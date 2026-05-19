4 vụ bạo lực học đường kinh hoàng liên tiếp: Khi thủ đoạn bắt nạt ngày càng tinh vi và biến tướng!

Mùa hè năm nay bắt đầu bằng một chuỗi những tin tức khiến bất kỳ ai làm cha, làm mẹ, hay chỉ đơn thuần là một người lớn có trách nhiệm, đều phải thắt lòng.

Từ Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Dương cho đến Đà Nẵng... những lát cắt về bạo lực học đường hiện lên với đầy đủ những cung bậc từ bàng hoàng đến xót xa.

Một nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau chuỗi ngày dài nghi bị ép nộp tiền, phải đi lượm ve chai để "cống nạp". Một cô bé lớp 6 ở Đắk Lắk bị ép quỳ gối, lau chân, bị bạo lực tinh thần lẫn thể xác chỉ vì những hiểu lầm vu vơ trên mạng xã hội. Một đứa trẻ lớp 1 ở Bình Dương trở về nhà với tấm lưng bầm tím vệt thước. Và một học sinh lớp 6 tại Đà Nẵng sống suốt 5 tháng trời trong nỗi ám ảnh tống tiền của một đàn anh lớn tuổi hơn.

Khi đọc những dòng tin ấy, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là đau đớn. Nhưng khi nỗi đau dịu bớt, một câu hỏi lớn hơn, nhức nhối hơn bắt đầu hiển hiện: Tại sao những điều ấy có thể diễn ra trong một khoảng thời gian dài đến thế mà không ai hay biết?

Chúng ta thường nhìn bạo lực học đường qua những con số thống kê, những vết bầm tím có thể đo đếm bằng mắt thường hoặc những đoạn clip xôn xao trên mạng xã hội. Nhưng bản chất của bạo lực học đường ngày nay đã thay đổi. Nó không còn đơn thuần là những cái xô đẩy, những cái tát bộc phát trên sân trường giờ ra chơi. Nó đã biến tướng thành một dạng "khủng bố tinh thần" có hệ thống, đầy tinh vi và tàn nhẫn.

Đó là sự thao túng tâm lý, nơi kẻ bắt nạt thiết lập một thứ "quyền lực đen" trong bóng tối, biến nạn nhân thành những thực thể phục tùng vô điều kiện. Khi một đứa trẻ lớp 8 phải đi nhặt từng chiếc vỏ chai, khi một đứa trẻ lớp 6 phải âm thầm rút sạch tiền tiết kiệm của gia đình để đổi lấy hai chữ "bình yên", đó không còn là xích mích tuổi học trò. Đó là sự cô độc tột cùng.

Tiếng kêu cứu của các em không phát ra bằng âm thanh. Nó được giấu sau những cái giật mình thon thót khi có tiếng tin nhắn điện thoại, sau những buổi sáng chần chừ không muốn bước chân đến trường, sau những vết thương trên da thịt được ngụy trang vụng về bằng câu nói: "Con vô tình bị ngã". Những tiếng lặng im ấy, thực chất, lại là những tiếng kêu cứu có sức công phá dữ dội nhất, nhưng tiếc thay, lại thường bị người lớn bỏ qua nhiều nhất.

Tấm vải "thành tích" và những chiếc "cùm tâm lý" đặt sai chỗ

Có một thực tế cay đắng mà chúng ta buộc phải nhìn thẳng: Trong không ít vụ việc, khi bạo lực xảy ra, phản ứng của hệ thống giáo dục xung quanh các em đôi khi lại là sự lúng túng, hoặc né tránh.

Hãy nhìn vào câu chuyện của em học sinh lớp 1 tại Bình Dương. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường chọn giải pháp điều chuyển em sang một lớp học khác với lý do "bảo vệ sự an toàn và tạo điều kiện cho em đến trường". Xét về mặt cơ học, đó có vẻ là một giải pháp nhanh gọn. Nhưng xét về mặt tâm lý, quyết định ấy vô tình lại đặt lên vai đứa trẻ một gánh nặng bất công.

Tại sao một đứa trẻ bị tổn thương lại phải là người rời đi? Tại sao nạn nhân phải làm quen với một môi trường mới, những người bạn mới, trong khi những học sinh có hành vi sai trái lại được tiếp tục ở lại không gian quen thuộc? Cách xử lý ấy, dù vô tình hay hữu ý, đã gieo vào lòng đứa trẻ và phụ huynh một cảm giác cô độc sâu sắc. Nó khiến đứa trẻ cảm thấy mình như một "vấn đề" cần được dịch chuyển, chứ không phải là một đối tượng cần được bảo vệ và đòi lại công bằng.

Rõ ràng, việc né tránh hai từ "kỷ luật" vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của những đứa trẻ đánh bạn, hay sợ ảnh hưởng đến chỉ tiêu thi đua của một tập thể, là một cách tư duy đầy rủi ro. Giáo dục không thể tách rời sự nghiêm minh. Khi chúng ta cố tình làm mờ đi ranh giới giữa đúng và sai bằng những biên bản hòa giải vội vã, những số tiền đền bù thuốc men cốt để "êm chuyện", chúng ta đang vô tình nuôi dưỡng một niềm tin nguy hiểm cho cả hai phía: Kẻ bắt nạt hiểu rằng mọi lỗi lầm đều có thể dàn xếp; còn người bị bắt nạt thì tin rằng công lý là một điều xa xỉ.

Bạo lực học đường giống như một khối u nội tại. Khi khối u xuất hiện, việc chúng ta cần làm là phẫu thuật để loại bỏ tận gốc và điều trị phục hồi cho cơ thể. Nhưng thay vì thế, người lớn đôi khi lại chọn cách lấy một tấm vải nhung thật đẹp – tấm vải mang tên "thành tích nhà trường", "bình yên giả tạo" – để phủ lên trên. Khối u không biến mất dưới tấm vải ấy. Nó chỉ khuất tầm mắt của chúng ta, nhưng ở bên dưới, nó vẫn âm thầm di căn, ăn sâu vào huyết quản, và hủy hoại dần sinh mệnh của những đứa trẻ.

Sự bình yên có được từ việc che giấu, từ việc dàn xếp cho qua chuyện, chưa bao giờ là sự bình yên thực sự. Đó là một thứ bình yên độc hại, được xây dựng trên sự chịu đựng của những đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình.

Khoảng cách vô hình trong ngôi nhà của chúng ta

Khi một vụ bạo lực học đường kéo dài nhiều tháng trời bị phanh phui, câu hỏi đầu tiên mà xã hội thường hướng về phía gia đình là: "Cha mẹ ở đâu mà không biết?". Câu hỏi ấy nghe qua thì có vẻ như một lời trách móc, nhưng ở một góc nhìn sâu sắc hơn, đó là một tiếng thở dài đầy bất lực về khoảng cách thế hệ.

Thực tế, không có người cha, người mẹ nào không yêu thương con mình. Nhưng đôi khi, chính tình yêu thương sai cách hoặc sự bận rộn của cuộc sống mưu sinh đã vô tình đẩy con ra xa. Trong vụ việc tại Đà Nẵng, đứa trẻ đã sống trong sợ hãi suốt 5 tháng. Tại sao em không nói? Câu trả lời nằm ở một nỗi sợ khác, đôi khi còn lớn hơn cả nỗi sợ bị đánh: Sợ phản ứng của cha mẹ.

Chúng ta hãy thành thật với chính mình. Khi một đứa trẻ trở về nhà và nói rằng mình bị bạn bắt nạt, phản ứng đầu tiên của không ít phụ huynh là gì?

"Con phải làm sao thì bạn mới đánh con chứ?"

"Sao con yếu đuối thế, không biết đánh lại à?"

"Có chuyện nhỏ nhặt thế cũng làm ầm lên, lo mà học đi!"

Những câu nói tưởng chừng như để thúc đẩy sự mạnh mẽ ấy, thực chất lại là những nhát dao cắt đứt sợi dây tin tưởng cuối cùng của đứa trẻ. Ở lứa tuổi học trò, các em chưa có đủ trải nghiệm và kỹ năng để đối phó với những áp lực, đe dọa mang tính thao túng.

Khi thế giới bên ngoài đã quay lưng, mà thế giới bên trong ngôi nhà lại đầy những phán xét, đứa trẻ sẽ chọn cách đóng chặt cửa lòng. Các em thà chịu đựng sự bạo hành của kẻ bắt nạt còn hơn phải đối diện với sự thất vọng hoặc trách móc từ chính đấng sinh thành.

Nhận diện một đứa trẻ bị bạo lực học đường không khó, cái khó là cha mẹ có đủ lặng im để lắng nghe và đủ nhạy cảm để quan sát hay không. Sự thay đổi trong hành vi của con luôn là những tín hiệu rõ ràng nhất: Một đứa trẻ vốn hoạt bát bỗng trở nên lầm lì; một đứa trẻ bỗng nhiên hay xin tiền với những lý do mơ hồ; những vết xước trên cơ thể được giải thích bằng sự quanh co... Tất cả đều là những dòng mật mã mà con đang phát ra, chờ đợi người lớn giải mã.

Nếu cha mẹ chỉ đóng vai trò là những người quản lý: kiểm tra điểm số, lo ngày ba bữa cơm mà quên mất vai trò của một người đồng hành, một chiếc phao cứu sinh, thì khoảng cách vô hình ấy sẽ ngày càng rộng ra. Và trong khoảng trống của sự xa cách đó, bạo lực học đường sẽ có cơ hội chen chân vào và lớn lên mỗi ngày.

Trả lại cho các em một ngôi trường đúng nghĩa

Nhìn lại toàn bộ bức tranh, bạo lực học đường không phải là lỗi của riêng một cá nhân, một ngôi trường hay một gia đình nào. Nó là tấm gương phản chiếu những lỗ hổng trong mối quan hệ giữa ba chân kiềng: Gia đình - Nhà trường - Xã hội.

Để ngăn chặn khối u này di căn và cùng nhau xây dựng nên một "Ngôi trường an toàn" đúng nghĩa cho con trẻ, cả hai điểm tựa lớn nhất là Nhà trường và Gia đình đều cần có những chuyển dịch mạnh mẽ trong hành động.

Về phía nhà trường, sự dũng cảm của một tập thể sư phạm không nằm ở việc giữ cho đơn vị mình một bảng thành tích sạch bóng scandal, mà nằm ở tinh thần sẵn sàng thừa nhận và đối diện thẳng thắn với sự thật khi có bạo lực xảy ra.

Các hình thức xử lý phải dựa trên nguyên tắc nghiêm minh, công bằng, tuyệt đối không dung túng cho cái sai nhưng cũng không chọn giải pháp đẩy phần thiệt thòi về phía nạn nhân. Quan trọng hơn hết, nhà trường cần chú trọng vào việc chữa lành cho những học sinh bị tổn thương, giúp các em phục hồi cả về thể xác lẫn tinh thần để tự tin hòa nhập trở lại.

Về phía gia đình, mái nhà phải luôn là điểm tựa an toàn và vững chãi nhất để các em tìm về khi giông bão nổi lên. Cha mẹ hãy học cách lắng nghe con một cách bao dung, không phán xét, không định kiến, để con hiểu rằng việc mình bị bắt nạt không phải là một sự tủi hổ hay yếu đuối.

Đồng thời, các bậc phụ huynh cần rèn luyện sự nhạy cảm trước từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong tâm lý, hành vi hằng ngày của con, từ đó kịp thời nhận diện và cùng con tháo gỡ những áp lực đang đè nặng trong lòng.

Để tương lai không còn những vết bầm

Mỗi đứa trẻ bước đến trường đều mang theo những ước mơ và cả kỳ vọng của một gia đình. Ngôi trường phải là nơi các em học cách làm người, học những kiến thức hay, và lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Chúng ta không thể để không gian thiêng liêng ấy bị vấy bẩn bởi nỗi sợ hãi, sự cô độc và những giọt nước mắt thầm lặng hàng đêm.

Chuỗi vụ việc vừa qua là một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng nó cũng là một cơ hội. Cơ hội để người lớn dừng lại một nhịp giữa bộn bề cuộc sống, nhìn sâu vào đôi mắt của con mình và hỏi: "Dạo này đi học con có vui không?". Cơ hội để những người làm giáo dục dũng cảm hạ tấm vải "thành tích" xuống, đối diện với những góc tối còn khuất lấp dưới mái trường.

Khối u bạo lực học đường chỉ có thể được chữa lành khi chúng ta dùng tình thương, sự thấu hiểu và lòng dũng cảm để điều trị, chứ không phải bằng sự che đậy. Hãy trả lại cho các em một môi trường giáo dục đúng nghĩa, nơi mà mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, và là nơi không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau trong nỗi sợ hãi tột cùng của sự cô độc.