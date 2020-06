Hết giờ làm là đến giờ đi chill: 4 pub có view cực đỉnh dành cho hội chị em đam mê nghệ thuật Apéro - làm hết sức, chơi hết mình!

Không cần đợi phố lên đèn để được lên đồ bởi "lady nightout" là chuyện quen thuộc lắm rồi! Phụ nữ sành chơi, nghiện chill thời nay nhất định không thể không biết tới văn hóa Apéro, hay còn có tên gọi phổ biến hơn là "Afterwork".

Apéro là gì?

Apéro là một nét văn hóa đặc trưng của dân công sở tại Pháp, cũng là tên của những bữa tiệc nhẹ sau giờ làm. Thông thường, một buổi tiệc Apéro sẽ có rượu vang, cocktail và đồ ăn nhẹ như saucisson, phô mai, cornichon,...

Ở Việt Nam, Apéro phổ biến hơn với cái tên "Afterwork". Thay vì phải chờ tới cuối tuần hoặc tối muộn để thướt tha váy áo lên pub nhâm nhi chút rượu, "Afterwork" khuyến khích mọi người trải nghiệm cảm giác thư thái, lâng lâng ngay vào khung giờ tan sở.

Tuy nhiên, các địa điểm dành cho hội đam mê cocktail thường chỉ mở cửa sau 7h tối. Vậy đâu là điểm đến dành cho những Apéro-ers đích thực?

4 quán pub quanh hồ Tây cho trải nghiệm Afterwork trọn vẹn

Nếu đã quá mỏi mệt và chán nản với khói bụi còi xe, hãy thử một lần phá lệ, rời văn phòng sớm hơn một chút để thả mình thư giãn, ngắm hoàng hôn hồ Tây trong khoảng 17h - 18h30 tại 4 địa điểm dưới đây, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ "sạc đầy pin" cho chính mình ngay lập tức sau trải nghiệm này.

(Cảnh báo: Trải nghiệm rất dễ gây nghiện, chị em nên cân nhắc bởi có lần 1 sẽ rất dễ có lần thứ n)

1. The Summit Bar - số 1 Thanh Niên

Không gian: Nằm trên tầng 20 của Khách sạn Pan Pacific, The Summit Bar bao trọn khung cảnh đường Thanh Niên - con đường nên thơ nhất Hà Nội cùng hồ Trúc Bạch và hồ Tây. Tại đây, bạn có thể vừa ngắm hoàng hôn, vừa thi thoảng nghe tiếng còi xe vọng lên đúng giờ tan tầm.

Nếu bạn muốn ngắm toàn cảnh đường Thanh Niên, hồ Tây và hồ Trúc Bạch, hãy chọn khu vực ngoài ban công của The Summit. Đây cũng là không gian dành cho những nam thanh, nữ tú có đam mê "khói lửa". Với vị trí khá cao và được bao quanh bởi non nước, khu vực ngoài trời vẫn giữ được sự mát mẻ vào lúc hoàng hôn, ngay cả giữa mùa hè.



The Summit cũng chiều lòng những thực khách ngại nóng, ghét mùi thuốc lá và thích sự riêng tư với không gian trong phòng yên tĩnh và sang trọng.

Đồ uống, đồ ăn kèm: Menu đồ uống của quán khá đa dạng với các món Signature của Tập đoàn Pan Pacific nói chung và của The Summit Bar nói riêng. Ngoài cocktail, The Summit cũng phục vụ rượu vang, trà và cà phê.



Theo đánh giá của chúng tôi, cocktail của The Summit ổn, đạt 3.5 điểm trên thang điểm 5.

Menu đồ ăn của The Summit đa dạng không kém menu đồ uống. Ngoài soups, các món khai vị và món Việt, quán phục vụ đồ Singapore/Thái Lan, mỳ Ý. Đặc biệt, The Summit còn có danh mục "Healthy Delight" dành cho những chị em đang ăn kiêng.

Thái độ phục vụ: Là nhà hàng thuộc Khách sạn 5*, dịch vụ của The Summit Bar có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Không quan trọng bạn ăn mặc thế nào, ngoại hình ra sao, miễn là bạn lựa chọn The Summit, bạn sẽ được phục vụ tận tình với thái độ trân trọng vừa đủ từ nhân viên để có thể cảm thấy thoải mái, thư giãn nhất.

Giờ mở cửa: 16:00 - 0:00 Mức giá trung bình: (chưa bao gồm 10% VAT và 5% service charge) - Đồ uống: 190.000đ + - Đồ ăn: 160.000đ +

2. The Sunset Bar - số 5 Từ Hoa

Không gian: Nằm trong khuôn viên của Khách sạn InterContinental Westlake Hanoi, The Sunset Bar tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào trong khung giờ tan tầm. Nếu bạn vẫn luôn tìm một nơi yên tĩnh với không gian gần gũi thiên nhiên, The Sunset Bar xứng đáng là lựa chọn số 1.

Ảnh: @ask.pub_

Không gian ngoài trời của The Sunset được trang bị ghế sofa dài, không chỉ tạo điều kiện cho thực khách ngồi, mà còn có thể nằm thư giãn ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên, điểm trừ của khu vực này vào mùa hè chính là hơi nóng và khá nhiều muỗi, đặc biệt vào buổi tối.

Không gian trong phòng của The Sunset được thiết kế với cửa sổ kính bao vòm, bàn ghế được sắp xếp bao quanh quầy bar. Chính vì vậy dù ngồi ở góc nào, bạn vẫn có thể nhìn thấy bartender tung hứng, shake trong quá trình làm việc. Và ngay cả khi ngồi trong phòng, bạn bẫn có thể ngắm được hoàng hôn. Đương nhiên, qua một lớp kính, cảnh sắc sẽ không đẹp được như ngoài trời, nhưng chắc chắn sẽ mát và hoàn toàn không có muỗi.

Ảnh: @ask.pub_

Đồ uống, đồ ăn kèm: Cocktail của The Sunset Bar chủ yếu dùng base Whisky và Rum. Theo trải nghiệm của chúng tôi, cocktail được trình bày bắt mắt nhưng độ ngon chỉ đạt khoảng 2.5 điểm nếu tính trên thang điểm 5, dù là loại signature của quán.

Ngoài ra, menu đồ uống của The Sunset Bar cũng có vang trắng, vang đỏ và những set trà chiều. So với cocktail, trà và rượu vang có phần xứng đáng với hầu bao của thực khách hơn.

Menu đồ ăn kèm của The Sunset chủ yếu xoay quanh đồ Âu như: Cheese Burger, Wagyu Beefsteak,...

Thái độ phục vụ: Mặc dù là pub của Khách sạn 5* nhưng thái độ phục vụ của nhân viên tại The Sunset Bar chưa thực sự sát sao với khách hàng. Nhân viên thường chỉ đứng trong phòng, chính vì thế nếu bạn chọn ngồi tại khu vực ngoài trời và bất chợt cần được phục vụ, bạn sẽ phải đứng dậy và đi tìm nhân viên.

Giờ mở cửa: 16:00 - 0:00 Mức giá trung bình: (chưa bao gồm 10% VAT và 5% service charge) - Cocktail/Rượu vang: 150.000đ + - Trà: 320.000đ + - Đồ ăn: 110.000đ +

3. The Republic - số 12 Quảng An

Không gian: Không tuyệt đối tĩnh lặng nhưng cũng không quá ồn ào là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi với The Republic. Điểm nhấn của view hoàng hôn từ The Republic chính là hàng cây xanh sát cạnh quán, trên vỉa hè phố Quảng An.

The Republic có 3 tầng. Tầng 1 là quầy bar, ban công tầng 2 và toàn bộ tầng 3 là nơi bạn có thể ngồi chill, hít hà hồ Tây và săn hoàng hôn. Điểm cộng của The Republic chính là không gian tầng 3 có thể được sắp xếp linh hoạt trong trường hợp chị em muốn chill cùng cả nhóm đồng nghiệp, thay vì đi một mình.

Tầng 3 của The Republic

Đồ uống, đồ ăn: Ngoài cocktail, The Republic còn phục vụ bia tươi, bia thủ công, rượu vang, trà và cà phê. Mặc dù menu trải dài và đa dạng như vậy, nhưng chất lượng đồ uống tại đây khá đồng đều.

Tương ứng với menu đồ uống khá đa dạng là menu đồ ăn cũng không kém phần "tròn đầy". Ngoài salad, coldcut (thịt nguội, pho mai, xúc xích,...) bánh ngọt, The Republic chủ yếu phục vụ đồ Âu, Mexico với các combo bữa sáng, trưa và tối: English Breakfast, French Toast, Burgers,...

Theo cảm nhận của chúng tôi, The Republic là điểm đến khá "đa-zi-năng". Bạn có thể tới quán vào buổi sáng, gọi một ly cà phê để làm việc; vừa chill afterwork, và nán lại dùng bữa tối luôn sau đó cũng là một lựa chọn rất vừa vặn.

Thái độ phục vụ: Mặc dù là nhà hàng "không sao", nhưng dịch vụ của The Republic khá ổn. Các bạn nhân viên vui vẻ, lễ phép, được bố trí đều ở tầng 1 và tầng 2.

Giờ mở cửa: 10:00 - 0:00 Mức giá trung bình: - Cocktail/Rượu: 80.000đ - 295.000đ - Bia: 65.000đ - 120.000đ - Đồ ăn: 200.000đ +

4. Since 1980 Lounge - số 163 Vệ Hồ

Không gian: Since 1980 nằm trong một tòa nhà 6 tầng với tầng 1, 2 là không gian khép kín và tầng 6 là địa điểm ngoài trời, ngắm hoàng hôn. Điểm cộng của Since 1980 là quán không hạn chế khu vực hút thuốc.

Điểm cộng của Since 1980 Lounge là quầy bar nằm chính giữa tầng 6 - không gian ngoài trời của quán, tạo cảm giác thân thiện với khách hàng.

Đồ uống, đồ ăn kèm: Ngoài cocktail, Since 1980 có phục vụ rượu vang đỏ. Tuy nhiên, chỉ có 2 loại vang được phục vụ theo ly. Một điểm trừ khác của quán là cocktail không thực sự ấn tượng. Xét trên thang điểm 5, chúng tôi chỉ có thể chấm 1.75 điểm cho cocktail tại đây.

Chính vì thế, rượu vang vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Đồ ăn của Since 1980 có phần nhỉnh hơn về chất lượng với salad và các set coldcut (thịt nguội, thịt xông khói, xúc xích, pho mai,...). Ngoài ra, quán cũng phục vụ đồ ăn tối: Mỳ Ý, pizza, steak,...

Thái độ phục vụ: Nhân viên của Since 1980 có phần vụng về, chậm chạp và chưa được chuyên nghiệp trong việc phục vụ cũng như tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên, các bạn khá ngoan và lễ phép, có thái độ lắng nghe, tiếp nhận phản hồi của khách hàng với tinh thần tích cực.

Giờ mở cửa: 10:00 - 0:00 Mức giá trung bình: - Cocktail: 75.000đ - 200.000đ - Rượu vang: 100.000đ/ly - Đồ ăn: 150.000đ +

Với 4 điểm đến này, hy vọng chị em sẽ có những giây phút thư giãn, nạp lại năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hãy thử một lần "Chill Afterwork" để thấy rằng không phải cứ tối muộn mới là khung giờ vàng chúng ta có thể "quẩy".

Và cái thú của việc thảnh thơi thưởng rượu, ngắm cảnh trong khi mọi người vội vã, chen chúc trên đường, thoạt nghĩ, đã thấy hấp dẫn rồi đúng không nào?