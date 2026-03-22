Những ngày cuối tháng 3 đang nhẹ nhàng gõ cửa, mang theo chút ẩm ương của thời tiết giao mùa nhưng cũng đầy ắp những hy vọng mới mẻ. Guồng quay hối hả của công việc, những bữa cơm chiều vội vã hay tiếng nô đùa của con trẻ đôi khi cuốn chúng ta đi, khiến ta quên mất việc chậm lại một nhịp để lắng nghe vận trình của chính mình. Tuần mới từ 23/3 đến 29/3 này, vũ trụ gửi gắm thông điệp gì đến 12 con giáp?

Tuổi nào sẽ đón nhận cơn mưa tài lộc vượng phát, tuổi nào cần chú ý hơn đến việc bài trí lại phong thủy không gian sống để xua tan mệt mỏi? Hãy cùng ngồi xuống, tự thưởng cho mình một khoảng lặng bình yên và điểm qua những dự báo tử vi tuần này, để chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi thứ thật an yên và chủ động nhé.

Tý, Sửu, Dần: Bước đệm vững chắc cho sự nghiệp và những bữa cơm nhà ấm áp

Bước sang tuần mới, những người tuổi Tý sẽ cảm nhận rõ rệt nhịp độ công việc đang tăng tốc. Bạn có thể sẽ phải xử lý khá nhiều giấy tờ hoặc các dự án dang dở. Dù bận rộn là thế, nhưng đừng quên dành thời gian buổi tối cho tổ ấm nhỏ. Một buổi tối rảnh rỗi cùng bé con đọc sách, hay trổ tài làm một món bánh mới học được trên mạng sẽ giúp bạn xua tan mọi áp lực chốn công sở.

Trong khi đó, vận trình của tuổi Sửu lại trôi qua một cách êm đềm và ổn định. Tài chính trong tuần không có nhiều biến động, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn sắm sửa thêm vài món đồ gia dụng tiện ích hoặc mua một chậu cây nhỏ xinh đặt ở góc bếp, vừa giúp không gian bừng sáng vừa tăng vượng khí cho ngôi nhà.

Với tuổi Dần , tuần này là cơ hội để bạn bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp. Những ý tưởng ấp ủ bấy lâu nay có cơ hội được cấp trên công nhận. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết ngoài xã hội đôi khi khiến bạn lơ là người bạn đời. Hãy tinh tế hơn một chút, một lời hỏi han ngọt ngào hay một bộ phim cổ trang cả hai cùng cày vào tối cuối tuần sẽ là liều thuốc gắn kết tình cảm cực kỳ hiệu quả.

Mão, Thìn, Tỵ: Lắng lại để dọn dẹp tâm trí và yêu thương bản thân

Tuần mới mở ra cho tuổi Mão một khoảng thời gian tuyệt vời để hướng về nội tâm và gia đình. Những khúc mắc nhỏ nhặt trong các mối quan hệ sẽ dần được tháo gỡ nếu bạn chịu mở lòng. Về mặt phong thủy, tuần này rất thích hợp để tuổi Mão sắp xếp lại phòng khách hoặc thay đổi vị trí giường ngủ một chút để đón luồng sinh khí mới, giúp tinh thần minh mẫn hơn.

Đối với tuổi Thìn , vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn. Có thể là một khoản thưởng nóng hoặc lợi nhuận từ công việc tay trái. Tiền rủng rỉnh nhưng đừng vội vung tay quá trán nhé, hãy trích một khoản nhỏ để đưa cả nhà đi ăn một bữa ngon đổi vị.

Riêng với tuổi Tỵ , tuần này bạn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, nhất là các bệnh về đường hô hấp khi thời tiết thay đổi. Đừng cố ôm đồm quá nhiều việc, hãy cho phép mình được nghỉ ngơi. Việc xông nhà bằng một chút tinh dầu sả chanh hoặc quế không chỉ thanh lọc không khí mà còn giúp tâm trí tuổi Tỵ nhẹ nhàng, thư thái hơn rất nhiều.

Ngọ, Mùi, Thân: Bao dung với người nhà, cẩn trọng trong chi tiêu

Năng lượng của tuổi Ngọ trong tuần này rất dồi dào, nhưng đôi khi sự dư thừa năng lượng lại dễ chuyển hóa thành sự nóng nảy vô cớ. Bạn dễ cáu gắt với những trò nghịch ngợm của con cái hay những lời nói vô tình của đối phương. Hãy hít một hơi thật sâu, bao dung hơn với những người yêu thương nhất của mình, bởi nhà là nơi để bão dừng sau cánh cửa.

Trái ngược với Ngọ, tuổi Mùi lại đón một tuần vô cùng lãng mạn và dịu dàng. Tâm hồn bay bổng giúp bạn nảy ra nhiều ý tưởng hay ho, có thể là nghĩ ra một cái tên thật kêu cho dự án mới, hoặc viết một vài dòng tản mạn đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Sự tinh tế này cũng giúp mối quan hệ gia đình thêm phần gắn bó.

Tuổi Thân tuần này lại cần chú ý nhiều hơn đến kế hoạch chi tiêu. Có thể sẽ có những khoản phát sinh bất ngờ liên quan đến việc học hành của con cái hoặc việc hiếu hỉ hai bên nội ngoại. Việc ngồi lại cùng bạn đời để lên bảng dự toán chi tiết sẽ giúp tuổi Thân tránh được tình trạng đau đầu vì thiếu hụt tài chính vào cuối tháng.

Dậu, Tuất, Hợi: Gặt hái quả ngọt và tìm về góc bếp bình yên

Khép lại tháng 3, tuổi Dậu sẽ đón nhận những tín hiệu vô cùng tích cực trong chuyện tình cảm. Những cặp đôi đã kết hôn sẽ tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị nhất, như cùng nhau dọn dẹp nhà cửa hay vào bếp nấu một mâm cơm nóng hổi. Sự thấu hiểu và đồng điệu tâm hồn là điểm sáng rực rỡ nhất của bạn trong tuần này.

Với tuổi Tuất , những nỗ lực không ngừng nghỉ thời gian qua bắt đầu đơm hoa kết trái. Công việc thuận lợi mang lại cho bạn sự tự tin và nguồn thu nhập đáng mơ ước. Tuy nhiên, đừng để sự kiêu hãnh làm lu mờ đi sự khiêm tốn vốn có của mình nhé.

Cuối cùng, tuổi Hợi sẽ trải qua một tuần với nhịp độ chậm rãi, bình yên. Bạn không có quá nhiều tham vọng trong tuần này, thay vào đó là mong muốn được tận hưởng cuộc sống. Được ngâm mình trong bồn nước ấm, tự tay chuẩn bị một bữa tối tươm tất với những món ăn đậm đà hương vị truyền thống, và ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ của các thành viên trong gia đình chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà tuổi Hợi cảm nhận được trọn vẹn trong những ngày này.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)