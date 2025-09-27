Ban đêm vốn là thời điểm cơ thể nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, nếu đường huyết trong cơ thể tăng cao, bạn có thể gặp phải nhiều rắc rối khó chịu khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Tình trạng này nếu kéo dài không chỉ làm cơ thể suy kiệt mà còn âm thầm phá hỏng mạch máu, tim, thận và hệ thần kinh.

Dưới đây là 5 “tín hiệu cảnh báo” ban đêm thường gặp mà ngay cả người trẻ cũng cần lưu ý:

1. Rối loạn giấc ngủ

Một tỷ lệ lớn bệnh nhân tiểu đường gặp tình trạng ngưng thở khi ngủ hoặc rối loạn nhịp thở. Khi đường huyết cao, giấc ngủ thường bị gián đoạn, người bệnh dễ mất ngủ, hay thức giấc và cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày. Ngoài ra, lượng đường máu tăng còn có thể gây tổn thương dây thần kinh ngoại biên, khiến da ngứa ngáy khó chịu, càng khó đi vào giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa

2. Tăng tiểu đêm

Đường huyết cao khiến máu đặc hơn, làm giảm khả năng tái hấp thu nước tiểu của thận. Kết quả là người bệnh phải đi tiểu nhiều lần, đặc biệt về đêm. Việc thức dậy liên tục để đi vệ sinh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn khiến cơ thể mất nước và thêm mệt mỏi.

3. Tê bì chân tay, hồi hộp khi ngủ

Khi đường huyết tăng kéo dài, độ nhớt của máu tăng lên, hình thành các rối loạn chuyển hóa ở thần kinh và nguy cơ tắc nghẽn mạch máu nhỏ. Người bệnh thường cảm thấy tê bì chân tay, kèm hồi hộp, tim đập nhanh hoặc vã mồ hôi lạnh về đêm. Đặc biệt vào mùa đông, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng để giữ ấm, dễ dẫn đến biến động đường huyết và làm giấc ngủ càng chập chờn.

4. Khô miệng và khát nước nhiều lần trong đêm

Ảnh minh họa

Khô miệng, khát nước là dấu hiệu kinh điển của đường huyết cao. Khi máu đặc lại, cơ thể liên tục phát tín hiệu “khát” để bù nước. Người bệnh phải uống nhiều nước rồi lại đi tiểu nhiều lần, tạo thành vòng lặp gây khó chịu, đặc biệt là ngay trước khi đi ngủ.

5. Mệt mỏi, đói bụng bất thường

Một số người dù đã ăn tối đầy đủ nhưng trước khi ngủ vẫn cảm thấy đói cồn cào, kèm uể oải, mệt mỏi. Thậm chí nửa đêm thức giấc vì thấy đói. Nguyên nhân là do cơ thể không thể chuyển hóa và sử dụng đường huyết làm năng lượng một cách hiệu quả. Tế bào thiếu năng lượng sẽ phát tín hiệu khiến bạn thấy đói và mất sức.

Nếu thường xuyên gặp những dấu hiệu trên, đừng chủ quan cho rằng chỉ do ăn uống hoặc mất ngủ thông thường. Đây có thể là lời cảnh báo sớm của tình trạng đường huyết bất thường. Nếu các biểu hiện kéo dài trên 2 tuần hoặc ngày càng trầm trọng hơn, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe để được chẩn đoán chính xác và có hướng can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, việc kiểm soát đường huyết có thể bắt đầu ngay từ chế độ ăn uống hằng ngày. Nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trái cây ít ngọt; hạn chế tinh bột tinh chế, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và đồ ngọt. Kết hợp ăn uống điều độ với tập thể dục vừa sức và ngủ đủ giấc sẽ giúp ổn định đường huyết, bảo vệ sức khỏe lâu dài.