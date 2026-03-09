Bạn đã xem bộ phim truyền hình Trung Quốc gây sốt năm 2025 "Sniper Butterfly" (Ngắm bắn hồ điệp) chưa? Khi mới phát sóng, bộ phim chưa được nhiều người biết tới, nhưng càng về sau, nhờ nội dung hấp dẫn mà danh tiếng dần tăng mạnh, được khán giả gọi là "hắc mã cuối năm".

Phim do Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ đóng chính. Dù chênh lệch tới 19 tuổi nhưng hai diễn viên lại kết hợp rất ăn ý, tạo cảm giác "chemistry" bùng nổ trên màn ảnh. Nhờ bộ phim này, không ít khán giả một lần nữa "lọt hố" Trần Nghiên Hy.

Cùng với sức nóng của bộ phim, Trần Nghiên Hy cũng liên tục xuất hiện trên bảng tìm kiếm hot. Từ cách trang điểm, chăm sóc da đến quản lý vóc dáng của cô đều trở thành chủ đề được quan tâm.

Ở tuổi 42, cô vẫn giữ được gương mặt trẻ trung và vóc dáng thon gọn khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Trạng thái này thật sự quá phi khoa học!".

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mình thuộc cơ địa dễ bị phù nề. Vì vậy trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, cô đặc biệt chú trọng ba yếu tố: Thải nước, thúc đẩy trao đổi chất và cải thiện tuần hoàn. Những thói quen tưởng chừng đơn giản dưới đây lại chính là bí quyết giúp cô duy trì ngoại hình trẻ trung.

Uống nước chanh ấm buổi sáng để "khởi động" cơ thể

Một trong những thói quen được Trần Nghiên Hy duy trì nhiều năm là uống một ly nước chanh ấm ngay sau khi thức dậy.

Theo cô, thức uống này giúp dạ dày "thức dậy" nhẹ nhàng, đồng thời kích thích quá trình trao đổi chất của cơ thể. Với những người dễ bị mặt sưng hoặc cơ thể nặng nề vào buổi sáng, cách này có thể giúp giảm cảm giác phù nề.

Trong trường hợp cơ địa dễ tích nước, một số loại nước như nước đậu đỏ - ý dĩ hoặc nước râu ngô cũng thường được sử dụng trong Đông y để hỗ trợ lợi tiểu và giảm ứ nước trong cơ thể.

Nước táo - Bí đao giúp cơ thể "xả nước"

Nếu hôm trước ăn nhiều dầu mỡ hoặc đồ mặn, nữ diễn viên thường nấu nước táo – bí đao để hỗ trợ cơ thể thải bớt nước dư thừa.

Cách làm khá đơn giản:

- Bí đao còn vỏ, cắt lát

- 1 quả táo cắt lát

- 3 lát gừng

- Đun cùng nước khoảng 20 phút

Theo quan niệm Đông y, bí đao có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giảm phù nề. Phần vỏ bí đao còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất nên thường được giữ lại khi nấu. Táo giúp cân bằng hương vị, còn gừng có tác dụng giảm tính lạnh của bí đao, hạn chế ảnh hưởng đến dạ dày.

Chế độ ăn "chu kỳ tinh bột" giúp giảm cân bền vững

Ngoài các thói quen sinh hoạt, Trần Nghiên Hy còn áp dụng phương pháp ăn theo chu kỳ tinh bột (carb cycling) khi muốn giảm cân.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kao Min‑Min, nhiều người thường nghĩ rằng tinh bột là nguyên nhân khiến cơ thể tăng cân. Tuy nhiên, cắt giảm tinh bột quá mức trong thời gian dài có thể khiến trao đổi chất chậm lại, cơ thể mệt mỏi và dễ tăng cân trở lại.

Phương pháp carb cycling cho phép điều chỉnh lượng tinh bột tùy theo mức độ hoạt động của cơ thể, thường chia thành ba kiểu ngày:

Ngày nhiều tinh bột: Áp dụng khi tập luyện cường độ cao. Có thể ăn cơm, mì hoặc bánh mì với lượng hợp lý để bổ sung năng lượng cho cơ bắp.

Ngày tinh bột trung bình: Đây là chế độ ăn thường ngày. Tinh bột chủ yếu đến từ thực phẩm nguyên bản như gạo lứt, khoai lang hoặc các loại đậu, giúp ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu.

Ngày ít tinh bột: Áp dụng vào ngày nghỉ hoặc ít vận động. Thực đơn ưu tiên rau xanh, nấm, đậu phụ, giúp cơ thể sử dụng mỡ làm nguồn năng lượng.

Trần Nghiên Hy cho biết vào những ngày tập gym, cô có thể ăn bagel hoặc trái cây để bổ sung tinh bột. Trong khi đó, vào ngày nghỉ, thực đơn thường đơn giản hơn với sữa đậu nành không đường, salad gà hoặc rau luộc.

Điểm quan trọng của phương pháp này không phải là ăn thật ít, mà là điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với trạng thái cơ thể.

Duy trì vận động để giữ vóc dáng ổn định

Bên cạnh chế độ ăn, Trần Nghiên Hy luôn cố gắng duy trì mức độ vận động cao.

Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn sắp xếp thời gian tập luyện mỗi tuần với các hoạt động như yoga, tập gym và bơi lội. Khi có thời gian rảnh, nữ diễn viên còn thích leo núi hoặc đi bộ nhanh ngoài trời.

Theo cô, tập luyện không chỉ giúp giảm cân mà còn giữ cho cơ thể săn chắc và hạn chế tình trạng phù nề do căng thẳng.