Bị vợ "tác động vật lý" ngay đêm tân hôn, chồng đòi ly hôn và cái kết "đắng" tại tòa

Saosatar đưa tin, mới đây, một vụ việc hôn nhân tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của dư luận khi một người đàn ông khởi kiện yêu cầu ly hôn và hoàn trả tiền sính lễ với lý do bị vợ cào xước trong đêm tân hôn và nghi ngờ vợ che giấu bệnh lý tâm thần trước hôn nhân. Tuy nhiên, tòa án địa phương đã bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn, cho rằng quan hệ vợ chồng chưa đến mức "hoàn toàn đổ vỡ".

Theo đó, anh Lữ là tài xế xe tải, thường xuyên làm việc tại Quảng Đông, Trung Quốc. Tháng 9/2024, thông qua mai mối, anh quen biết Lý Xảo. Hai người từng có thời gian hẹn hò nhưng không sống chung. Ngày 13/1/2025, họ đăng ký kết hôn tại huyện Tuyên Hán và đến ngày 21/1/2025 thì tổ chức đám cưới với quy mô khoảng 40 mâm cỗ.

Anh Lữ kể lại, khoảng 22h đêm tân hôn, sau khi khách đã về hết, anh và vợ trở về căn nhà mới đã được sửa sang. "Thế nhưng điều tôi không ngờ tới là đêm đó cô ấy lại dùng hai tay cào vào mặt khiến tôi bị chảy máu". Video anh cung cấp cho thấy trên mặt có nhiều vết máu.

Trên mặt anh Lữ có nhiều vết máu. Ảnh: Saostar.

Theo phong tục địa phương, ngày hôm sau anh cùng vợ về nhà ngoại. "Để giữ thể diện cho nhà vợ, tôi nói dối là mình bị ngã. Lúc đó mẹ vợ còn đưa tôi 2.000 Nhân dân tệ bảo tôi đi bệnh viện kiểm tra". Vài ngày sau, hai người lại xảy ra xung đột vì chuyện vặt vãnh, anh Lữ tiếp tục bị cào bị thương nhưng không báo cảnh sát.

Anh Lữ cho biết, sau kết hôn, hai người ít gần gũi, nhiều xa cách nên chưa xây dựng được tình cảm ổn định. Ngày 20/5/2025, anh vẫn chuyển khoản cho vợ 520 NDT và gửi hoa với hy vọng làm dịu mối quan hệ.

Đến tháng 10/2025, khi về quê ở Tuyên Hán, anh phát hiện trong tủ âm tường có thuốc Risperidone - loại thuốc dùng để điều trị tâm thần phân liệt, thời gian mua thuốc là tháng 8/2025. Anh Lữ nghi ngờ vợ che giấu bệnh tình trước khi cưới nhưng nhiều lần hỏi thăm đều không có kết quả.

Tháng 11/2025, anh Lữ nộp đơn lên Tòa án huyện Tuyên Hán, yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân và hoàn trả số tiền sính lễ cùng quà tặng trị giá hơn 110.000 NDT. Anh cho rằng hai người chưa xây dựng được tình cảm vợ chồng, chưa có đời sống hôn nhân đúng nghĩa và mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Tuy nhiên, phía Lý phản bác, khẳng định hai người đã chung sống như vợ chồng hợp pháp, không có việc che giấu bệnh tình và mâu thuẫn chưa đến mức trầm trọng. Cô cũng cho biết chồng từng liên lạc, chuyển tiền cho mình trong thời gian sau cưới, thể hiện mong muốn duy trì quan hệ.

Sau khi xem xét, Tòa án huyện Tuyên Hán nhận định, mặc dù hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong thời gian ngắn sau khi kết hôn, nhưng vẫn tồn tại khả năng hàn gắn. Việc anh Lữ từng chuyển tiền cho vợ vào ngày 20/5/2025 được coi là dấu hiệu cho thấy quan hệ chưa hoàn toàn đổ vỡ.

Ngày 15/12/2025, tòa tuyên án sơ thẩm không cho phép ly hôn và bác yêu cầu đòi lại sính lễ, theo Người đưa tin.

"Tôi định kháng cáo nhưng không còn tiền thuê luật sư", anh Lữ chia sẻ. Số tiền sính lễ trước đó đều là vay mượn khắp nơi, thậm chí quẹt thẻ tín dụng. Gần đây, anh liên tục nhận được cuộc gọi đòi nợ từ ngân hàng, cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn.

Mẹ của Lý Xảo khi trả lời phỏng vấn đã phủ nhận việc lừa kết hôn. Bà cho biết trước khi cưới đã nhắc nhở hai bên tìm hiểu kỹ, đồng thời khẳng định anh Lữ vốn đã biết việc con gái bà có bệnh hay không và là bệnh gì từ trước khi cưới.