45 tuổi, tôi chợt nhận ra: Nếu ngày mai mất việc, tôi không biết mình sống bằng gì

Cho đến một buổi tối, khi đang ngồi cộng lại chi tiêu trong tháng, tôi chợt dừng bút và tự hỏi một câu rất đơn giản, nhưng khiến mình lạnh sống lưng: Nếu ngày mai không còn đi làm, tiền của tôi sẽ đến từ đâu?

Cú “khựng” ở tuổi 45

Tôi không bị sa thải. Công ty vẫn vận hành bình thường. Nhưng trong vòng một năm, tôi chứng kiến ba người quen lần lượt mất việc: một người vì công ty cắt giảm, một người vì sức khỏe, một người vì không theo kịp công nghệ mới.

Điểm chung của họ là: đều trên 40 tuổi.

Lúc đó tôi mới nhận ra, cảm giác “ổn định” mình có bấy lâu nay thực ra rất mong manh. Nó tồn tại chừng nào tôi còn đủ sức đi làm mỗi ngày. Nhưng nếu sức khỏe có vấn đề, hoặc công việc thay đổi, tôi sẽ rơi vào trạng thái gì?

Tôi ngồi xuống và làm một phép tính đơn giản

Thu nhập hiện tại của tôi khoảng 30 triệu đồng/tháng. Không cao, nhưng đủ sống thoải mái nếu không phát sinh biến cố.

Chi tiêu trung bình mỗi tháng của gia đình tôi như sau:

- Sinh hoạt cơ bản: 12 triệu

- Tiền ăn uống, đi lại: 8 triệu

- Học phí, chi phí cho con: 6 triệu

- Phát sinh khác: 3–4 triệu

Tổng cộng, gần như tiêu hết thu nhập.

Tôi giật mình nhận ra: Nếu mất việc, tôi không có “nguồn tiền thay thế

Tôi từng nghĩ mình có tiền tiết kiệm

Trước đây, tôi vẫn tự an ủi: “Không sao, mình có tiền để dành”.

Nhưng khi cộng lại, tổng tiền tiết kiệm thực sự chỉ khoảng 200 triệu đồng – tương đương 6–7 tháng chi tiêu nếu không có thu nhập mới.

Tôi thử đặt một kịch bản xấu hơn: nếu tôi nghỉ làm 1 năm vì sức khỏe, hoặc phải chuyển việc lâu dài, số tiền này không đủ để tôi sống bình tĩnh.

Lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là cảm giác có thu nhập nhưng không có an toàn tài chính.

45 tuổi - không còn là lúc “để sau cũng được”

Ở tuổi 30, tôi từng nghĩ chuyện tài chính dài hạn là của… tương lai xa. Ở tuổi 40, tôi nghĩ: “Để thêm vài năm nữa”.

Nhưng đến 45 tuổi, tôi nhận ra mình không còn nhiều “dư địa sai lầm”. Nếu trượt ngã ở giai đoạn này, rất khó để đứng dậy lại như khi còn trẻ.

Tôi bắt đầu tự hỏi:

- Nếu ngày mai không đi làm, tiền nhà, tiền ăn, tiền học của con sẽ lấy từ đâu?

- Nếu có biến cố y tế, tôi có đủ tiền để không phải phụ thuộc vào con cái?

- Nếu phải nghỉ hưu sớm hơn dự tính, tôi có kế hoạch nào chưa?

Tôi bắt đầu thay đổi cách nghĩ về tiền

Từ sau buổi tối đó, tôi không còn coi tiết kiệm là “phần dư cuối tháng”. Tôi bắt đầu xem an toàn tài chính là một mục tiêu bắt buộc, giống như sức khỏe.

Tôi làm 3 việc rất cụ thể:

- Tách quỹ sinh tồn: Ít nhất 12 tháng chi tiêu cơ bản – không đụng vào nếu không phải biến cố thật sự.

- Giảm các khoản chi “tưởng nhỏ nhưng cộng lại rất lớn”: Ăn ngoài, mua sắm cảm xúc, chi tiêu vì tiện - chứ không vì cần.

- Không còn dốc tiền cho những quyết định dài hạn của người khác: Tôi bắt đầu giữ ranh giới rõ ràng giữa hỗ trợ và hy sinh.

Tôi không giàu lên, nhưng tôi bớt sợ hơn

Sau hơn một năm, thu nhập của tôi không tăng đột biến. Cuộc sống cũng không thay đổi quá nhiều.

Nhưng tôi có một thứ mà trước đây chưa từng có: cảm giác chủ động.

Tôi biết nếu ngày mai có chuyện xảy ra, mình không rơi ngay vào hoảng loạn. Tôi có thời gian để xoay xở, để hồi phục, để lựa chọn.

Và điều đó, ở tuổi 45, với tôi quý hơn cả việc kiếm thêm tiền.

Một câu hỏi ai cũng nên tự hỏi sau tuổi 40

Nếu bạn đang ở tuổi 40–50, có thể bạn cũng giống tôi trước đây: đi làm đều, thu nhập ổn, không nghĩ mình “nguy hiểm”.

Nhưng hãy thử tự hỏi, thật lòng: Nếu ngày mai bạn không còn đi làm, bạn sống bằng gì?

Nếu bạn chưa trả lời được câu hỏi đó một cách rõ ràng, có lẽ đã đến lúc bạn nên ngồi xuống, không phải để lo sợ – mà để chuẩn bị.

BOX: BẢNG TÍNH “SINH TỒN 12 THÁNG” CHO NGƯỜI 40+

Mục tiêu: Nếu mất việc / nghỉ làm đột ngột, bạn có thể sống 12 tháng không hoảng loạn, không vay mượn, không phụ thuộc con cái.

Bước 1: Xác định chi tiêu “bắt buộc phải có” mỗi tháng

(KHÔNG tính hưởng thụ, du lịch, mua sắm cảm xúc)

Khoản chi Số tiền/tháng (VNĐ) Ăn uống – sinh hoạt cơ bản 6.000.000 Nhà ở (thuê / phí chung cư / điện nước) 4.000.000 Đi lại – xăng xe 1.500.000 Học phí / chi phí con cái tối thiểu 3.000.000 Y tế – thuốc men – bảo hiểm cơ bản 1.500.000 Tổng chi bắt buộc 16.000.000

Con số này khác nhau mỗi gia đình, nhưng phải trung thực.

Bước 2: Nhân lên 12 tháng

Chi phí sinh tồn 12 tháng = Chi bắt buộc x 12: 16 triệu x 12 = 192 triệu đồng

Đây là con số tối thiểu bạn cần có để không rơi vào khủng hoảng nếu thu nhập về 0.

Bước 3: So với tiền bạn đang có

Hãy tự hỏi và ghi ra:

- Tổng tiền tiết kiệm hiện tại: …… triệu

- Nếu nghỉ làm ngay hôm nay, tôi sống được: …… tháng

- Nếu dưới 6 tháng → rủi ro cao

- Nếu 6–12 tháng → tạm an toàn

- Nếu trên 12 tháng → có quyền lựa chọn

Bước 4: Điều chỉnh để “chạm mốc 12 tháng”

Nếu hiện tại bạn chưa đủ, đừng hoảng. Có 3 cách thực tế:

- Giảm chi sinh tồn (về mức tối thiểu có thể chấp nhận)

- Tăng quỹ sinh tồn trước – đầu tư sau

- Ngừng dốc tiền cho các quyết định dài hạn của người khác