5 dấu hiệu cho thấy bạn đang hấp thụ quá nhiều chất béo, hầu hết mọi người chỉ biết đến dấu hiệu thứ tư

Chế độ ăn giàu chất béo lành mạnh như Atkins và Keto đã trở nên nổi tiếng trong vài năm qua. Tuy nhiên, dù đem lại lợi ích cho sức khỏe, tiêu thụ quá nhiều chất này mỗi ngày cũng tác động đến sức khỏe, năng lượng, hệ tiêu hóa và giấc ngủ.

Nói cách khác, nếu không kiểm soát khẩu phần ăn, bạn hoàn toàn có thể ăn quá đà và phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đang hấp thụ quá nhiều chất béo và lời khuyên từ các chuyên gia:

1. Cảm thấy đầy hơi và khó tiêu cũng là dấu hiệu bạn đang hấp thụ quá nhiều chất béo

Thực phẩm giàu béo khó tiêu hóa hơn thực phẩm sở hữu chỉ số đường huyết thấp hoặc hàm lượng chất xơ cao.

Thực phẩm giàu chất xơ như súp lơ xanh, rau họ cải có xu hướng gây đầy hơi và chướng bụng. Tuy nhiên, hấp thụ quá nhiều chất béo cũng gây ra các triệu chứng tương tự. Bonnie Taub-Dix, chuyên gia dinh dưỡng kiêm tác giả của cuốn sách Read It Before You Eat It: Take You From Label to Table giải thích, vì chất béo khó thể hấp thụ, chúng có khả năng lên men lâu trong dạ dày, từ đó gây ra hiện tượng ợ hơi hoặc đầy hơi.

Nếu tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo và chất xơ, tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là khi bạn lựa chọn khẩu phần ăn lớn.

2. Đi ngoài phân lỏng

Mặc dù tiêu chảy thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, tình trạng này có xu hướng đi kèm với những triệu chứng khó chịu như đau quặn bụng, chướng bụng và buồn nôn.

Theo Tạp chí Harvard Health Publishing, nếu tiêu thụ quá nhiều chất béo, bạn có thể phải đối mặt với tình trạng tiêu chảy. Khi thực phẩm chứa chất béo không được hấp thụ đúng cách, ruột có thể tạo ra chất lỏng dư thừa, dẫn đến hiện tượng đi ngoài phân lỏng.

Nhìn chung, thực phẩm giàu chất béo như thịt mỡ, sữa, đồ rán sở hữu ít chất xơ. Theo Viện Mayo, tình trạng tiêu chảy không chỉ bắt nguồn từ chế độ ăn nhiều chất béo mà còn có thể xảy ra do thiếu chất xơ.

3. Uể oải và thiếu năng lượng

Mặc dù cơ thể đốt cháy chất béo để lấy năng lượng, chế độ ăn sở hữu nhiều chất này có thể khiến bạn cảm thấy uể oải, mệt mỏi trong ngày.

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nutrients vào năm 2016, tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ngay cả khi bạn áp dụng thói quen sống lành mạnh và có sức khỏe tốt. Hơn nữa, sau khi quan sát chế độ ăn của 784 người trưởng thành, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy những người hấp thụ nhiều chất này có xu hướng buồn ngủ vào ban ngày cao hơn.



4. Tăng cân là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi bạn hấp thụ quá nhiều chất béo

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng hoặc nhận thấy cân nặng tăng liên tục, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chế độ ăn giàu chất béo.

Theo chuyên gia Bonnie, dù chế độ ăn giàu chất béo thường được áp dụng để giảm cân, bạn hoàn toàn có thể tăng cân nếu không lên kế hoạch kỹ càng.

Tăng cân hay không phụ thuộc vào lượng calo nạp vào cơ thể. Carbohydrate và protein đều chứa 4 calo mỗi gam, trong khi đó, chất béo có nhiều hơn, tới 9 calo mỗi gam.

Dư thừa calo hoặc hấp thụ nhiều calo hơn mức đốt cháy sẽ dẫn tới tăng cân, bất kể bạn đang tiêu thụ loại thực phẩm nào. Do đó, hãy chú ý tới chế độ ăn và đừng lạm dụng đồ ăn chứa nhiều chất béo.

5. Chất lượng giấc ngủ kém

Bạn sẽ khó thể chợp mắt nếu lỡ dùng nhiều thực phẩm chứa chất béo vào bữa tối.

Không chỉ khiến bạn cảm thấy buồn ngủ hoặc uể oải trong ngày, hấp thụ quá nhiều chất béo có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Chuyên gia Bonnie giải thích, chất béo là chất dinh dưỡng cơ thể cần mất nhiều thời gian nhất để hấp thụ. Do đó, nếu tồn tại lâu trong hệ tiêu hóa, chúng sẽ ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của bạn và làm gián đoạn giấc ngủ.

Khi chợp mắt, cơ thể tự động làm chậm quá trình tiêu hóa. Đây là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người không nên ăn nhiều trước khi ngủ, đặc biệt là thực phẩm giàu chất béo.

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Giấc ngủ Lâm sàng, những người dùng thực phẩm chứa ít chất xơ và nhiều chất béo bão hòa sở hữu chất lượng giấc ngủ kém và có xu hướng thức dậy vào ban đêm.

(Nguồn: Livestrong)