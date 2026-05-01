5 kiểu thu nhập phụ đang được chị em lựa chọn nhiều nhất trong nửa đầu năm 2026

“Tôi không còn thấy yên tâm nếu chỉ có đúng một nguồn lương mỗi tháng”.

Đó là câu nói của Thu Hương (36 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), người bắt đầu bán đồ ăn healthy sau giờ làm từ cuối năm ngoái. Ban đầu chị chỉ muốn kiếm thêm khoảng 2–3 triệu đồng/tháng để “đỡ áp lực tiền học cho con”. Nhưng sau gần 8 tháng, khoản thu phụ đã có lúc chạm mốc 12 triệu đồng/tháng – gần bằng lương cứng.

Năm 2026, câu chuyện như của Hương không còn hiếm.

Chi phí sinh hoạt tăng, tâm lý lo ngại cắt giảm nhân sự, cùng xu hướng “không phụ thuộc vào một nguồn thu” khiến ngày càng nhiều phụ nữ chủ động tạo thêm dòng tiền ngoài công việc chính. Điều đáng nói là phần lớn các công việc này không còn kiểu “buôn bán lớn”, mà thiên về mô hình linh hoạt, ít vốn và tận dụng kỹ năng sẵn có.

Làm nội dung online: Từ vài video đời thường đến khoản thu 5-10 triệu/tháng

Một trong những kiểu thu nhập phụ tăng mạnh nhất hiện nay là làm nội dung trên mạng xã hội.

Khác với giai đoạn trước – khi nhiều người nghĩ phải có hàng trăm nghìn follow mới kiếm được tiền – năm 2026 chứng kiến sự lên ngôi của nhóm “creator đời thường”. Chỉ cần nội dung thật, đều đặn và đúng nhu cầu, nhiều tài khoản vài chục nghìn người theo dõi vẫn có thu nhập khá ổn định.

Các chủ đề hút người xem nhất lại rất quen thuộc:

- Đi chợ bao nhiêu tiền mỗi tuần

- Nấu cơm văn phòng

- Dọn nhà

- Review đồ gia dụng

- Chia sẻ cách tiết kiệm

- Cuộc sống mẹ bỉm hoặc phụ nữ tuổi 35–45

Một nhân viên ngân hàng tại TP.HCM cho biết chị bắt đầu quay video “mâm cơm 4 người dưới 150.000 đồng” chỉ bằng điện thoại cũ. Sau khoảng 1 năm, tài khoản mang về trung bình 7–9 triệu đồng/tháng từ affiliate và quảng cáo nhỏ.

Điểm khiến mô hình này bùng nổ là chi phí bắt đầu gần như bằng 0. Một chiếc điện thoại, vài giờ buổi tối và nội dung đủ thật đôi khi đã đủ tạo ra dòng tiền.

Affiliate và bán hàng online nhỏ gọn: Không cần ôm hàng vẫn có đơn đều

Nếu giai đoạn 2020–2022 là thời của “nhập hàng số lượng lớn”, thì năm 2026 lại là thời của mô hình bán nhỏ, xoay vòng nhanh và ít rủi ro tồn kho.

Nhiều phụ nữ văn phòng hiện chỉ tập trung vào:

- Cộng tác viên bán hàng

- Bán theo đơn đặt trước

- Dropshipping

- Review sản phẩm rồi ăn hoa hồng

Một số người mỗi tháng chỉ bán vài chục đơn nhưng vẫn có thêm 4–8 triệu đồng khá đều.

Lan Anh (32 tuổi, Hải Phòng) kể chị từng bỏ hơn 70 triệu đồng nhập mỹ phẩm về bán rồi tồn kho gần nửa năm. Sau đó chị chuyển sang affiliate đồ gia dụng và bất ngờ vì “không cần ship hàng, không cần ôm vốn mà tiền về đều hơn”.

“Có tháng tôi chỉ làm nội dung buổi tối nhưng vẫn nhận gần 11 triệu tiền hoa hồng”, chị nói.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm bán tốt nhất hiện nay lại không phải đồ xa xỉ, mà là những món rất đời sống:

- Máy hút bụi mini

- Hộp bảo quản thực phẩm

- Đồ du lịch

- Đồ chăm sóc da giá bình dân

- Thiết bị nhà bếp nhỏ

Xu hướng tiêu dùng thực tế khiến kiểu bán hàng “review thật – giá vừa phải” có tỷ lệ chốt đơn khá cao.

Dạy kỹ năng online: Nghề tay trái của nhóm phụ nữ có chuyên môn

Một thay đổi thú vị năm 2026 là nhiều phụ nữ bắt đầu kiếm tiền từ chính kỹ năng công việc hằng ngày.

Không ít người từng nghĩ:

“Excel thì ai chả biết”

“Canva có gì mà dạy”

“Viết CV thôi mà”

Nhưng thực tế, nhu cầu học kỹ năng ngắn hạn đang tăng rất mạnh, đặc biệt ở nhóm người muốn chuyển việc hoặc làm freelance.

Hiện nay, nhiều lớp học online quy mô nhỏ có mức học phí dao động:

- 299.000 đồng

- 499.000 đồng

- 1–2 triệu đồng/khóa

Chỉ cần một lớp 20–30 học viên mỗi tháng cũng đủ tạo thêm khoản thu khá ổn định.

Mai Phương (39 tuổi, nhân sự tại Hà Nội) chia sẻ chị mở lớp hướng dẫn viết CV và luyện phỏng vấn online vào cuối tuần. Ban đầu chỉ có 6 học viên, nhưng sau gần 1 năm, thu nhập từ lớp học đã khoảng 15 triệu đồng/tháng.

“Điều tôi bất ngờ nhất là kỹ năng mình dùng mỗi ngày lại có người sẵn sàng trả tiền để học”, chị nói.

Nghề dịch vụ cuối tuần: Ít hào nhoáng nhưng tiền thật

Trong lúc nhiều người cạnh tranh trên môi trường online, một nhóm phụ nữ khác lại chọn hướng rất thực tế: làm nghề dịch vụ cuối tuần.

Đặc biệt ở các thành phố lớn, nhu cầu làm đẹp và dịch vụ cá nhân tăng mạnh giúp nhiều nghề “nhỏ nhưng sống khỏe” xuất hiện.

Ví dụ:

- Làm nail tại nhà

- Trang điểm cá nhân

- Decor tiệc nhỏ

- Cắm hoa

- Chụp ảnh mini

- Làm bánh homemade

Điểm chung là vốn ban đầu không quá lớn, có thể học nhanh và dễ có khách quen.

Một thợ make-up tại Hà Nội cho biết mùa cưới năm ngoái chị chỉ nhận khách cuối tuần nhưng vẫn kiếm khoảng 18–25 triệu đồng/tháng.

Không ít phụ nữ văn phòng hiện coi việc học thêm một nghề dịch vụ là “quỹ an toàn nghề nghiệp”, nhất là trong bối cảnh công việc công sở ngày càng cạnh tranh.

Đầu tư nhỏ và tạo nhiều dòng tiền mini

Khác với thời kỳ lao vào đầu tư theo phong trào, phụ nữ năm 2026 có xu hướng “chậm mà chắc” hơn rất nhiều.

Nhiều người không đặt mục tiêu làm giàu nhanh, mà ưu tiên:

- Có quỹ dự phòng

- Có khoản tích lũy riêng

- Có dòng tiền ngoài lương

Một xu hướng khá rõ hiện nay là chia nhỏ dòng tiền:

- 1 khoản tiết kiệm

- 1 khoản đầu tư định kỳ

- 1 khoản thu nhập phụ

- 1 khoản tiền mặt dự phòng

Mỗi nguồn có thể không quá lớn, nhưng tạo cảm giác an toàn hơn rất nhiều so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào lương cố định.

Khảo sát từ nhiều nền tảng tuyển dụng và tài chính cá nhân cho thấy nhóm phụ nữ 30–45 tuổi hiện là nhóm quan tâm mạnh nhất đến “đa nguồn thu nhập”, đặc biệt sau các đợt biến động kinh tế và cắt giảm nhân sự trong vài năm gần đây.

Thu nhập phụ giờ không còn là “kiếm thêm cho vui”

Điều thay đổi lớn nhất có lẽ nằm ở tư duy.

Nhiều phụ nữ hiện nay không còn xem công việc tay trái là lựa chọn khi khó khăn. Ngược lại, họ coi đó là một phần của kế hoạch tài chính dài hạn.

- Có người bắt đầu bằng vài đơn affiliate đầu tiên.

- Có người mở lớp online cuối tuần.

- Có người quay video lúc con ngủ.

- Có người học nail sau giờ làm.

Khoản tiền kiếm thêm ban đầu đôi khi chỉ vài triệu đồng mỗi tháng. Nhưng chính cảm giác “ngoài lương vẫn có tiền vào” mới là thứ khiến nhiều chị em thấy yên tâm hơn giữa thời buổi mọi chi phí đều đang tăng lên từng ngày.