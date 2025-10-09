25 năm không đi hát, Victoria Beckham vẫn “ẵm gọn” 60 tỷ nhờ âm nhạc

Dù đã rời xa sân khấu âm nhạc từ lâu, Victoria Beckham vẫn thu về hơn 1,7 triệu bảng Anh (khoảng hơn 60 tỷ đồng) trong năm 2024 nhờ bản quyền từ nhóm Spice Girls và sự nghiệp solo ngắn ngủi của mình.

Theo báo cáo tài chính của công ty Moody Productions Ltd., Victoria Beckham vẫn có doanh thu ổn định từ việc tái phát hành các sản phẩm âm nhạc. Năm ngoái, nhóm Spice Girls đã tái bản album đầu tay "Spice" trên đĩa vinyl và ca khúc "Never Give Up on the Good Times" còn được sử dụng trong một quảng cáo Giáng sinh, giúp nguồn thu của nữ ca sĩ tăng mạnh. Cuối năm 2024, tài khoản của cô ghi nhận khoản lợi nhuận 338.174 bảng Anh (khoảng 11,9 tỷ đồng).

Không chỉ âm nhạc, mảng thời trang của Victoria Beckham cũng đang hồi sinh ngoạn mục. Sau khi lỗ hơn 66 triệu bảng (khoảng 2.340 tỷ đồng) kể từ khi thành lập năm 2008, thương hiệu thời trang cao cấp của cô đã bắt đầu có lãi lần đầu tiên sau 15 năm - nhờ vào các sản phẩm như túi cầm tay giá 890 bảng (khoảng 31 triệu đồng), kẻ mắt 30 bảng (hơn 1 triệu đồng) và chiến lược mạng xã hội thông minh. Victoria thường xuyên đăng video hướng dẫn trang điểm lên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem.

Doanh thu của công ty tăng 44%, từ 40,9 triệu bảng (khoảng 1.446 tỷ đồng) năm 2021 lên 58,8 triệu bảng (hơn 2.000 tỷ đồng) năm 2022, và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số trong năm 2023 nhờ nhu cầu cao đối với dòng mỹ phẩm và nước hoa mới.

Trong khi đó, Victoria lại khiến người hâm mộ Spice Girls "dậy sóng" khi úp mở khả năng tái hợp nhóm. Tại đêm diễn cuối cùng trong tour tái hợp của Oasis, cô chia sẻ video từ sân vận động Wembley cùng dòng chữ "Tempting…" (Thật cám dỗ) và tag toàn bộ các thành viên còn lại: Geri Horner, Mel C, Emma Bunton và Mel B.

Ngay lập tức, mạng xã hội X (Twitter) bùng nổ: "Victoria Beckham vừa gợi ý về tour Spice Girls à? OMG!" "Cô ấy nói 'tempting' và tag cả nhóm… Đây có phải là tín hiệu comeback không?"

Trước đó, vào tháng 4, báo chí Anh từng đưa tin nhóm đang bí mật lên kế hoạch tái hợp nhân kỷ niệm 30 năm thành lập. Geri, Emma, Mel B và Mel C được cho là đã gặp nhau tại Miami để bàn bạc chi tiết, tuy nhiên Victoria "gần như chắc chắn không tham gia".

Victoria từng là người "ngăn cản" các kế hoạch tái hợp trước đây. Năm 2019, cô khẳng định: "Tôi sẽ không đi tour. Các cô gái cũng sẽ không đi tour". Tuy vậy, cô vẫn để ngỏ khả năng trong tương lai: "Thương hiệu Spice Girls mang thông điệp tích cực về niềm vui và sự tự tin. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao - có thể không phải tôi trong bộ catsuit, nhưng chắc chắn vẫn là tinh thần đó".

Từ khi thành lập năm 1994, Spice Girls đã bán được hơn 100 triệu bản thu âm, trở thành nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại. Sau khi Geri rời nhóm năm 1998 và Spice Girls tạm ngừng hoạt động vào năm 2000, nhóm từng tái hợp tại Olympic London 2012, tour "The Return of the Spice Girls" (2007–2008) và tour "Spice World 2019" - nhưng đều thiếu vắng Victoria, người giờ đây đã toàn tâm với sự nghiệp thời trang và làm đẹp.