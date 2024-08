5 cặp bạn thân có phong cách giống nhau như chị em ruột: Song Hye Kyo - Suzy được gọi tên

Song Hye Kyo - Suzy

Thời gian gần đây, mối quan hệ của Suzy và Song Hye Kyo nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Không chỉ là những màn tương tác trên mạng xã hội như "thả tim" hay bình luận các bài đăng, hai chị em thân thiết này còn có thời gian tụ tập hẹn hò cùng nhau.

Khoảng cách tuổi tác gần như không ảnh hưởng tới bộ đôi chị em Song Hye Kyo - Suzy

Trên trang cá nhân của mình, Suzy và Song Hye Kyo thoải mái chia sẻ hình ảnh chụp ảnh cùng nhau khiến mọi người ngỡ ngàng vì nhìn như chị em ruột. Cả Song Hye Kyo và Suzy đều mang đến cho người ta vẻ đẹp trong trẻo, đơn giản và nhẹ nhàng. Đặc biệt, Suzy và Song Hye Kyo đều là người yêu thích mặt mộc, khi gặp nhau cả hai gần như không hề trang điểm. Trong hình ảnh chia sẻ, Suzy và Song Hye Kyo không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên mà còn có sự đồng điệu về phong cách.

Han So Hee - Jeon Jong Seo

Han So Hee và Jeon Jong Seo sở hữu phong cách tương đồng

Bộ đôi bạn cùng tuổi Han So Hee và Jeon Jong Seo là 2 cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu khi cùng xuất hiện trong 1 tác phẩm. Han So Hee và Jeon Jong Seo đểu là 2 cô gái có cá tính nổi bật và sức quyến rũ khó ai có thể sao chép. Có lẽ vì thế nên Han So Hee và Jeon Jong Seo có thể nhanh chóng trở thành bạn thân. Cặp đôi từng tiết lộ họ đều thích những món đồ màu đen, theo đuổi phong cách đường phố phóng khoáng và cá tính.

Jennie và chị em sinh đôi Simi & Haze

Mối quan hệ thân thiết của Jennie và chị em sinh đôi Simi & Haze vốn không hề xa lạ trong cộng đồng fans hâm mộ. Nguyên nhân một phần là do tất cả đều là những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Mỗi lần xuất hiện, họ đều khiến mọi người phải xuýt xoa vì sự sành điệu nổi bật của mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bạn có thể thấy rằng họ có phong cách và sở thích khá giống nhau. Từ những chiếc áo với hoạ tiết độc đáo tới quần cạp thấp lộ đường nét cơ thể cực kỳ hoàn hảo.

Kylie Jenner và Anastasia Karanikolaou

Bộ đôi Kylie Jenner và Anastasia Karanikolaou thân thiết như chị em ruột

Nếu được gọi tên những cặp bạn thân nổi tiếng thế giới chắc chắn không thể bỏ qua Kylie Jenner và Anastasia Karanikolaou. Cả hai gặp nhau lần đầu trong sự kiện dành cho người hâm mộ mà Kylie Jenner tổ chức và nhanh chóng trở nên thân thiết, thậm chí từng sống cùng nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với Teen Vogue, Kylie nói về Stassie: "Cô ấy là người bạn gắn bó và trung thành nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không trở thành người như ngày hôm nay". Cả hai từng nói rằng họ thấy thân thiết như chị em sinh đôi.

Bella Hadid và Devon Lee Carlson

Bella Hadid và Devon Lee Carlson có phong cách vô cùng đồng điệu.

Bella Hadid và Devon Lee Carlson vốn là bạn từ thời thơ ấu. Sau khi trưởng thành, cặp đôi nổi tiếng này vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Cả hai có nhiều sự đồng điệu từ sở thích, phong cách khiến mọi người ngỡ thân thiết như chị em ruột.

Bella Hadid và Devon Lee Carlson thường xuyên đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện, chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ nhắc trong cuộc sống. Mối quan hệ ngọt ngào của cả hai nhận được sự yêu thích của mọi người và là tình bạn hiếm có khó tìm trong showbiz.