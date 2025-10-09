Cây “thần phong thủy”, nhà giàu châu Á mê như bị bỏ bùa

Với nhiều người, việc chọn cây trồng trong nhà không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ hay sức khỏe mà còn là chuyện phong thủy với niềm tin cây cối có thể kéo vận may về nhà. Giữa vô vàn lựa chọn, có một loài cây được giới phong thủy gọi là "thần phong thủy số 1" trong các loại cây tài lộc - vừa dễ chăm, vừa đẹp mắt, lại mang ý nghĩa may mắn, sung túc. Đó là cây kim tiền.

"Biểu tượng sống" của sự giàu sang và thịnh vượng

Cây kim tiền còn được biết đến với các tên khác như cây kim phát tài. Nguồn gốc của loài cây này là từ vùng nhiệt đới châu Phi, nơi khí hậu nóng ẩm, ánh sáng dồi dào, chính vì vậy mà nó sở hữu khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, ít cần chăm sóc.

Về hình dáng, kim tiền có phần rễ phình to giúp dự trữ nước, lá mọc đều hai bên thân, dày, bóng và xanh mướt quanh năm. Dáng cây vươn thẳng lên cao, trông rất khỏe khoắn, tượng trưng cho sự phát triển bền vững và thăng tiến trong công việc.

Vì sao kim tiền được xem là "cây phong thủy số 1 trong nhà"?

1. Biểu tượng của tài lộc và may mắn

Ngay từ tên gọi "kim tiền" đã gợi đến sự giàu có, thịnh vượng. Theo quan niệm phong thủy, cây này giúp hút tài, giữ lộc, đặc biệt thích hợp đặt ở phòng khách, khu vực gần cửa chính hoặc bàn làm việc - những nơi được coi là điểm giao hòa năng lượng.

Nhiều người còn có thói quen treo sợi chỉ đỏ hoặc đồng xu cổ quanh chậu kim tiền để "kích hoạt" vận khí tài lộc, nhất là dịp đầu năm mới.

2. Sức sống bền bỉ, tượng trưng cho thịnh vượng lâu dài

Kim tiền là một trong những loại cây nội thất dễ chăm nhất. Dù đặt trong điều kiện ánh sáng yếu hay quên tưới nước vài ngày, cây vẫn giữ được dáng xanh bóng và sức sống tốt.

Trong phong thủy, điều này được ví như tinh thần dẻo dai, bền chí, biểu trưng cho gia chủ kiên định, sự nghiệp vững vàng, cuộc sống ngày càng hưng thịnh.

3. Cải thiện không khí, giúp không gian trong lành hơn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kim tiền có khả năng hấp thụ khí độc như formaldehyde, toluene hay benzene, những chất thường phát ra từ sơn, đồ nội thất và vật liệu xây dựng. Nhờ vậy, cây không chỉ mang lại vận khí xanh theo phong thủy, mà còn thực sự góp phần bảo vệ sức khỏe người sống trong nhà.

Vị trí đặt cây kim tiền hợp phong thủy

Theo các chuyên gia phong thủy, hướng Đông Nam tượng trưng cho tài lộc và sự phát triển là vị trí lý tưởng nhất để đặt kim tiền trong nhà.

Nếu đặt ở văn phòng, nên đặt chậu cây ở gần cửa ra vào hoặc cạnh bàn làm việc, tránh để cây ở vị trí thiếu ánh sáng hoàn toàn hoặc gần khu vực bếp, nhà vệ sinh.

Một lưu ý nhỏ là lá cây kim tiền có chứa độc nhẹ, vì vậy nên đặt ở nơi xa tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Khi cắt tỉa lá, bạn nên đeo găng tay để tránh kích ứng da.

Nguồn: Aboluowang



