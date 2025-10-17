Không cần máy lọc khí: 10 loại cây đặt trong nhà mới giúp bay mùi sơn, hút sạch khí độc chỉ sau vài tuần

1. Hiểu đúng về formaldehyde – “kẻ thù vô hình” trong nhà mới

Formaldehyde (hay còn gọi là fomandehit) là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, có mặt trong sơn, keo dán gỗ, ván ép, rèm, thảm, thậm chí cả đồ nội thất mới.

Theo các chuyên gia vệ sinh môi trường, thời gian bay hơi của formaldehyde có thể kéo dài từ 3 đến 15 năm, nên không thể “hết mùi” chỉ sau vài tháng.

Cách nhanh nhất để giảm mùi là mở cửa sổ, thông gió, kết hợp sử dụng cây xanh hấp thụ tự nhiên. Một số loại cây có khả năng lọc không khí, hấp thụ khí độc và thậm chí còn tăng độ ẩm cho phòng.

2. Top 10 loại cây thanh lọc không khí được khuyên dùng trong nhà mới

Tên cây Hiệu quả lọc formaldehyde Đặc điểm nổi bật & cách chăm sóc 1. Dương xỉ Boston ★★★★★ Loại bỏ đến 1.863 microgam formaldehyde/giờ. Giữ đất ẩm, đặt nơi có ánh sáng tán xạ, tránh nắng gắt. 2. Cúc (Cúc trắng, Cúc châu Phi) ★★★★★ Thanh lọc mạnh, đặc biệt là formaldehyde và benzen. Cần nhiều ánh sáng, tưới ẩm thường xuyên. 3. Trầu bà lá xẻ (Monstera) ★★★★★ Dễ trồng, lá to bóng mượt, hấp thụ khí độc tốt. Tránh nắng trực tiếp, tưới khi đất khô. 4. Huyết dụ lá đỏ (Cordyline) ★★★★★ Lá nhiều màu, hút khí độc, làm đẹp không gian. Ưa sáng, ẩm, nên bón phân 2 tuần/lần. 5. Thường xuân (Ivy) ★★★★★ Hấp thụ tốt formaldehyde, toluen, xylene. Trồng chậu treo hoặc để bàn, tránh bám tường. 6. Hoa anh thảo (Cyclamen) ★★★★★ Nhiều màu sắc, lọc được sulfur dioxide và xylen. Ưa mát, tránh nhiệt độ cao. 7. Lan ý (Spathiphyllum – còn gọi là Bạch môn) ★★★★☆ “Máy lọc không khí tự nhiên”, lọc amoniac, benzen, formaldehyde. Ưa bóng, tưới ẩm thường xuyên. 8. Cọ cảnh (Cọ vàng, Dypsis lutescens) ★★★★☆ Vừa hút khí độc, vừa tạo độ ẩm cho phòng. Ưa sáng nhẹ, tránh nắng gắt. 9. Trầu bà cẩm thạch (Rhaphidophora aurea) ★★★★☆ Dễ trồng, chịu bóng, có thể trồng thủy canh. Tránh ánh nắng mạnh. 10. Thiết mộc lan (Dracaena fragrans) ★★★★☆ Thanh lọc formaldehyde, amoniac, toluen. Ưa sáng, tưới nước khi đất khô.

3. Kinh nghiệm từ chuyên gia dọn nhà: Kết hợp cây xanh + quạt + thông gió

Những người có kinh nghiệm lâu năm trong dịch vụ dọn dẹp nhà mới chia sẻ:

“Muốn giảm mùi sơn nhanh, hãy mua 2 quạt công nghiệp cỡ lớn, mở toàn bộ cửa sổ – cửa chính, để quạt thổi liên tục 3 ngày 3 đêm. Sau đó, đặt thêm cây xanh ở từng phòng, duy trì việc mở cửa vài tiếng mỗi ngày”.

Cách này giúp thông gió liên tục, đẩy khí độc ra ngoài và duy trì không khí sạch ổn định. Các chuyên gia cũng khuyên rằng chỉ dựa vào một chậu cây thì không đủ – nên phối hợp 3–5 loại cây ở các vị trí khác nhau: gần cửa sổ, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp.

4. Mẹo tiêu dùng xanh: Chọn cây phù hợp cho từng không gian

- Phòng khách: Trầu bà lá xẻ, thiết mộc lan, huyết dụ lá đỏ – vừa hút khí độc vừa tạo điểm nhấn trang trí.

- Phòng ngủ: Lan ý, dương xỉ Boston – lọc khí, tạo ẩm, giúp dễ ngủ.

- Phòng làm việc: Cúc trắng, thường xuân – thanh lọc không khí, giảm mùi sơn, giúp tập trung.

- Ban công: Cọ vàng, trầu bà cẩm thạch – chịu nắng, phát triển tốt, không cần chăm nhiều.

Gợi ý nhỏ: Nếu nhà mới nhiều nội thất gỗ hoặc mùi keo mạnh, hãy đặt tối thiểu 5–6 chậu cây trong 40–50m² diện tích để tăng hiệu quả lọc khí.

5. Lưu ý khi trồng cây hút formaldehyde

- Không tưới quá nhiều nước, dễ úng và sinh nấm mốc.

- Lau lá 1–2 lần/tuần để tăng khả năng quang hợp.

- Tránh đặt cây ở nơi có nhiệt độ cao (gần bếp, sát cửa sổ nắng gắt).

- Định kỳ 3 tháng thay đất hoặc bón phân nhẹ để duy trì sức sống cây.

Kết luận: “Không có cây thần kỳ, chỉ có cách sống thông minh”

Không có loại cây nào có thể loại bỏ hoàn toàn formaldehyde trong vài ngày – nhưng kết hợp thông gió + cây xanh + thói quen sống sạch, bạn có thể giảm đáng kể lượng khí độc trong nhà mới.

Và đôi khi, vài chậu cây không chỉ làm sạch không khí, mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, tươi mới, và một chút bình yên cho mỗi góc nhà.