5 đặc sản Phan Thiết thơm ngon khó cưỡng, tiện lợi mua về làm quà

Không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp hoang sơ, ở đây còn có thiên đường ẩm thực vô cùng đa dạng và phong phú với rất nhiều món ngon khác nhau để bạn thoải mái thưởng thức cũng như mua về làm quà cho bạn bè, người thân ở nhà.

Dù vậy, nhất định đừng bỏ qua 5 món đặc sản dưới đây nhé!

1. Chả cá Phan Thiết

Chả cá Phan Thiết thường chỉ sử dụng các loại ít xương, thịt chắc và dai như: cá thu, cá chai, cá rựa... Chả cá Phan Thiết có 2 loại để bạn tùy chọn: 1 loại chiên giòn rất thơm và béo; 1 loại chả cá hấp ngọt đậm đặc trưng miền biển. 2 loại này bạn muốn mua loại nào cũng được vì ăn đều có vị ngon riêng. Hãy nhớ ăn chung với nước mắm ớt chanh để chả cá đậm đà hơn.

Tuy nhiên, nếu muốn mua về làm quà, bạn nên mua loại chiên vì thời gian bảo quản sẽ được lâu hơn và đóng gói cũng dễ dàng, tiện lợi hơn.

* Địa chỉ tham khảo:

- Chả Cá Chiên & Hấp – Đặc sản Phan Thiết

+ Địa chỉ: 42A Vạn Thủy Tú, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: 7:00 – 21:00.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 150.000 đến 170.000 đồng/kg.

- Chợ Phan Thiết

+ Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: 5:30 – 18:00.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 150.000 đến 200.000 đồng/kg. Giá cả ở chợ Lớn Phan Thiết được cho là hợp lý, nên bạn cứ yên tâm "quẹo lựa" mà không cần lăn tăn, lo lắng gì nhé.

2. Mực rim me

Ở các vùng biển nổi tiếng, mực rim me đã trở nên quá quen thuộc. Tuy nhiên, mực rim me ở Phan Thiết lại mang 1 hương vị thật sự khác biệt với những nơi khác. Và 1 trong những đặc điểm nổi bật không thể không kể đến là mực rim me ở đây được làm từ mực ống lớn và tươi, sau đó thêm gia vị và rim trong chảo cho đến khi lớp sốt thấm đẫm vào mực. Chỉ cần nhìn thôi bạn cũng đã cảm nhận được độ dai và đậm vị của món này.

Mực rim me có nhiều hương vị cho bạn lựa chọn: bạn có thể gọi cay, không cay hoặc nhiều tỏi, nhiều ngũ vị… theo sở thích nên hãy nhớ hỏi thật kĩ người bán và xác định khẩu vị của người được nhận món quà này để tặng cho chuẩn nhé.

* Địa chỉ tham khảo:

- Quán nhậu hải sản bình dân Phan Thiết

+ Địa chỉ: 6 Đặng Văn Ngữ, Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: 15:00 – 23:30.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 60.000 đồng/150gram.

- Cửa hàng đặc sản Phan Thiết Khánh Hường

+ Địa chỉ: 137 Tôn Đức Thắng, Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: 6:30 – 20:00.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 50.000 đến 75.000 đồng/200gram.



3. Bánh Bà Lai

Mỗi tỉnh thành đều có 1 loại bánh mang hương vị đặc trưng của riêng nơi đó, Phan Thiết cũng vậy. Ở đây nổi tiếng với món bánh Bà Lai được chế biến từ sữa, đậu xanh, lá dứa và socola tạo thành 3 lớp tách biệt: màu xanh, màu trắng ngà và màu nâu cà phê xếp thành từng lớp rất mát mắt.

Bánh Bà Lai có vị ngọt vừa, thơm mùi lá dứa và vani. Bánh này khi ăn đem lại cảm giác gần giống như bánh da lợn nhưng có phần béo và bột đặc hơn, nói chung cũng khá thú vị nên mọi người có thể mua về làm quà như 1 cách để đem tới cho họ hương vị của Phan Thiết ngay tại nhà nhé!

* Địa chỉ tham khảo:

- Tiệm bánh Bà Lai

+ Địa chỉ: 9TF, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: 7:00 – 21:00.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 120.000 đồng/ổ bánh 12cm.

4. Nho Phan Thiết

Nhắc tới Phan Thiết là ai cũng nhớ ngay tới những vườn nho vô cùng đẹp. Đây cũng là 1 trong các địa điểm được khách du lịch yêu thích mỗi khi tới đây.

Khi tới mùa, nho sẽ chín đều và sai trĩu quả trông rất đẹp mắt. Nho ở Phan Thiết quả mọng, ít hạt, vị ngọt và thịt nho khá giòn, để tủ lạnh thì vị sẽ ngon hơn nữa. Nếu sẵn tiện ghé thăm những vườn nho ở Phan Thiết thì hãy tranh thủ mua vài chùm về làm quà nhé!

* Địa chỉ tham khảo:

- Vườn nho Như Hiền

+ Địa chỉ: QL1A, Phước Thể, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: Mở cửa cả ngày.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 80.000 đến 100.000 đồng/kg (tùy theo mùa).

- Vườn nho Lê My

+ Địa chỉ: AH1, Phước Thể, Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: 5:30 – 18:00.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 60.000 đồng/kg (tùy theo mùa).



5. Nước mắm Phan Thiết

Ngoài Phú Quốc, Phan Thiết chính là 1 cái tên nổi tiếng trên thị trường nước mắm Việt. Với nguyên liệu chính là cá cơm tươi và được chế biến nhuần nhuyễn, nước mắm Phan Thiết đem lại hương vị đậm đà, thơm ngon, ấn tượng vô cùng.

Theo đó, đây chắc chắn cũng chính là 1 trong những thức quà bạn nên mua về tặng cho người thân ở nhà rồi.

* Địa chỉ tham khảo:

- Nước mắm Phan Thiết Bà Hai

+ Địa chỉ: 67 Nguyễn Thông, Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: 7:30 – 21:00.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 80.000 đến 180.000 đồng/lít.



- Nước mắm Cá Cơm Hải Thắng

+ Địa chỉ: 151 Nguyễn Thông, tổ 72, Kp5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

+ Giờ mở cửa: 8:00 – 18:00.

+ Giá bán tham khảo: khoảng 80.000 đến 150.000 đồng/lít.