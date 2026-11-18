5 giờ 30 phút sáng là khung giờ nhiều người còn đang say ngủ. Thế nhưng với MC Quyền Linh thì đó là lúc anh kể mình đã có thể thức dậy để lo chuyện bếp núc trong nhà. Nam MC từng chia sẻ rằng dù là đàn ông nhưng anh sẵn sàng dậy từ 5 giờ 30 phút để giặt đồ và nấu ăn. Anh cũng cho biết mình vẫn dậy sớm đi chợ rồi mới vào bếp. Câu nói ấy nghe giản dị nhưng khi được đặt cạnh những gì anh từng trải qua quanh chuyện ăn uống thì lại là cả một hành trình.

Những bữa cơm ước có miếng thịt

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình thì Quyền Linh đã lớn lên trong một căn nhà lá ở quê, ngày nào cũng đi bắt từng con cá hay con ốc về kho mặn cho cả nhà ăn. Nhiều bữa cậu bé ấy chỉ biết tưởng tượng trong chén cơm của mình có vài miếng thịt. Có lần về quê sau khi tốt nghiệp, anh thấy gạo trong chum chỉ còn nửa lon.

Lên TP.HCM học và lập nghiệp, cái đói còn rõ hơn. Nam MC từng so sánh rằng ở dưới quê đói còn ra vườn hái dưa leo hay bắt cua bắt cá, còn ở thành phố thì thứ gì cũng phải có tiền mới mua được. Những năm ấy bữa tối của anh thường chỉ là mì tôm ăn cùng khoai lang hoặc khoai mì. Để có thể bám trụ với nghề thì Quyền Linh từng làm cửu vạn ở chợ và xin lại những phần thực phẩm dập nát về ăn. Chợ với Quyền Linh vì thế không chỉ là nơi mua đồ nấu cơm mà còn từng là chỗ để anh kiếm sống qua ngày.

Mâm cơm hôm nay vẫn có dưa leo

Nhiều năm sau khi cuộc sống đã đủ đầy thì khẩu vị của anh gần như không hề thay đổi. Hình ảnh xuất hiện nhiều lần trên trang cá nhân của nam MC là một mâm cơm rất đơn giản gồm dưa leo cùng rau luộc và một chén chao để chấm. Anh cũng không hề e ngại ăn một gói mì khi bận rộn.

Đáng chú ý là dưa leo từng là thứ anh ra vườn hái để chống đói thời còn ở quê, giờ đây lại là món quen thuộc trên mâm cơm nhà mình. Vào những dịp đặc biệt, Quyền Linh tự tay vào bếp nấu nướng đãi vợ con. Một phần rau trong bữa cơm gia đình còn được hái từ chính khu vườn nhà anh.

Từ 2 giờ sáng mới về đến nhà

Không phải lúc nào khung giờ sáng sớm của Quyền Linh cũng dành cho căn bếp. Vào năm 2024, anh cho biết nhiều năm liền thường xuyên đi công tác dài ngày, có hôm xong việc về đến nhà đã 2 giờ sáng. Đó cũng là điều anh canh cánh vì chưa dành được nhiều thời gian cho vợ con.

Những năm gần đây, nam MC chủ động hạn chế công việc để ở bên gia đình nhiều hơn. Những việc anh nhắc đến khi ở nhà đều rất đời thường: vào bếp nấu ăn, phụ vợ dọn dẹp, rửa chén. Trước đó, trong mùa dịch năm 2020, anh cũng kể mình tự tay lo đi chợ, nấu ăn, tưới cây. Anh thừa nhận có thể mình nấu chưa ngon, quét nhà chưa sạch nhưng vẫn rất thích làm những công việc này.

Từ những bữa cá ốc kho mặn, những tối mì tôm với khoai mì, đến mâm cơm có dưa leo và chén chao, chuyện ăn uống của Quyền Linh gần như đi một vòng trọn vẹn. Khung giờ 5 giờ 30 sáng anh từng nhắc đến vì thế không phải bí quyết thành công nào cả, mà chỉ là giờ một người đàn ông đi chợ và vào bếp cho gia đình.

Nguồn tham khảo: Vietnamnet, Pháp luật Việt Nam