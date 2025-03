4.737 cơ sở cho thuê trọ ở TP HCM đứng trước nguy cơ lớn

Liên quan đến việc chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ phải dừng hoạt động vào ngày 30-3 tới đây, Công an TP HCM đã có thông tin.

Theo Công an TP HCM, theo Chỉ thị 19/2024 của Thủ tướng Chính phủ, từ sau ngày 30-3-2025, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không đáp ứng yêu cầu PCCC sẽ buộc phải dừng hoạt động. Trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19, qua kiểm tra rà soát đối với hơn 60.400 cơ sở trên địa bàn TP HCM, Công an thành phố ghi nhận hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC.

Trong đó, trên 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đa số các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đang chấp hành các điều kiện an toàn PCCC như nhà ở riêng lẻ.

Do đó việc chấp hành điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật đối với loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chưa đầy đủ. Cụ thể là chưa đảm bảo lối thoát nạn, trang bị PCCC thiếu; hệ thống điện câu mắc chưa đảm bảo an toàn, quá tải sử dụng điện trong thời gian cao điểm; người dân sinh sống bên trong nhà trọ chưa được tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức PCCC…

Trước tình hình trên, UBND TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Công an TP kiểm tra rà soát các điều kiện an toàn PCCC. Công tác này phải đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ và đúng tiến độ theo nội dung chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ, của Thành ủy và UBND TP HCM.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm quy định an toàn PCCC thì xử lý nghiêm.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP HCM còn 5.155 cơ sở là nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh còn tồn tại vi phạm về PCCC (giảm 61,5% so với thời gian trước khi Chỉ thị 19 được ban hành). Trong đó có 4.737 cơ sở loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Từ nay đến ngày 30-3-2025, Công an TP HCM tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, cơ sở, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao thực hiện khắc phục ngay các tồn tại. Việc này hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không chờ đến ngày 30-3-2025.

Sau thời gian trên, nếu không đảm bảo an toàn PCCC phải dừng hoạt động.