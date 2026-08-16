5 bộ phim Hoa ngữ khiến người xem "lọt hố" lúc nào không hay, chất lượng vượt xa tưởng tượng

Phim hay không nhất thiết phải có chuyện tình ngọt ngào hay dàn nhân vật đẹp như bước ra từ poster. Có những tác phẩm chỉ cần kịch bản đủ chắc, tiết tấu đủ nhanh là đã khiến khán giả xem hết tập này đến tập khác. 5 bộ phim dưới đây đều sở hữu sức hút riêng, từ phiêu lưu, đấu trí, phá án cho tới xuyên không hài hước, xem 1 tập là muốn xem tập tiếp theo.

1. Cửu Môn (Trần Vỹ Đình, Tăng Thuấn Hy)

Cửu Môn là phần tiếp theo của Lão Cửu Môn, đồng thời thuộc thế giới của Đạo Mộ Bút Ký. Khác với những bộ cổ trang thần tượng hay ngôn tình ngọt sủng đang được yêu thích, tác phẩm này tập trung vào những cuộc phiêu lưu và màn đấu trí giữa các nhân vật.

Điểm khiến Cửu Môn hấp dẫn nằm ở dàn nhân vật được xây dựng rất có cá tính. Trương Khải Sơn (Trần Vỹ Đình) mạnh mẽ, quyết đoán, Ngô Lão Cẩu (Tăng Thuấn Hy) thông minh và khôn khéo, còn Hoắc Tiên Cô (Trần Dao) lại mang khí chất sắc sảo, nổi bật. Mỗi người đều có tính toán riêng, vừa tồn tại những cuộc đấu trí căng thẳng vừa có sự gắn kết khó tách rời.

Những màn giải cơ quan, phiêu lưu mạo hiểm cùng các cuộc đấu trí liên tục đẩy câu chuyện về phía trước. Khán giả rất khó đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi chỉ một lựa chọn của nhân vật cũng có thể khiến cục diện thay đổi.

2. Tàng Hải Truyện (Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi)

Tàng Hải Truyện cũng nằm trong hệ thống tác phẩm có liên quan đến Đạo Mộ Bút Ký, nhưng câu chuyện tương đối độc lập và có mốc thời gian còn sớm hơn cả Cửu Môn. Phim vẫn giữ được chất phiêu lưu quen thuộc nhưng kết hợp thêm yếu tố quyền mưu cổ trang.

Điểm đáng khen là bộ phim không chỉ dựa vào sức hút của nam chính mà còn xây dựng được những màn đấu trí hấp dẫn. Tàng Hải (Tiêu Chiến) phải liên tục đối phó với các thế lực, tính toán từng bước đi và không ngừng tìm cách phá giải những cục diện phức tạp. Vì thế, Tàng Hải Truyện cũng là một trong những tác phẩm hiếm hoi có thể cân bằng tương đối tốt giữa sức hút với khán giả đại chúng và chất lượng nội dung.

3. Thư Quyển Nhất Mộng (Lý Nhất Đồng, Lưu Vũ Ninh)

Nếu 2 bộ phim trên thiên về phiêu lưu và đấu trí thì Thư Quyển Nhất Mộng lại chọn cách khiến khán giả cười trước rồi tò mò sau.

Phim kể về Tống Tiểu Ngư (Lý Nhất Đồng), một diễn viên vô danh bất ngờ xuyên vào thế giới của một kịch bản và tìm cách thay đổi cốt truyện để sống sót. Điểm ăn tiền của Thư Quyển Nhất Mộng chính là sự khó đoán, Tống Tiểu Ngư liên tục rơi vào những vòng lặp tử vong với đủ kiểu chết khiến người xem chỉ biết ngồi nhìn và tự hỏi biên kịch còn nghĩ ra được gì nữa.

Ban đầu, Thư Quyển Nhất Mộng khiến khán giả lo rằng đây chỉ là một bộ xuyên không làm cho vui, nhưng càng xem càng nhận ra kịch bản được xây dựng chắc tay và những cú plot twist gây bất ngờ.

4. Vô Ưu Độ (Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi)

Vô Ưu Độ là một bộ cổ trang khá đặc biệt khi không chạy theo công thức ngôn tình quen thuộc mà mang màu sắc kỳ ảo nhưng vẫn đầy thu hút. Nhậm Gia Luân vào vai Tuyên Dạ, một thợ săn ma có thân thế bí ẩn, còn Tống Tổ Nhi đảm nhận vai Bán Hạ, cô gái thông minh và đáng yêu. Họ cùng bước vào thế giới nơi con người và yêu quái tồn tại song song, rồi liên tiếp gặp phải những vụ án kỳ lạ.

Điểm đáng khen nhất của Vô Ưu Độ là cảm giác huyền bí, ma mị nhưng không quá nặng nề. Mỗi câu chuyện đơn nguyên đều có màu sắc riêng, có bí ẩn, có bất ngờ và quan trọng nhất là để lại dư vị sau khi kết thúc. Vô Ưu Độ được chấm 7.6 điểm trên Douban, cao hơn nhiều bộ phim cổ trang và cũng là lựa chọn đáng thử nếu đã chán những mô-típ quá quen thuộc.

5. Khởi Đầu (Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch)

Nói đến những bộ phim có khả năng khiến khán giả "cày" liên tục thì khó có thể bỏ qua Khởi Đầu. Đây là tác phẩm kết hợp vòng lặp thời gian, không gian khép kín, giải đố và phá án, tạo nên một câu chuyện có tiết tấu cực kỳ cuốn hút. Cái hay của Khởi Đầu là mỗi vòng lặp đều mang đến thêm một manh mối. Khi 2 nhân vật chính tưởng rằng mình đã hiểu được tình hình, một chi tiết mới lại xuất hiện và khiến mọi suy đoán phải thay đổi.

Kịch bản phim chặt chẽ, tiết tấu nhanh, phần hồi hộp được duy trì tốt, những màn suy luận và phá án liên tục đan xen. Đặc biệt, Khởi Đầu còn dành nhiều đất để kể câu chuyện của những con người bình thường trên chuyến xe, nhờ vậy cảm xúc cũng được đẩy lên rất tự nhiên.