần cộng thêm phí cao tốc, gửi xe, ăn uống dọc đường và các khoản phát sinh nếu phải đi vòng hoặc thay đổi lịch trình.

Một nguyên tắc đơn giản là đừng đặt phòng trước khi biết tương đối chính xác tổng chi phí từ cửa nhà mình đến cửa khách sạn và ngược lại.

Ví dụ:

- Vé khứ hồi: 6 triệu đồng

- Taxi hai đầu: 1 triệu đồng

- Hành lý: 800.000 đồng

- Di chuyển tại điểm du lịch: 1,5 triệu đồng

Tổng thực tế đã là hơn 9 triệu đồng, chứ không còn là 6 triệu đồng ban đầu.

2. Tiền phòng: Giá hiển thị chưa chắc là số tiền cuối cùng

Đây là khoản dễ khiến người đi du lịch ra quyết định nhanh nhất.

Một khách sạn được niêm yết 1,4 triệu đồng/đêm có vẻ khá hợp lý. Nghỉ 4 đêm tương đương khoảng 5,6 triệu đồng.

Nhưng trước khi bấm đặt, cần kiểm tra kỹ ít nhất ba vấn đề: giá đã gồm thuế phí chưa, phòng có bao gồm ăn sáng không và chính sách dành cho trẻ em như thế nào.

Với gia đình có con nhỏ, phụ thu giường phụ hoặc ăn sáng đôi khi có thể khiến chi phí tăng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.

Chưa kể, trong dịp cao điểm, nhiều người còn bị tâm lý "phòng đẹp chỉ còn một căn", từ đó nâng hạng phòng ngoài kế hoạch.

Ban đầu dự tính 1,5 triệu đồng/đêm, cuối cùng chuyển sang phòng 2,2 triệu đồng/đêm vì có view biển, ban công hoặc diện tích rộng hơn. Chênh lệch 700.000 đồng tưởng nhỏ nhưng sau 4 đêm đã thành 2,8 triệu đồng.

Vì vậy, trước khi đặt phòng hãy tự đặt một mức trần rất rõ.

Chẳng hạn, nếu ngân sách lưu trú của gia đình là 6 triệu đồng thì 6 triệu phải là giá cuối cùng sau thuế, phí và phụ thu, không phải giá xuất hiện ở dòng đầu tiên trên ứng dụng đặt phòng.

3. Tiền ăn uống: Khoản dễ bị đánh giá thấp nhất

Một trong những câu quen thuộc trước chuyến đi là: "Ăn uống thì đáng bao nhiêu".

Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Giả sử gia đình 4 người chi khoảng 800.000–1 triệu đồng cho một bữa chính tại điểm du lịch. Hai bữa mỗi ngày đã khoảng 1,6–2 triệu đồng.

Trong 5 ngày, riêng ăn trưa và ăn tối có thể tiêu khoảng 8–10 triệu đồng.

Đó là chưa tính cà phê, đồ uống, ăn vặt, kem cho trẻ nhỏ, đồ ăn đêm hoặc những bữa đặc sản có giá cao hơn bình thường.

Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ, giá ăn uống tại một số điểm du lịch có thể cao hơn ngày thường.

Cách dễ nhất để kiểm soát khoản này không phải là cố gắng tiết kiệm từng bữa mà là đặt ngân sách ăn uống theo ngày.

Ví dụ gia đình dự kiến 1,5 triệu đồng/ngày thì 5 ngày là 7,5 triệu đồng. Có thể hôm đầu chi 1,2 triệu, hôm sau chi 1,8 triệu, nhưng tổng thể vẫn giữ quanh giới hạn đã đặt.

Có một con số cụ thể luôn dễ kiểm soát hơn suy nghĩ mơ hồ rằng "đi chơi thì ăn thoải mái một chút".

4. Tiền vui chơi và mua sắm: Mỗi khoản vài trăm nghìn nhưng cộng lại rất nhanh

Một gia đình có thể lên kế hoạch rất kỹ tiền vé và khách sạn nhưng gần như không dự trù tiền trải nghiệm.

Đến nơi mới bắt đầu mua vé tham quan, vé khu vui chơi, thuê đồ, thuê thuyền, đi cáp treo, chụp ảnh, uống cà phê tại địa điểm nổi tiếng…

Mỗi khoản chỉ 200.000–500.000 đồng/người. Nhưng với gia đình 4 người, một hoạt động 300.000 đồng/người đã là 1,2 triệu đồng.

Chỉ cần ba hoạt động như vậy, ngân sách tăng thêm gần 4 triệu đồng. Chưa kể quà lưu niệm và đặc sản mang về. Đây là khoản rất dễ phát sinh tâm lý: "Đã đi đến đây rồi thì mua một chút".

Một chút cho bố mẹ, một chút cho đồng nghiệp, một chút cho trẻ con, cuối cùng lại thành một túi đồ trị giá vài triệu đồng.

Trước chuyến đi, nên chia rõ hai khoản: Ngân sách trải nghiệm và ngân sách mua sắm.

Khi tiền mua quà đã chạm trần, hãy dừng lại. Kỳ nghỉ không trở nên ý nghĩa hơn chỉ vì vali lúc về nặng thêm vài kilogram.

5. Khoản dự phòng: Thứ ít ai muốn dùng nhưng nhất định nên có

Du lịch gần như luôn tồn tại những khoản không thể tính chính xác.

Có thể trẻ nhỏ bị mệt và phải mua thuốc. Có thể gia đình phải gọi taxi thay vì đi bộ. Có thể chuyến bay thay đổi giờ khiến cả nhà phải ăn thêm một bữa tại sân bay. Có thể kế hoạch ngoài trời bị hủy và phải chuyển sang một hoạt động có phí.

Nếu toàn bộ ngân sách chuyến đi đã được sử dụng hết trên giấy, chỉ cần vài sự cố nhỏ cũng có thể khiến thẻ tín dụng bắt đầu được sử dụng.

Một cách đơn giản là dành khoảng 10–15% tổng ngân sách chuyến đi làm khoản dự phòng.

Ví dụ chuyến đi dự kiến hết 25 triệu đồng thì nên chuẩn bị thêm khoảng 2,5–3,5 triệu đồng.

Nếu không sử dụng đến, số tiền này vẫn còn nguyên sau chuyến đi. Nhưng nếu có việc phát sinh, gia đình sẽ không phải vay mượn hoặc rút tiền từ quỹ sinh hoạt tháng sau.

Một phép tính nên làm trước khi bấm nút "đặt phòng"

Giả sử một gia đình 4 người đi nghỉ 5 ngày:

Khoản chi Dự kiến Di chuyển 8 triệu đồng Khách sạn 6 triệu đồng Ăn uống 7 triệu đồng Vui chơi, mua sắm 4 triệu đồng Dự phòng 3 triệu đồng Tổng cộng 28 triệu đồng

Lúc này câu hỏi quan trọng không còn là: "Phòng này có đẹp không?" mà là: "28 triệu đồng này đã có sẵn chưa?".

Nếu sau chuyến đi phải chia hóa đơn thẻ tín dụng thành hai hoặc ba tháng mới trả hết, kỳ nghỉ đó thực chất đang sử dụng thu nhập của tương lai.

Và đây chính là điểm nhiều người bỏ qua.

Một kỳ nghỉ đáng giá không nhất thiết phải là kỳ nghỉ đắt tiền. Một chuyến đi 15 triệu đồng nhưng trở về vẫn còn quỹ dự phòng, tiền sinh hoạt và khoản tiết kiệm tháng đó thường dễ chịu hơn rất nhiều so với chuyến đi 30 triệu đồng nhưng hai tháng sau vẫn phải dè sẻn để trả nợ.

Nghỉ lễ là để nghỉ. Đừng biến 5 ngày vui chơi thành 60 ngày nhìn tài khoản ngân hàng rồi tiếc vì một lần bấm nút "đặt ngay".