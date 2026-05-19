Học sinh lớp 1 bị bạn đánh hội đồng, phụ huynh bức xúc vì con phải chuyển lớp

Theo các hồ sơ, biên bản làm việc và báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi ngày 18/3 tại lớp 1.7. Nội dung tường trình của giáo viên chủ nhiệm cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc em N.Tr.T xin bánh nhưng không được cho ăn.

Sau đó một học sinh dùng thước đánh vào lưng em T., rồi thêm 3 học sinh khác cùng tham gia đánh bạn.

Hình ảnh em T. bị bạn đánh với nhiều vết bầm, xước trên lưng.

Bản tường trình của giáo viên chủ nhiệm lớp 1.7 xác nhận cả 4 học sinh đều dùng thước đánh em T. và đã xin lỗi trước lớp cũng như trước phụ huynh.

Trong báo cáo gửi UBND phường Đông Hòa, Trường Tiểu học Bình An cũng xác nhận “4 bạn Đ.L, B.L, H.H và T.K đánh bạn T.”.

Phụ huynh không đồng ý “hòa giải cho qua”

Theo biên bản họp ngày 19/3, Ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh các học sinh liên quan, phụ huynh em N.Tr. T. cho rằng lời giải thích của các học sinh là “chỉ đánh 1-2 cái” không phù hợp với tình trạng bầm tím trên lưng của con mình.

Gia đình nạn nhân cũng không đồng ý rút đơn, đồng thời đề nghị phải có hình thức xử lý để răn đe. “Bé không dám đi học vào buổi sáng”, biên bản ghi nhận ý kiến của phụ huynh em T.

Trong cuộc họp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ “không dùng từ kỷ luật mà giáo dục dạy bảo bé”. Nhà trường cũng cho rằng nếu đánh giá phẩm chất học sinh “không đạt” thì có thể dẫn tới việc học sinh phải ở lại lớp.

Trường Tiểu học Bình An - nơi xảy ra sự việc.

Đến ngày 20/4, một cuộc họp khác có sự tham gia của công an địa phương, đại diện phòng văn hóa – xã hội, nhà trường và các phụ huynh được tổ chức. Biên bản thể hiện các phụ huynh của 4 học sinh liên quan đồng ý hỗ trợ tiền thuốc 600.000 đồng và xử lý theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường chuyển lớp học sinh bị đánh

Ngày 11/5, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình An ban hành thông báo điều chuyển em N.Tr.T. từ lớp 1.7 sang lớp 1.8 với lý do “bảo vệ sự an toàn và tạo điều kiện cho em đến trường học tập”. Nội dung thông báo cũng nêu rõ em T. “bị 4 bạn cùng lớp đánh hội đồng – bạo lực học đường”.

Tuy nhiên, quyết định này khiến gia đình học sinh bức xúc vì cho rằng các học sinh đánh bạn vẫn học ở lớp cũ, trong khi nạn nhân lại phải chuyển lớp.

Theo phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội, điều gia đình mong muốn không phải làm lớn vụ việc mà là con được bảo vệ và có môi trường học tập an toàn, công bằng. Điều đáng nói hơn nữa, cô L.A, giáo viên chủ nhiệm lớp 1.8 lại không đồng ý tiếp nhận cháu T. bởi mẹ cháu T. đã có "phát ngôn không "chuẩn" trên mạng xã hội khiến vụ việc trở nên căng thẳng".

Liên quan thông tin giáo viên lớp mới không đồng ý tiếp nhận học sinh, trong báo cáo gửi Sở GD&ĐT TPHCM ngày 18/5, Trường Tiểu học Bình An cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp 1.8 chỉ “trao đổi khó khăn, áp lực tâm lý” chứ không từ chối tiếp nhận học sinh.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng ghi nhận: “Qua tiếp xúc giữa giáo viên mới là cô L.A và PHHS N.T.T có trao đổi và mâu thuẫn quan điểm với nhau dẫn đến cô L.A có nói: Nếu PHHS không tôn trọng giáo viên thì cô không nhận giáo dục bé”.