5 điều người sống tối giản lâu năm không còn làm: Người mới bắt đầu lại rất dễ mắc phải

Khi mới bắt đầu sống tối giản, nhiều người thường có cảm giác rất hào hứng. Họ dọn tủ quần áo, thanh lọc đồ dùng, bỏ bớt những món lâu ngày không sử dụng và bắt đầu theo dõi hàng loạt nội dung về nhà cửa gọn gàng.

Nhưng chính sự hào hứng ấy đôi khi lại khiến việc tối giản trở thành một dự án đầy áp lực. Thay vì giúp cuộc sống nhẹ nhõm hơn, người ta lại bận rộn đếm đồ, mua đồ thay thế, chạy theo hình ảnh căn nhà hoàn hảo và tự trách mình mỗi khi không duy trì được sự ngăn nắp.

Ngược lại, những người đã sống tối giản nhiều năm thường không còn quá bận tâm đến vẻ ngoài của lối sống này. Họ ít nói về việc tối giản hơn, nhưng lại đưa ra các lựa chọn đơn giản, thực tế và bền vững hơn mỗi ngày.

Dưới đây là 5 điều họ gần như không còn làm, trong khi người mới bắt đầu lại rất dễ mắc phải.

1. Không còn vứt đồ chỉ để đạt cảm giác "nhà đã tối giản"

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi mới sống tối giản là dọn dẹp quá nhanh. Người ta muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức nên có thể gom quần áo, đồ bếp, sách vở, đồ trang trí và các vật dụng cũ để bỏ đi chỉ trong một cuối tuần.

Cảm giác căn phòng trở nên trống thoáng có thể rất dễ chịu. Tuy nhiên, nếu quyết định vội vàng, không ít người sau đó phải mua lại chính những món mình vừa bỏ vì vẫn còn nhu cầu sử dụng.

Người sống tối giản lâu năm thường không dọn đồ theo cảm xúc. Họ quan sát tần suất sử dụng, tình trạng món đồ và khả năng phát sinh nhu cầu trong tương lai gần. Với những thứ chưa chắc chắn, họ có thể cất vào một chiếc hộp riêng trong vài tháng thay vì lập tức đem bỏ.

Tối giản đúng không phải là sở hữu càng ít càng tốt, mà là hạn chế cả hai việc: giữ đồ vô ích và mua lại đồ vì đã bỏ nhầm.

2. Không còn mua một loạt đồ mới mang phong cách tối giản

Nhiều người bắt đầu tối giản bằng cách… mua sắm.

Họ bỏ những chiếc hộp cũ để mua hộp đồng màu, thay toàn bộ móc áo bằng một mẫu giống nhau, mua quần áo màu trung tính, bàn ghế kiểu dáng đơn giản và hàng loạt dụng cụ lưu trữ để căn nhà trông "đúng chất tối giản".

Kết quả là nhà có thể đẹp hơn, nhưng số tiền chi ra không hề nhỏ. Thậm chí, những món đồ mới còn tạo thêm áp lực phải sắp xếp và bảo quản.

Người sống tối giản lâu năm thường tận dụng những gì đang có trước. Họ không thay một món đồ còn tốt chỉ vì màu sắc chưa đồng bộ hoặc thiết kế chưa đủ đẹp. Khi thực sự cần mua mới, họ ưu tiên độ bền, công năng, khả năng sửa chữa và tần suất sử dụng thay vì chỉ quan tâm món đồ có hợp với hình ảnh tối giản hay không.

Họ hiểu rằng mua một sản phẩm mang phong cách tối giản không đồng nghĩa với việc mình đang sống tối giản.

3. Không còn áp dụng một con số đồ đạc cứng nhắc

Một số người đặt ra mục tiêu chỉ được có 30 bộ quần áo, 5 đôi giày, 2 chiếc nồi hoặc một số lượng đồ dùng cố định trong từng căn phòng.

Các con số có thể hữu ích trong giai đoạn đầu vì giúp người ta nhận ra mình đang sở hữu quá nhiều. Tuy nhiên, nếu biến chúng thành tiêu chuẩn bắt buộc, tối giản rất dễ trở thành một cuộc thi.

Mỗi gia đình có quy mô, công việc, khí hậu, thói quen và nhu cầu khác nhau. Một người làm công việc văn phòng không thể có tủ đồ giống người thường xuyên đi công tác. Gia đình có trẻ nhỏ cũng khó áp dụng số lượng đồ dùng của người sống một mình.

Người sống tối giản lâu năm không quá bận tâm mình đang có chính xác bao nhiêu món. Điều họ quan tâm là đồ dùng có được sử dụng hay không, có gây khó khăn khi tìm kiếm và bảo quản hay không, có khiến ngân sách bị kéo căng hay không.

Nếu 50 món đồ đều hữu ích, dễ quản lý và phù hợp với cuộc sống, chúng không nhất thiết phải bị cắt xuống còn 30 chỉ để đạt một con số đẹp.

4. Không còn biến sự bừa bộn thành lỗi của bản thân

Khi mới bắt đầu, nhiều người tin rằng một ngôi nhà tối giản phải luôn sạch sẽ, trống thoáng và không có đồ vật đặt sai vị trí. Vì thế, chỉ cần bàn ăn xuất hiện vài món đồ, quần áo chưa kịp gấp hoặc góc bếp có thêm vật dụng mới, họ đã cảm thấy mình thất bại.

Nhưng nhà là nơi con người sinh hoạt, không phải phòng trưng bày. Một chút bừa bộn trong ngày bận rộn là điều bình thường.

Người sống tối giản lâu năm không cố duy trì trạng thái hoàn hảo mọi lúc. Thay vào đó, họ xây dựng những hệ thống đủ dễ để đưa căn nhà trở lại trật tự: Mỗi món đồ có một vị trí, đồ thường dùng được đặt trong tầm tay, giấy tờ được xử lý theo lịch, đồ mới mang vào nhà phải có chỗ cất cụ thể.

Họ không tự trách mình vì nhà đang lộn xộn. Họ chỉ xem đó là tín hiệu rằng cách lưu trữ hoặc thói quen sinh hoạt hiện tại cần được điều chỉnh.

5. Không còn tối giản mọi mặt của cuộc sống

Người mới bắt đầu đôi khi muốn cắt giảm đồng loạt: Ít quần áo hơn, ít đồ ăn hơn, ít cuộc gặp hơn, ít sở thích hơn và ít cả những khoản chi đem lại niềm vui.

Đến một lúc nào đó, cuộc sống có thể gọn hơn nhưng cũng trở nên nghèo nàn, căng thẳng và thiếu cảm xúc.

Người sống tối giản lâu năm hiểu rằng có những thứ cần giảm, nhưng cũng có những thứ đáng được giữ lại hoặc đầu tư nhiều hơn. Họ có thể cắt bớt đồ trang trí nhưng sẵn sàng mua một chiếc đệm tốt. Họ giảm những cuộc gặp xã giao mệt mỏi nhưng dành nhiều thời gian hơn cho người thân. Họ không mua quần áo theo xu hướng nhưng vẫn chi tiền cho một chuyến đi, một sở thích hoặc một khóa học có ý nghĩa.

Mục tiêu cuối cùng của tối giản không phải là làm cho mọi thứ trong cuộc sống đều ít đi. Đó là giảm những thứ không quan trọng để có thêm tiền bạc, thời gian và sự tập trung cho những điều thực sự đáng giá.

Sống tối giản lâu năm là khi không còn phải "cố tỏ ra tối giản"

Ở giai đoạn đầu, tối giản thường được nhìn thấy qua những túi đồ mang đi cho, chiếc tủ vừa được dọn trống hay căn phòng có ít vật dụng hơn. Nhưng sau nhiều năm, sự thay đổi lớn nhất lại nằm ở cách ra quyết định.

Người sống tối giản lâu năm ít mua theo cảm xúc, không giữ đồ chỉ vì tiếc, cũng không vội bỏ đồ để chạy theo một hình mẫu. Họ biết thứ gì đủ tốt để tiếp tục sử dụng, khoản chi nào thực sự cải thiện cuộc sống và điều gì đang âm thầm tiêu tốn năng lượng của mình.

Khi đó, tối giản không còn là một chiến dịch dọn nhà kéo dài vài tuần. Nó trở thành khả năng nhận biết điều gì nên bước vào cuộc sống và điều gì nên được để lại bên ngoài.

Một căn nhà có thể chưa hoàn toàn trống thoáng. Tủ đồ có thể vẫn nhiều hơn con số được khuyên trên mạng. Nhưng nếu người sống trong đó ít áp lực hơn, kiểm soát tiền bạc tốt hơn và có nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng, đó mới là dấu hiệu của một lối sống tối giản thực sự.