40.000 ly sữa dinh dưỡng dành tặng bệnh nhi ung thư

Chiều 17/7 tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) 40.000 ly sữa được gửi tặng đến các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại viện.

Con gái 3 tuổi đang điều trị ung thư tại trung tâm Ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương, hơn một tuần nay con không ăn được vì viêm phổi nặng, chị N ở Lai Châu xúc động khi được các nhà hảo tâm tặng sữa và hỏi thăm hai mẹ con.

Con bị ung thư, kinh tế gặp nhiều khó khăn, chia N sẻ lâu rồi gia đình không có tiền cho con ăn đồ ngon hay uống sữa tốt. Số sữa này sẽ giúp con có thêm nguồn dinh dưỡng trong quá trình chiến đấu với bệnh tật. Gia đình cũng tiết kiệm được chút chi phí thêm vào tiền thuốc cho con.

Cùng được nhận sữa để bổ sung dinh dưỡng cho con trong quá trình hoá trị tại viện, anh B. ở Nam Định cho biết với gia đình anh, những hộp sữa này tiếp thêm động lực để con anh có thể tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Các bệnh nhi ung thư nhận được sự quan tâm trong quá trình chiến đấu với bệnh tật.

TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó vụ trưởng Vụ Sức khẻo Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết, trong điều trị bệnh nhi ung thư, dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý đóng vai trò rất quan trọng, giúp trẻ có sức khỏe tốt hơn để chống lại bệnh.

Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, gánh nặng ung thư đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới (IARC), số lượng bệnh nhân ung thư mới và số ca tử vong do ung thư trên thế giới tăng lên qua từng năm.

Thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) trên 185 quốc gia cho thấy, từ năm 2018 đến 2021, Việt Nam từ vị trí 99 tăng lên vị trí 90 về tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư mới và từ vị trí 56 tăng lên 50 về số ca tử vong do ung thư.

Ung thư ở trẻ em là nhóm bệnh tương đối hiếm gặp, chiếm chưa tới 1% tổng số bệnh ung thư được chẩn đoán mỗi năm. Tuy nhiên, tỷ lệ ung thư ở trẻ em tăng nhẹ trong vài thập kỷ qua.

TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó vụ trưởng Vụ Sức khẻo Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế.

Trên thế giới, mỗi năm thêm khoảng 160.000 trẻ em mắc mới ung thư và 90.000 trẻ em tử vong do căn bệnh này. Riêng tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 1.800 trẻ mắc bệnh. Ở các nước phát triển ung thư là nguyên thứ 2 gây tử vong ở trẻ em dưới 14 tuổi.

Với ung thư nói chung đặc biệt là ung thư trẻ em, việc phát hiện sớm là vô cùng quan trọng, giúp điều trị mang lại hiệu quả cao, nhiều bệnh nhân có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tỷ lệ khỏi bệnh ở trẻ em nhìn chung trong khoảng 70-80%.

Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, trong đó có nước ta hơn 50% trẻ ung thư được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, không được điều trị đầy đủ. Kết quả sống thêm và khỏi bệnh còn thấp.

40.000 ly sữa được gửi tặng đến bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong quá trình điều trị bệnh ung thư, bên cạnh dùng thuốc và tuân thủ phác đồ điều trị, dinh dưỡng là nền tảng cơ bản, góp phần kéo dài cuộc sống và cải thiện chất lượng sống. Tuy nhiên, chăm sóc dinh dưỡng chưa thực sự được chú ý, dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng trở nên phổ biến ở bệnh nhân ung thư, kéo theo chứng suy mòn, làm cho bệnh nhân yếu đi, sụt cân, teo cơ, mất lớp mỡ dưới da…

Thống kê cho thấy, 50-80% người bệnh ung thư bị sụt cân và khoảng 30% bệnh nhân tử vong do suy kiệt cơ thể trước khi tử vong do ung thư. Do đó, bệnh nhân ung thư cần được chăm sóc dinh dưỡng tốt và tích cực để bù đắp sụt cân, duy trì sức khỏe và tiếp nhận các can thiệp điều trị tốt hơn.

Ông Trịnh Ngọc Hải – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, mỗi ngày viện tiếp nhận 4.000- 5.000 bệnh nhi đến thăm khám. Khoảng 2.000 trường hợp bệnh nhi điều trị nội trú, trong số này có nhiều bệnh nhân nặng, cần sự giúp đỡ của trang thiết bị y tế hiện đại, dinh dưỡng hợp lý bên cạnh các y bác sĩ giỏi. Chương trình “80.000 ly sữa dinh dưỡng trao tặng bệnh nhi ung thư” sẽ giúp các bệnh nhi có thêm nguồn dinh dưỡng tốt trong quá trình điều trị bệnh.