Phim “Sex and the City” là một bộ phim truyền hình đình đám của HBO được phát sóng từ năm 1998 đến 2004 với tổng cộng 94 tập. “Sex and the City” kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York (Mỹ) và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này.

Các nhân vật chính trong phim là Carrie do Sarah Jessica Parker thủ vai, Samantha do Kim Cattrall thủ vai, Charlotte do Kristin Davis thủ vai và Miranda do Cynthia Nixon thủ vai.

4 nữ diễn viên của bộ phim truyền hình đình đám “Sex and the City”.

Đến nay, dù đã bước vào độ tuổi 50, 60, nhưng 4 sao phim “Sex and the City” vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ghen tị, vóc dáng thon gọn và làn da trắng mịn. Trên thực tế, mỗi ngôi sao có cách tiếp cận rất khác nhau để giữ gìn nhan sắc.

4 nữ diễn viên tiếp tục tham gia phim "Sex and the City 2" ra mắt năm 2010.

Các diễn viên xuất hiện lộng lẫy trong sự kiện thảm đỏ năm 2010.

Sarah nói cô thường ăn thả ga trên phim trường và thưởng thức tất cả những món ngon mà xe phục vụ đồ ăn mang đến. Cô nói: "Kristin có ý thức hơn về lượng thức ăn của mình, nhưng Cynthia Nixon và tôi ăn bất cứ thứ gì”.

Trong khi đó, Kim Cattrall, người có thân hình mà hầu hết phụ nữ đều muốn có, lại thích chế độ ăn Perricone, giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn nhiều cá béo và các loại hạt.

Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bí quyết giữ dáng của những người phụ nữ quyến rũ này.

Bí quyết giữ dáng của 4 sao phim “Sex and the City”

1. CYNTHIA NIXON

Bí quyết chính: Tập thể dục nhanh

Cynthia, hiện 58 tuổi, được biết đến với vai luật sư táo bạo Miranda Hobbes trong phim “Sex and the City”. Ngoài đời, cô là một bà mẹ hai con có mái tóc vàng tự nhiên.

Người phụ nữ này thừa nhận việc có con đã thay đổi cách cô tập thể dục và cô chưa bao giờ hối hận kể từ đó.

"Tôi sinh con vào tháng 12 năm 2002 nên tôi nhận thức được tác động của việc đó đối với cơ thể mình", sao phim “Sex and the City” nói. "Tôi đi làm trở lại vào tháng 2 nên không có nhiều thời gian để lấy lại vóc dáng”.

"Trước đó, tôi chưa bao giờ tập thể dục. Sau khi sinh, tôi tập luyện theo phương pháp slow-burn (đốt cháy chậm) và điều này thật tuyệt vời. Tôi chỉ phải tập một hoặc hai lần một tuần, mỗi lần 20 phút”.

Cynthia trong một bộ ảnh thực hiện tháng 5 năm nay với tạp chí Variety.

Cynthia nói thêm rằng cô sẽ không cân nhắc đến việc phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ", Cynthia nói. "Tôi không bị áp lực trong chuyện phải trở nên hoàn hảo”.

2. KRISTIN DAVIS

Bí quyết chính: Bỏ rượu

Trong bốn ngôi sao nữ của phim “Sex and the City”, Kristin, hiện 59 tuổi, là người có thân hình quả lê, từ lâu đã khiến phụ nữ trên toàn thế giới phải ghen tị.

Vẻ ngoài xinh đẹp và làn da sáng mịn của Kristin là kết quả của việc tập thể dục nhẹ nhàng và chế độ ăn uống lành mạnh. Sao phim “Sex and the City” cũng nói rằng việc từ bỏ thói quen uống rượu là một trong những động thái tốt nhất mà cô từng thực hiện.

"Tôi không hút thuốc, tôi ăn uống lành mạnh và tôi không uống rượu", cô nói khi được hỏi về bí quyết giữ dáng. "Tôi đã không uống rượu trong 15 năm và tôi nghĩ điều đó có ích".

"Tôi bỏ rượu vì tôi đã uống quá nhiều - tất cả chúng ta đều uống quá nhiều khi ở độ tuổi đôi mươi và tôi nhận ra rằng mình có vấn đề. Vì vậy, tôi đã dừng lại".

Kristin trong bộ ảnh chụp năm 2022 với tạp chí New Beauty.

Ngoài việc không đụng đến rượu, Kristin thích cách tiếp cận thoải mái hơn khi tập luyện.

"Tôi chủ yếu tập pilates, điều mà tôi rất thích", sao phim “Sex and the City” cho biết. "Tôi bỏ tập gym vì tôi thấy chán. Cảm giác nâng tạ quá mạnh - có rất nhiều chàng trai ở phòng tập gây ồn ào, kêu 'grrrr' và tôi thấy điều đó thật kinh khủng".

Nữ diễn viên cũng đã thoải mái hơn với chế độ ăn uống của mình. "Đôi khi tôi mua đồ ăn ngoài", cô thừa nhận. "Giờ, tôi không phải là người cầu kỳ. Trước đây tôi ăn chay theo chế độ ăn thực dưỡng nhưng giờ tôi ăn những gì mình muốn".

3. KIM CATTRALL

Bí quyết chính: Ăn nhiều cá béo

Ở tuổi 68, Kim Cattrall vẫn đang chỉ cho các ngôi sao trẻ cách đánh bay mỡ thừa và giữ gìn sắc đẹp.

Những bức ảnh gần đây mà nữ diễn viên đăng tải cho thấy cô trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, với vóc dáng thon thả và làn da trẻ trung, ít nếp nhăn.

Kim cho rằng chế độ ăn Perricone giúp cô trông trẻ trung. "Làn da của tôi đã chuyển từ có vấn đề sang không có vấn đề gì, vì vậy chế độ ăn này đã có tác dụng rất lớn", cô nói.

Trong chế độ ăn này, bánh ngọt, đồ ngọt và sô cô la bị hạn chế. Các loại cá nhiều dầu như cá hồi được khuyến khích ăn với lượng lớn.

Kim Cattrall nóng bỏng trong sự kiện năm 2010.

Tuy nhiên, Kim thừa nhận cô thích đồ ngọt và việc tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt là một thách thức.

"Đôi khi rất khó để tìm được đồ ăn lành mạnh ở địa điểm quay phim nhưng đồ ăn giúp tôi có nhiều năng lượng hơn", sao phim “Sex and the City” nói. "Tôi rất thích sô cô la. Tôi cố gắng để không ăn quá nhiều".

Và Kim giữ dáng thông qua việc tập thể dục. "Tôi thích tập thể dục và tôi luôn rất năng động", cô nói. "Tôi cố gắng tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Nếu không thể đến phòng tập để chạy, tôi sẽ đi bộ".

4. SARAH JESSICA PARKER

Bí quyết chính: Tìm phương pháp tập thể dục phù hợp và tuân thủ theo

Ngôi sao có vóc dáng nhỏ nhắn này đã trở thành biểu tượng thời trang nhờ vai diễn Carrie Bradshaw, một cây bút của tờ Cosmopolitan, người không ngại thử nghiệm những phong cách mới mẻ.

Sarah, hiện 59 tuổi, giữ được vóc dáng cân đối nhờ thói quen tập thể dục nghiêm ngặt, trong đó cô chạy bộ trên máy chạy năm ngày một tuần.

"Tôi khá kỷ luật", sao phim “Sex and the City” thừa nhận. "Tôi tập thể dục trong phòng tập hầu hết các ngày".

Sarah, hiện 59 tuổi, giữ được vóc dáng cân đối nhờ thói quen tập thể dục nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, Sarah khẳng định cô không quá nghiêm khắc về việc tập luyện như một số bạn bè của mình.

"Madonna có lẽ là người kỷ luật nhất, vì vậy tôi chỉ có thể trở nên nhạt nhòa khi so sánh với cô ấy", sao phim “Sex and the City” nói thêm.

Nhưng tất cả thời gian dành cho việc đốt cháy calo có nghĩa là Sarah có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích.

"Tôi muốn dành thời gian cho bạn bè và gia đình hơn là lo lắng quá nhiều về một số điều", cô nói. "Tôi chắc chắn sẽ thích đi dự tiệc tối hơn là miệt mài trong phòng tập. Thức ăn và con người là những thú vui lớn nhất của cuộc sống".