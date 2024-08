4 phim hay nhất sự nghiệp Jung So Min

Thời điểm hiện tại, Jung So Min đang là ngôi sao nữ hot nhất màn ảnh Hàn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm những bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1989.

Cuộc đời đầu tiên

"Cuộc đời đầu tiên" (tựa Anh: "Because this is my first life") thuộc thể loại lãng mạn - đời sống, sở hữu dàn cast với nhiều diễn viên thực lực, trong đó cặp đôi chính là Jung So Min và Lee Min Ki. Trong phim, Jung So Min vào vai Yoon Ji Ho, một nữ biên kịch hơn 30 tuổi đang bế tắc với cuộc sống. Cô vừa nghèo, vừa ế, lại có một gia đình với tư tưởng bảo thủ.

Trong khi đó, Lee Min Ki vào vai Nam Se Hee, một người đàn ông gần 40 tuổi. Nam Se Hee có một căn hộ cho thuê, tuy nhiên đồng thời, anh ấy cũng mang trên mình một khoản nợ kếch xù khiến bản thân phải làm ngày làm đêm mà vẫn chẳng lấy gì làm dư dả. Thế rồi, Yoon Ji Ho và Nam Se Hee trở thành bạn cùng nhà, từ đó mở ra một câu chuyện tình yêu đầy hấp dẫn.

Jung So Min và Lee Min Ki nên duyên với nhau trong "Cuộc đời đầu tiên".

Dù là một bộ phim lãng mạn, "Cuộc đời đầu tiên" không phải thước phim đậm chất ngôn tình "cổ tích". Thay vào đó, tác phẩm sở hữu một kịch bản rất "đời" với những khó khăn, thách thức mà bất cứ người trưởng thành nào cũng phải đối mặt. Soi vào các nhân vật, khán giả phần nào thấy được hình bóng của chính bản thân mình.

Ánh cười chẳng còn vương mắt em

Trong "Ánh cười chẳng còn vương mắt em", Jung So Min và Seo In Guk đã cùng nhau viết nên một chuyện tình đẹp nhưng cũng nhuốm màu bi thương.

Kịch tính, diễn biến khó đoán và một tình yêu nhuốm màu bi thương, đó là những gì đã tạo nên thành công cho "Ánh cười chẳng còn vương mắt em" (tựa Anh: "The smile has left your eyes"). Bộ phim xoay quanh 3 nhân vật trung tâm bao gồm Kim Moo Young (Seo In Guk), Yoo Jin Kang (Jung So Min) và Yoo Jin Gook (Park Sung Woong).

Kim Moo Young là chàng trai mang trong mình nhiều nỗi đau. Một ngày kia, anh gặp gỡ Yoo Jin Kang, người con gái tốt bụng và ấm áp. Giống như Kim Moo Young, Yoo Jin Kang cũng mang những vết sẹo chưa lành trong tim. Dù vậy, cô luôn muốn mình sẽ trở thành một "nơi trú ẩn an toàn" để Kim Moo Young có thể tìm đến bất cứ lúc nào.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Kim Moo Young không bị tình nghi là thủ phạm trong một vụ án sát nhân ngụy trang thành tự tử. Người điều tra vụ án này và hướng sự nghi ngờ vào Kim Moo Young không ai khác ngoài cảnh sát Yoo Jin Gook, anh trai của Yoo Jin Kang.

Hoàn hồn

"Hoàn hồn" là bộ phim giúp nâng tầm sự nghiệp của Jung So Min.

Nhắc đến những tác phẩm hay nhất sự nghiệp của Jung So Min thì dĩ nhiên không thể thiếu "Hoàn hồn" (tựa Anh: "Alchemy of souls"). Thực tế, đây chính là bộ phim giúp cô trở nên nổi tiếng khắp châu Á, vươn mình trở thành một ngôi sao hàng đầu.

"Hoàn hồn" lấy bối cảnh tại đất nước giả tưởng Daeho, nơi tồn tại những thuật sư với khả năng điều khiển các nguồn năng lượng trong đất trời. Nam chính Jang Uk (Lee Jae Wook) là con trai của một gia tộc quyền thế. Tuy nhiên vì bị phong ấn khí môn và không thể sử dụng pháp thuật, anh phải lớn lên trong những lời bàn tán của mọi người xung quanh.

Jang Uk luôn mong mỏi rằng ngày nào đó, bản thân sẽ được một vị sư phụ tài ba chỉ dạy pháp thuật. Thế rồi, người mà Jang Uk luôn chờ đợi đã xuất hiện và đó là Naksu, một sát thủ hàng đầu nhưng linh hồn lại bị đưa vào thân thể của cô gái mù lòa, yếu ớt tên Mu Deok (Jung So Min).

Love next door

Cuối cùng, không thể bỏ qua "Love next door" (tựa Việt: "Con trai bạn mẹ" hay "Chuyện tình nhà bên"), bộ phim đang làm mưa làm gió khắp châu Á thời điểm hiện tại. "Love next door" thuộc thể loại hài hước - lãng mạn, kể về câu chuyện tình yêu giữa hai người bạn quen nhau từ tấm bé là Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu.

Nữ chính Bae Seok Ryu luôn là niềm tự hào của mẹ. Hồi đi học, cô luôn đứng đầu lớp và nhanh chóng được nhận vào làm tại một tập đoàn hàng đầu tại Mỹ sau khi tốt nghiệp. Không chỉ có sự nghiệp đáng mơ ước, Bae Seok Ryu còn chuẩn bị làm đám cưới. Thế nhưng đằng sau cuộc sống như mơ đó, thực tế cô phải chịu rất nhiều tổn thương. Thế rồi, Bae Seok Ryu đã từ bỏ tất cả đề trở về nhà.

Trở lại con phố Hyereung-dong nhỏ bé nhưng thân thương, Bae Seok Ryu gặp lại người bạn thân Choi Seung Hyo. Giờ đây, anh đã trở thành một kiến trúc sư vô cùng tài ba, đồng thời cũng là người đàn ông vô cùng ấm áp. Choi Seung Hyo giúp Bae Seok Ryu chữa lành trái tim, từ đó dần mở ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hấp dẫn.

"Phản ứng hóa học" tràn màn hình giữa Jung Hae In và Jung So Min là chìa khóa giúp "Love next door" gây bão màn ảnh nhỏ.

Thực tế, "Love next door" có nội dung không quá mới mẻ so với những tác phẩm khác cùng thể loại. Thế nhưng, bộ phim vẫn có sức hút riêng khiến khán giả không thể cưỡng lại. Một trong những lý do lớn nhất dẫn đến thành cho tác phẩm này cho đến thời điểm hiện tại, đó chính là sự đẹp đôi cùng với "phản ứng hóa học" đỉnh nóc kịch trần giữa Jung Hae In và Jung So Min.