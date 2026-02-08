5 kiểu vợ khiến cuộc sống của bạn đảo lộn

Phụ nữ có EQ thấp thường có những biểu hiện như cảm xúc không ổn định. (Ảnh: ITN).

Phụ nữ có EQ thấp thường có những biểu hiện như cảm xúc không ổn định, ích kỷ, không biết suy nghĩ, lời nói độc hại, v.v. Những người phụ nữ này trong cuộc sống thường xuyên nổi cáu, hay tranh cãi với chồng vì những chuyện nhỏ nhặt, không bao giờ chịu thua, không bao giờ xin lỗi, không bao giờ nhượng bộ, không phân rõ đúng sai, luôn nghĩ mình đúng, chồng sai.

Điều khó hiểu hơn nữa là, trong quá trình tranh cãi, họ chọn những lời nói gây tổn thương nhất để đả kích chồng, thậm chí còn liên lụy đến người thân của chồng, như thể muốn gây xáo trộn mọi thứ.

Chưa hết, sau tranh cãi, họ còn giữ hận thù trong lòng, thường xuyên tỏ vẻ khó chịu với chồng, dẫn đến tình trạng hai vợ chồng rơi vào cuộc chiến lạnh lùng lâu dài, cả gia đình bị người phụ nữ này làm cho mờ mịt, bầu không khí gia đình luôn căng thẳng và áp lực.

Ghen tuông nhỏ nhen

Người phụ nữ hay ghen tuông nhỏ nhen thuộc loại nhân cách “phụ nữ hay than vãn”, thường biểu hiện như lòng dạ hẹp hòi, quá nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh, tính toán từng li từng tí.

Khi bạn đi ăn tối với đồng nghiệp hoặc bạn bè vào ban đêm, cô ấy sẽ thầm nghĩ: Chồng mình có phải đang hẹn hò với người phụ nữ khác không? Khi bạn về nhà muộn một giờ sau giờ tan sở, cô ấy cũng nghi ngờ bạn: Có điều gì giấu mình chăng?

Khi bạn đi công tác ở tỉnh khác vì công việc, cô ấy sẽ gọi hàng chục cuộc điện thoại trong ngày. Không chỉ vậy, kiểu phụ nữ này thường hay nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần chồng làm một việc không vừa ý là cô ấy sẽ không vui, liên tục than phiền với chồng, từ đó dẫn đến cãi vã.

Sống chung với người phụ nữ như vậy, đàn ông như đi trên băng mỏng, ngày nào cũng phải cẩn trọng và luôn cảm thấy mệt mỏi.

Chỉ chăm lo gia đình ruột thịt

Kiểu phụ nữ này thường bỏ qua cảm xúc của chồng và nghĩ đến bố mẹ ruột trong mọi việc.

Kiểu phụ nữ này thường bỏ qua cảm xúc của chồng và nghĩ đến bố mẹ ruột trong mọi việc. Tất nhiên, biểu hiện này là dễ hiểu, nhưng nếu bạn hy sinh lợi ích của gia đình nhỏ mà bạn và chồng đã gây dựng để bù đắp cho gia đình bố mẹ đẻ, chắc chắn sẽ có phần bất hợp lý.

Thậm chí, một số phụ nữ còn trốn chồng và bí mật dùng phần lớn thu nhập của mình để phụ giúp gia đình, đặc biệt là giúp đỡ anh chị em, sự cống hiến tưởng chừng như "vị tha" này thực chất là biểu hiện của sự "ích kỷ", bởi tất cả thu nhập sau khi kết hôn đều thuộc về tài sản chung của vợ chồng, và nếu người chồng không biết, thì đó là một kiểu hành vi cá nhân "giả tạo công khai và riêng tư".

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mà còn dễ xảy ra những hiểu lầm, mâu thuẫn giữa vợ chồng, đặt nền móng cho hôn nhân đổ vỡ.

Quá lười biếng

Kiểu phụ nữ này luôn phụ thuộc vào người khác, thái độ tiêu cực, thiếu trách nhiệm, v.v. Khi gặp vấn đề, họ sẽ không chủ động giải quyết, chỉ dựa vào chồng. Lý do là bởi họ lười biếng suy nghĩ, sợ nhận trách nhiệm, phiền phức, không muốn lo lắng.

Họ chỉ muốn mọi thứ dễ dàng cho bản thân, nhưng không hiểu cho nỗi khổ của chồng. Họ không làm bất cứ điều gì ở nhà: Không dọn dẹp, không nấu ăn, không rửa bát đĩa, không giặt quần áo, v.v., Họ chỉ muốn tận hưởng sở thích cá nhân.

Không có khả năng yêu thương

Người phụ nữ không có khả năng yêu thương thường ghét những cử chỉ thân mật của chồng; không thể mang lại giá trị cảm xúc cho chồng; không thể giao tiếp thẳng thắn với chồng; thiếu khả năng đồng cảm...

Thậm chí, họ từ chối các cử chỉ thân mật của chồng, không bao giờ quan tâm đến nhu cầu sinh lý của chồng. Hơn nữa, họ cũng không giỏi trong việc bày tỏ nhu cầu cảm xúc của bản thân, tất nhiên cũng không thể mang lại giá trị cảm xúc cho chồng, khiến chồng không nhận được sự nuôi dưỡng về mặt tình cảm.

Không chỉ vậy, kiểu phụ nữ này cũng không thông cảm và hiểu chồng, khi chồng bị tổn thương hoặc buồn bã, cô ấy coi như không thấy, không thể mang lại sự an ủi và hỗ trợ, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm. Khi sống cùng người phụ nữ như vậy, đàn ông sẽ cảm thấy cô đơn và bất lực, thậm chí tính cách cũng có thể thay đổi.