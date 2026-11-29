Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, cô gái 26 tuổi tổ chức sinh nhật bằng một bữa lẩu sau giờ làm việc. Sau khi trở về nhà, cô bắt đầu cảm thấy đau họng nhưng không quá lo lắng, cho rằng nguyên nhân có thể do ăn lẩu cay và nóng.

Đến ngày hôm sau, tình trạng đau họng không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Cô gái xuất hiện thêm triệu chứng khó nuốt, khó thở. Nghĩ rằng mình chỉ bị cảm lạnh thông thường, cô tự uống thuốc chống viêm, giảm đau rồi tiếp tục đi làm.

Trong thời gian làm việc, tình trạng sức khỏe của cô đột ngột xấu đi. Cô gái bị khó thở, ớn lạnh nên nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Khi đến nơi, ý thức bắt đầu suy giảm, cô ngã quỵ trong tình trạng thở khó khăn.

Các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu, hồi sức nhưng không thể cứu sống bệnh nhân. Cô gái được cho là đã tử vong chỉ khoảng 10 phút sau khi đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám và khai khác tiền sử bệnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc viêm nắp thanh quản cấp tính. Đây là tình trạng viêm, phù nề tại nắp thanh quản, có thể khiến đường thở bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn, dẫn đến suy hô hấp và ngạt thở.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia y tế, nắp thanh quản là một cấu trúc sụn nằm phía sau lưỡi, có chức năng đóng lại khi nuốt nhằm ngăn thức ăn và chất lỏng đi vào đường hô hấp.

Khi nắp thanh quản bị viêm, các mô tại khu vực này có thể sưng phù, làm hẹp đường dẫn khí. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng phù nề tiến triển nhanh có thể gây tắc nghẽn đường thở, khiến người bệnh không thể hô hấp bình thường.

Cảnh báo dấu hiệu bệnh: Viêm nắp thanh quản cấp tính thường có biểu hiện ban đầu như đau họng dữ dội, sốt, khó nuốt, đau khi nuốt hoặc thay đổi giọng nói. Khi bệnh tiến triển, người mắc có thể xuất hiện tình trạng chảy nước bọt do không nuốt được, khó thở, thở rít và phải ngồi ở tư thế đặc biệt để dễ hô hấp.

Điều đáng lưu ý là các triệu chứng của bệnh có thể diễn biến nhanh. Người bệnh đôi khi nhầm lẫn đau họng với cảm lạnh, viêm họng thông thường nên tự mua thuốc điều trị, bỏ lỡ thời điểm can thiệp y tế cần thiết.

Viêm nắp thanh quản cấp tính thường liên quan đến nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm khuẩn. Ngoài ra, tổn thương do nhiệt, hóa chất hoặc các yếu tố kích thích cũng có thể gây viêm tại khu vực này.

Trong trường hợp cô gái 26 tuổi nói trên, bữa lẩu cay, nóng được cho là yếu tố có thể liên quan đến tình trạng kích ứng vùng họng. Tuy nhiên, chưa có đủ căn cứ để khẳng định việc ăn lẩu cay hoặc uống nước lạnh là nguyên nhân trực tiếp gây viêm nắp thanh quản cấp tính.

Chuyên gia khuyến cáo: Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện tình trạng đau họng dữ dội, khó nuốt, sốt hoặc thay đổi giọng nói, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân. Đặc biệt, nếu có biểu hiện khó thở, thở rít, không nuốt được nước bọt hoặc tím tái, cần gọi cấp cứu ngay bởi đây có thể là dấu hiệu đường thở đang bị đe dọa.