5 ca can thiệp tim mạch phức tạp được thực hiện liên tiếp trong một buổi chiều tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ đánh dấu năng lực triển khai kỹ thuật cao của bệnh viện, mà còn mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tuyến cuối ngay tại địa phương.

Chiều 28/6, phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động liên tục. Trong vài giờ, các chuyên gia của Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ tại cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công 5 ca can thiệp mạch vành phức tạp.

Ngay tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, họ được tiếp cận những kỹ thuật can thiệp hiện đại vốn chỉ triển khai thường quy ở bệnh viện tuyến trung ương.

Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng ca bệnh được xử trí trong một buổi chiều, mà ở chỗ người bệnh không còn phải chuyển lên Hà Nội như trước đây. Ngay tại Ninh Bình, họ được tiếp cận những kỹ thuật can thiệp hiện đại vốn chỉ triển khai thường quy ở bệnh viện tuyến trung ương.

Mỗi phút đều quyết định sự sống

Trong tim mạch cấp cứu, thời gian luôn là yếu tố sống còn. Với hội chứng mạch vành cấp hay nhồi máu cơ tim, việc chậm tái thông mạch máu có thể khiến cơ tim tổn thương không hồi phục.

Trong số 5 trường hợp được can thiệp chiều 28/6, có một bệnh nhân 82 tuổi nhập viện vì đau ngực dữ dội trong bối cảnh hội chứng mạch vành cấp.

Người bệnh mang nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, phì đại tiền liệt tuyến và từng đặt stent động mạch vành. Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) hẹp khoảng 70%.

Trước khi đưa người bệnh vào phòng can thiệp, các bác sĩ tim mạch, nội tiết, thận - tiết niệu và hồi sức cấp cứu đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa nhằm đánh giá toàn diện nguy cơ, kiểm soát các chỉ số sinh tồn và lựa chọn phương án điều trị an toàn nhất.

Tại phòng Cathlab, ê-kíp sử dụng kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để đánh giá chính xác tổn thương. Kết quả cho thấy diện tích lòng mạch tối thiểu (MLA) chỉ còn 2,0 mm² và nguyên nhân là tái hẹp trong stent cũ.

Thay vì đặt thêm một stent mới - giải pháp có thể làm tăng nguy cơ ở bệnh nhân lớn tuổi - các bác sĩ lựa chọn bóng phủ thuốc (Drug-Coated Balloon - DCB). Phương pháp này giúp tái tạo lòng mạch mà không cần để lại thêm khung kim loại trong lòng mạch vành, qua đó giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

Cùng thời điểm, một bệnh nhân 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI) và ba trường hợp bệnh mạch vành khác cũng được đánh giá bằng IVUS và can thiệp đặt stent phủ thuốc thế hệ mới, giúp tái lập dòng máu nuôi tim kịp thời.

Trong tim mạch cấp cứu, thời gian luôn là yếu tố sống còn.

Hạ tầng đồng bộ tạo nên năng lực chuyên môn

Theo PGS.TS. Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngay từ khi xây dựng cơ sở Ninh Bình, bệnh viện đã xác định không có sự khác biệt về chất lượng trang thiết bị giữa hai cơ sở.

"Hệ thống DSA, thiết bị siêu âm trong lòng mạch IVUS cùng các phương tiện hồi sức cấp cứu đều được đầu tư đồng bộ, tương đương cơ sở Hà Nội. Nhờ đó, các chuyên gia có thể triển khai ngay những kỹ thuật chuyên sâu mà không gặp bất kỳ rào cản nào về hạ tầng", ông cho biết.

Theo TS.BS. Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, với những trường hợp nhiều bệnh nền như bệnh nhân 82 tuổi, việc điều trị không chỉ tập trung vào tổn thương mạch vành mà cần đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại đã giúp chúng tôi kiểm soát tốt các nguy cơ trong quá trình can thiệp. Quan trọng hơn, người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, không phải trải qua cuộc chuyển tuyến dài và nhiều rủi ro", TS.BS. Nguyễn Quốc Thái chia sẻ.

Ngay từ khi xây dựng cơ sở Ninh Bình, bệnh viện đã xác định không có sự khác biệt về chất lượng trang thiết bị giữa hai cơ sở.





Đưa y học tuyến cuối đến gần người dân hơn

Việc liên tiếp thực hiện thành công các ca can thiệp tim mạch kỹ thuật cao ngay trong những ngày đầu hoạt động cho thấy mô hình "Hai cơ sở là một" của Bệnh viện Bạch Mai đang từng bước được hiện thực hóa.

Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, mục tiêu cuối cùng của mọi sự đầu tư và chuyển giao kỹ thuật là giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống.

"Chúng tôi đưa những trang thiết bị hiện đại, cử các chuyên gia đầu ngành trực tiếp làm việc tại cơ sở Ninh Bình để người dân không phải đi xa mà vẫn được điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến nhất. Khi người bệnh được cứu chữa ngay tại quê nhà, giảm bớt chi phí, thời gian và áp lực chuyển tuyến, đó chính là ý nghĩa lớn nhất của mô hình này", PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Khép lại ngày làm việc cuối tuần, cả 5 bệnh nhân đều qua giai đoạn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển về buồng điều trị tiếp tục theo dõi.

Những ca can thiệp thành công không chỉ là kết quả của trình độ chuyên môn và sự phối hợp giữa các chuyên khoa, mà còn cho thấy khi kỹ thuật cao được đưa đến gần người dân hơn, cơ hội được cứu sống cũng đến sớm hơn. Đó chính là giá trị cốt lõi mà Bệnh viện Bạch Mai hướng tới trong hành trình đưa y học tuyến cuối phục vụ người dân ngay tại địa phương.