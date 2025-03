5 cách bảo vệ bé yêu trước mùa dịch sốt xuất huyết

Tuy nhiên, với những kinh nghiệm hữu ích dưới đây, ba mẹ hoàn toàn có thể bảo vệ bé yêu khỏi nguy cơ này.

Sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, lây lan qua vết đốt của muỗi vằn Aedes. Loài muỗi này hoạt động mạnh vào ban ngày, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối và ưa thích đẻ trứng ở những nơi có nước đọng. Triệu chứng bệnh sốt xuất huyết ở trẻ thường bắt đầu bằng biểu hiện sốt cao đột ngột, kèm theo mệt mỏi, đau cơ và đôi khi xuất hiện phát ban hoặc xuất huyết dưới da. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, phòng ngừa chính là chìa khóa quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, đẩy lùi sốt xuất huyết nguy hiểm.

Dưới đây chính là 5 cách phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết bạn nên thực hiện ngay để bảo vệ bé và cả gia đình.

Giữ gìn vệ sinh môi trường sống

Trong môi trường sinh hoạt của gia đình, muỗi vằn thường sinh sản ở các ổ nước đọng như lốp xe cũ, chậu cây, bình hoa, hay chậu rửa. Bạn hãy thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, lật úp các vật chứa nước không cần thiết, thay nước bình hoa mỗi tuần và đậy kín các dụng cụ chứa nước. Môi trường sạch sẽ hạn chế tối đa nơi trú ẩn và sinh sôi của muỗi.

Sử dụng màn chống muỗi

Cách đơn giản và cũng hiệu quả nhất để ngăn cản muỗi tiếp cận đến trẻ chính là ngủ màn cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, khi trẻ nhỏ chơi ngoài sân hoặc trong nhà vào những khung giờ muỗi hoạt động mạnh, màn vẫn là "lá chắn" đáng tin cậy nhất

Mặc quần áo dài tay

Những bộ trang phục dài tay, sáng màu không chỉ giúp giảm nguy cơ muỗi đốt mà còn bảo vệ làn da nhạy cảm của trẻ khỏi ánh nắng và các loài côn trùng khác. Ba mẹ hãy ưu tiên lựa chọn trang phục có chất liệu thoáng mát, thoải mái để bé thoải mái vui chơi, vận động.

Tăng cường sức đề kháng

Chế độ dinh dưỡng khoa học, cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C sẽ giúp trẻ có sức đề kháng tốt hơn để chống lại virus nếu không may bị nhiễm sốt xuất huyết. Đừng quên khuyến khích bé con uống đủ nước mỗi ngày nữa nhé!

Xịt muỗi sốt xuất huyết Diệp An Nhi - hiệu quả xua đuổi muỗi vằn Aedes vượt trội

Để phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, chúng ta cần tập trung vào nguyên nhân chính lan truyền bệnh sốt xuất huyết là muỗi vằn Aedes. Ngày nay, các bậc cha mẹ hiện đại đang có xu hướng lựa chọn những sản phẩm đuổi muỗi có công dụng tập trung vào loại muỗi gây bệnh sốt xuất huyết này.

Điểm nổi bật nhất của xịt muỗi Diệp An Nhi chính ở hiệu quả khi tác dụng xua muỗi Aedes gây bệnh sốt xuất huyết lên tới 97,14% trong 1 giờ sử dụng đầu tiên và vẫn đạt 91,48% sau 2 giờ. Thí nghiệm đã được chứng nhận bởi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương dựa theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO 2013.1) và Bộ Y tế năm 2000. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn, xịt muỗi sốt xuất huyết Diệp An Nhi còn hứa hẹn sẽ mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng nhờ mùi thơm dễ chịu và độ an toàn cao cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Với thành phần tự nhiên như tinh dầu sả, tinh dầu bạch đàn chanh, tinh dầu tràm…, xịt muỗi sốt xuất huyết Diệp An Nhi đến từ Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khoa có thể trở thành "người bạn đồng hành" hữu ích trong cuộc sống. Chỉ cần xịt nhẹ lên quần áo hoặc vùng da hở trước khi bé ra ngoài chơi, bạn đã thêm một lớp bảo vệ tự nhiên mà không cần lo lắng về hóa chất độc hại.

Phòng bệnh sốt xuất huyết cho trẻ không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. Chỉ cần thực hiện đều đặn những bí kíp đơn giản trên bạn sẽ giúp bé yêu luôn khỏe mạnh và vui chơi thoải mái, bất kể mùa muỗi đến. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay để bảo vệ tương lai của con nhé!

