Bước vào độ tuổi 20, 30, chúng ta ai cũng mang trong mình những hoài bão lớn lao. Thế nhưng, thực tế cuộc sống đôi khi lại giống như một gáo nước lạnh. Có những ngày bạn thức dậy, nhìn bạn bè đồng trang lứa nhà xe đề huề, công danh rạng rỡ, quay lại nhìn mình vẫn đang loay hoay với những hóa đơn chằng chịt, công việc bấp bênh, tình duyên thì lận đận. Cảm giác tủi thân, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bạn biết không, vạn vật trên đời đều có "thời điểm" của riêng nó. Có những cái cây lớn nhanh chỉ để lấy gỗ tạp, lại có những thân gỗ quý phải mất hàng chục năm oằn mình trong mưa bão mới kết thành trầm hương.

Tử vi học cũng vậy, có những con giáp mang mệnh cách "vãn thành" tức là thành công muộn. Những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi rơi xuống ở nửa đầu cuộc đời không hề vô nghĩa, chúng đang âm thầm tưới tắm cho cái cây tài lộc sẽ bùng nổ rực rỡ ở độ tuổi trung niên. Hãy cùng điểm tên 5 con giáp càng về hậu vận càng giàu sang vinh hiển, để xem bạn hay những người thân yêu có nằm trong danh sách may mắn này không nhé!

1. Tuổi Sửu: Sự cần mẫn nặn thành "núi vàng"

Nhắc đến tuổi Sửu là nhắc đến hình ảnh của sự chịu thương chịu khó, cặm cụi và bền bỉ. Người cầm tinh con Trâu thường hiếm khi được "ngậm thìa vàng" từ trong trứng nước, hoặc nếu có, họ cũng thích tự mình xông pha hơn là dựa dẫm. Tuổi trẻ của tuổi Sửu thường gắn liền với hai chữ "vất vả". Họ hay phải gánh vác những công việc nặng nhọc, làm nhiều nhưng đôi khi lại chẳng được ghi nhận xứng đáng. Thậm chí, vì bản tính quá hiền lành, thật thà, đôi lúc họ còn bị người khác lợi dụng lòng tốt, chịu thiệt thòi về mặt tài chính.

Thế nhưng, tuổi Sửu lại sở hữu một vũ khí bí mật: Sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Họ không mộng mơ viển vông, không thích những mánh lới chớp nhoáng mà luôn tin vào giá trị của sức lao động. Từng đồng tiền họ kiếm ra đều đẫm mồ hôi, nên họ cực kỳ biết cách giữ gìn và tích lũy. Bước qua tuổi 40, khi những bồng bột của người khác đã qua đi, thì khối tài sản mà tuổi Sửu âm thầm tích cóp đã biến thành một "núi vàng" thực sự. Đất đai, nhà cửa, tiền tiết kiệm của họ lúc này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Hậu vận của tuổi Sửu là những chuỗi ngày an nhàn, tài chính vững vàng, con cháu thảo hiền, chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền nữa.





2. Tuổi Dần: Những vết sẹo hóa thành huân chương

Tuổi Dần sinh ra đã mang trong mình sự kiêu hãnh, máu liều và khao khát khẳng định bản thân vô cùng mãnh liệt. Chính vì tính cách mạnh mẽ, có phần ngông cuồng này mà tuổi trẻ của họ hiếm khi bằng phẳng. Người tuổi Dần thường tự tay dỡ bỏ những lối mòn an toàn để dấn thân vào những con đường rủi ro. Họ dám nghĩ, dám làm, nhưng cũng vì thế mà dám... vấp ngã. Thất bại, phá sản, hay thậm chí là bị đối tác quay lưng là những "bài học máu" mà hầu như người tuổi Dần nào cũng từng trải qua ở độ tuổi 20-30.

Nhưng điều làm nên sự vĩ đại của tuổi Dần chính là tinh thần "tuyệt đối không đầu hàng". Càng bị dồn vào chân tường, sức bật của họ càng khủng khiếp. Những vấp ngã thời trẻ rèn dũa cho họ một cái đầu lạnh, một con mắt nhìn người sắc sảo và một bản lĩnh vững như bàn thạch. Khi bước vào ngưỡng cửa trung niên, sự bốc đồng được thay thế bằng sự điềm tĩnh và khôn ngoan. Lúc này, năng lực lãnh đạo thiên bẩm của họ mới thực sự tỏa sáng. Công danh sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, tiền tài đổ về ầm ầm. Khối tài sản họ tạo ra ở hậu vận không chỉ là tiền bạc, mà còn là quyền lực và vị thế xã hội khiến người đời kính nể.

3. Tuổi Tuất: Trái tim chân thành đổi lấy cả cơ ngơi

Bản tính của người tuổi Tuất là sự ngay thẳng, bộc trực, cực kỳ trọng tình trọng nghĩa và trung thành. Khi còn trẻ, họ thường đặt tình cảm lên trên vật chất. Họ sẵn sàng dốc hết ruột gan, tiền bạc để giúp đỡ bạn bè, anh em mà không toan tính thiệt hơn. Đáng tiếc là cuộc đời không phải lúc nào cũng trả lại họ sự chân thành tương xứng. Tuổi trẻ của tuổi Tuất thường vướng phải những cú sốc lừa gạt, bị phản bội bởi chính những người mình tin tưởng nhất, dẫn đến những phen lao đao, mất mát cả tình lẫn tiền.

Tưởng chừng những đòn roi ấy sẽ khiến họ trở nên cay nghiệt, nhưng không, tuổi Tuất vẫn giữ được cái tâm trong sáng, chỉ là họ học được cách đặt niềm tin đúng chỗ hơn. "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", chính sự thiện lương và chữ "tín" dầy công vun đắp suốt bao năm đã mang lại cho họ vô số quý nhân. Khi bước qua tuổi trung niên, uy tín của họ trong làm ăn, trong các mối quan hệ xã hội nở rộ. Mọi người thích làm việc với tuổi Tuất vì sự tử tế, sòng phẳng. Từ đó, những hợp đồng lớn, những cơ hội vàng cứ tự nhiên gõ cửa. Hậu vận của tuổi Tuất không chỉ sung túc về tiền bạc, mà tài sản lớn nhất của họ chính là một mạng lưới quan hệ chất lượng, những người anh em sống chết có nhau và một gia đình đầm ấm, yên vui.





4. Tuổi Mùi: Nhẫn nhịn chịu thiệt để thu về phước báu

Người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hiền hòa, trái tim ấm áp và cực kỳ tinh tế. Họ không thích tranh giành, đấu đá, luôn dĩ hòa vi quý và sẵn sàng lùi lại một bước để nhường nhịn người khác. Trong mắt nhiều người, tuổi trẻ của tuổi Mùi có vẻ hơi "nhạt nhòa", thậm chí bị đánh giá là yếu đuối, dễ bị bắt nạt và thường xuyên chịu phần thiệt thòi về mình trong công việc cũng như tình cảm. Họ đi lên rất chậm, không có những cú bứt phá ồn ào.

Thế nhưng, luật nhân quả chưa bao giờ bỏ sót một ai. Triết lý sống "chịu thiệt là một loại phúc khí" cực kỳ ứng nghiệm với con giáp này. Những lúc tuổi Mùi nhẫn nhịn giúp người, vô tình họ đang tích lũy một quỹ "phước báu" khổng lồ. Về hậu vận, khi sức cạnh tranh của người khác đã giảm sút, thì tuổi Mùi lại được hưởng trái ngọt. Những người từng chịu ơn họ nay quay lại báo đáp. Cơ hội làm ăn cứ tự nhiên tìm đến một cách suôn sẻ, nhẹ nhàng như hơi thở. Tiền tài của tuổi Mùi ở tuổi xế chiều không đến từ sự giật gấu vá vai, mà nó đến một cách vững chãi, bền bỉ, mang theo cả sự an yên trong tâm hồn.

5. Tuổi Hợi: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai

Nhiều người mặc định tuổi Hợi sinh ra là để hưởng phúc. Sự thật thì tuổi Hợi đúng là có "lộc ăn", bản tính lạc quan, vui vẻ, xởi lởi. Nhưng cũng chính vì sự vô tư, đôi khi thiếu đi sự lo xa và kỹ năng quản lý tài chính chặt chẽ, tuổi trẻ của họ thường làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tiền vào cửa trước lại trượt ra cửa sau. Họ dễ tin người, hay thương người nên hay bị dính vào những chuyện thị phi, cho vay không đòi được, hoặc đầu tư bốc đồng dẫn đến trắng tay.

Tuy nhiên, số mệnh của tuổi Hợi thực sự là lá số "có thủy có chung". Khi họ lập gia đình, hoặc trải qua một biến cố lớn khiến bản thân thức tỉnh, tuổi Hợi sẽ lột xác hoàn toàn. Tố chất thông minh, nhạy bén vốn có được đánh thức. Cộng thêm vận may bẩm sinh luôn có quý nhân phù trợ vào phút chót, con đường tài lộc của họ từ sau tuổi 40 mở rộng thênh thang. Họ nhạy bén với những cơ hội kiếm tiền và lúc này đã biết cách giữ tiền. Về già, tuổi Hợi thường sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, cuộc sống ung dung tự tại, con cháu đuề huề, tiếng cười luôn rộn rã trong nhà.

Đọc đến đây, hy vọng những ai đang cảm thấy chông chênh, mệt mỏi với cuộc sống hiện tại sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm và vững tin hơn. Tử vi hay con giáp cũng chỉ là một hệ quy chiếu để chúng ta tham khảo. Điều quan trọng nhất là bạn không được phép bỏ cuộc. Hãy cứ nỗ lực, cứ tử tế, và cứ bước đi. Vũ trụ sẽ luôn có cách đền đáp xứng đáng cho những trái tim kiên cường. Những giọt nước mắt hôm nay, chắc chắn sẽ hóa thành nụ cười viên mãn vào ngày mai!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)