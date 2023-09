5 dấu hiệu cho thấy cơ thể phụ nữ đang già đi rất nhanh

Mặc dù sinh, lão, bệnh, tử là không thể tránh khỏi nhưng tuổi tác và lão hóa là những nỗi sợ của bất cứ ai, nhất là với phái đẹp. Trong khi môi trường sống hiện đại có nhiều thay đổi, cộng thêm lối sống, áp lực… khiến sức khỏe dễ xuống cấp, quá trình lão hóa nhanh hơn. Chưa kể, “cơ địa” mỗi người có thể sẽ có tốc độ lão hóa khác nhau. Dẫn tới có những người rất trẻ so với tuổi thật, nhưng cũng có người người trông già và sức khỏe yếu hơn so với tuổi.

Với chị em phụ nữ, dù không xét tới tuổi tác, nhưng nếu nhận thấy mình có 5 dấu hiệu ngoại hình sau đây tức là cơ thể đang già đi rất nhanh:

1. Rụng tóc bất thường

Rụng tóc có thể là do tuổi tác, bệnh lý… nhưng nếu loại bỏ những điều này mà bạn vẫn thấy tóc mình rụng nhiều thì chứng tỏ đang bị lão hóa sớm.

Phụ nữ trẻ hơn tuổi thật thường có mái tóc dày đẹp, ít gãy rụng (Ảnh minh họa)

Người bình thường trung bình rụng từ 50 - 100 sợi tóc mỗi ngày. Nên khi xuất hiện tình trạng rụng tóc không kiểm soát, trên con số này thì hãy cẩn trọng. Rụng tóc do lão hóa sớm thường có những bất thường như: tóc mỏng khắp đầu một cách rõ rệt hoặc rụng từng mảng nhỏ trên da đầu, tóc rụng do đứt gãy mà không thấy chân tóc.

2. Da khô và xuất hiện nám, tàn nhang nhiều

Thông thường, cùng với sự gia tăng của tuổi tác, lượng collagen trong cơ thể ngày càng ít đi, nếu không chú ý bổ sung, làn da ngày càng trở nên lỏng lẻo và dễ khô. Nếu chưa đến 40 tuổi mà da chùng nhão là dấu hiệu phụ nữ già trước tuổi. Nhất là nếu da hay khô và bong tróc, ngay cả trong thời tiết mùa hè.

Bên cạnh đó, làn da thiếu hụt collagen sẽ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ, đây là một trong những dấu hiệu của lão hóa sớm. Đặc biệt ở những vùng như trán, khóe mắt, rãnh cười thì các nếp nhăn càng xuất hiện rõ rệt hơn. Suy giảm Estrogen trong cơ thể chị em phụ nữ giảm tạo điều kiện cho sắc tố melanin hoạt động mạnh hơn nên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì các sắc tố này xuất hiện nhiều hơn và tạo thành các đốm tàn nhang, vết nám và đồi mồi.

3. Ngực chảy xệ

Thông thường, nếu loại bỏ yếu tố bệnh tật hay sinh nở thì bộ ngực của phụ nữ sẽ xệ xuống và nhỏ đi theo tuổi tác. Tuy nhiên, nếu bạn nhận ra ngực mình chảy xệ bất thường thì đó chính là dấu hiệu lão hóa sớm.

Phụ nữ càng lớn tuổi thì tình trạng chảy xệ ngực càng tăng, nguyên nhân là do dây chằng ngực giữ chân ngực bị giãn và yếu đi. Ngoài ra, lão hóa làm giảm collagen khiến da mất đi độ đàn hồi, do vậy mà không những ngực chảy xệ mà da vùng ngực cũng không còn căng mịn. Hơn nữa, độ đàn hồi của ngực của giảm đi nhanh, kích thước cũng nhỏ đi và còn có thể xuất hiện tình trạng tăng sắc tố ở đầu ngực, khiến núm ngực thâm đen nhanh không rõ nguyên nhân.

4. Thay đổi ở nhiều bộ phận trên khuôn mặt

Dù không theo tuổi tác, nếu cơ thể lão hóa nhanh, không chỉ các cơ quan nội tạng gặp vấn đề mà ngay cả khuôn mặt cũng có nhiều thay đổi. Tiêu biểu như mũi, lông mày hay lông mi và môi.

Nhiều chị em gặp tình trạng mũi thấp, môi mỏng, lông mày thưa đi nhanh mà không liên quan tới tuổi tác (Ảnh minh họa)

Cụ thể, mũi mà chủ yếu là đầu mũi của chị em sẽ có xu hướng thấp xuống rõ ràng, lỗ mũi to ra. Mặc dù phần lớn các bộ phận sẽ ngừng phát triển khi bạn 18 tuổi nhưng mũi thì không. Nguyên nhân là do nó thay đổi các mô mềm, cơ và sụn tạo thành mũi, nhưng cơ và sụn thì liên tục phát triển.

Khi lão hóa, quá trình phát triển này tăng tốc cùng với tác động của trọng lực và da bị mất collagen nên mũi sẽ xệ xuống. Điều này khiến cho mũi của bạn sẽ to ra về chiều ngang, nhất là cánh mũi và lỗ mũi. Nhưng chiều cao tổng thể và sống mũi lại thấp đi nhiều. Da mũi cũng có cảm giác mỏng hơn và sờ vào giảm đàn hồi, lỗ chân lông to và rõ hơn.

Cơ thể lão hóa nhanh thì lượng hormone nữ estrogen giảm xuống. Từ đó làm cho lông mi của bạn nhạt màu và thưa dần bớt, ngắn đi trông thấy, rất lâu mọc lại. Còn với nam giới, tốc độ già đi có thể nhìn thấy qua sự thay đổi ở lông mày. Cụ thể là lông mày ngày càng thưa, nhạt màu, ngắn đi.

Hay sự suy giảm collagen ở đôi môi sẽ khiến môi bạn mỏng và nhạt màu dần theo thời gian. Theo lẽ thường, quá trình thay đổi ở môi,mũi, lông mi và mày này sẽ xảy ra sau tuổi 50. Còn nếu chúng xuất hiện càng sớm thì chứng tỏ tốc độ già đi của bạn càng nhanh.

3. Hông nhỏ đi, mông to lên và chảy xệ

Thực tế cho thấy, nữ giới già đi nhanh hơn tuổi thường có biểu hiện hông teo nhỏ lại phổ biến hơn nam giới. Bởi vì khung xương hông sẽ phát triển khi còn trẻ, nhưng nó sẽ hẹp dần theo thời gian do sự mất chất lỏng của tế bào gây ra. Mãn kinh hoặc suy giảm nội tiết tố cũng là nguyên nhân quan trọng khiến số đo vòng hông giảm ở cả 2 giới.

Tương tự, phụ nữ khi còn trẻ sẽ có vòng hông và đường cong cơ thể rõ ràng hơn. Tuy nhiên, sự tác động của tuổi tác cũng như quá trình sinh nở khiến vòng 3 của hầu hết chị em đều bị chảy xệ, chùng nhão. Nhưng nếu bạn còn trẻ hay chưa trải qua sinh nở, đột ngột cảm thấy vùng mông có mình to bè ra, chảy xệ và kém đàn hồi thì tức là cơ thể đang già đi rất nhanh.

Hông nhỏ đi và mông to lên, chảy xệ là dấu hiệu lão hóa sớm ở phụ nữ (Ảnh minh họa)

Dấu hiệu này xảy ra do cơ mông bắt đầu lỏng lẻo. Giãn cơ khiến cơ mất đi tính đàn hồi, mỡ mông sẽ giãn ra bên ngoài khiến mông trông lỏng lẻo và chảy xệ. Đồng thời, phụ nữ bị lão hóa sớm thường là do suy giảm estrogen. Từ đó dễ dẫn tới khó kiểm soát cân nặng, dễ tích tụ chất béo. Mông của phụ nữ lão hóa sớm sẽ to nhưng lại bằng phẳng hơn, đó là do cơ thể thiếu estrogen làm giảm chức năng sinh lý của vòng ba. Thay vào đó, cơ thể thay đổi theo hướng mông có thể trông lớn hơn để hỗ trợ đỡ lưng và hông tốt hơn.

Nguồn: Sohu. Women’s Health, Top Beauty