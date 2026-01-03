4 người thế hệ 9x bỏ phố về quê xây nhà: Căn rẻ nhất 350 triệu, đổi lấy tự do chỗ ở

Trong đó, căn rẻ nhất chỉ khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 350 triệu đồng), nhưng đổi lại là cảm giác tự do nhà ở mà nhiều người ở phố mơ cũng khó.

Dưới đây là 4 câu chuyện tiêu biểu của những người 9x quyết định “quay đầu là… về quê xây nhà”.

1. Nàng dâu 9x ở Trùng Khánh: 100.000 tệ (350 triệu) cải tạo nhà cũ, đổi lấy bếp sáng – sân vườn rộng

Địa điểm: Trùng Khánh

Diện tích: khoảng 250 m²

Chi phí cải tạo: ~100.000 tệ

Đặc trưng: nối hai khối nhà, mở rộng sân vườn, giữ lại chất mộc vùng núi

Ngôi nhà được xây từ năm 1984, sau này xây lại bằng gạch đỏ thành nhà hai tầng. Qua nhiều năm ẩm ướt, bếp tối tăm, tường ám khói, sân hẹp… mọi thứ đều xuống cấp.

Cô con dâu 9x quyết định không phá đi làm mới hoàn toàn, mà chọn cách cải tạo:

- Nối hai khối nhà thành một tổng thể liền mạch.

- Làm lại nhà bếp: mở rộng diện tích, đưa thêm ánh sáng, giữ lại xà gỗ cũ để còn “hơi thở” của ngôi nhà, nhưng tường, sơn, nền đều được làm mới.

- Sửa tường bằng cách trộn phèn chua – bột trét – sơn trắng – xi măng – sơn latex, biến lớp tường ám khói thành bề mặt sáng sủa, sạch sẽ.

- Đổ thêm sàn bê tông phẳng bên hông nhà để mở rộng thành một khu vườn nhỏ, trồng cây, hoa, kèm sân sinh hoạt ngoài trời.

Toàn bộ việc vận chuyển vật liệu phải làm bằng tay do nhà ở sườn đồi. Nhưng đổi lại, bố mẹ chồng có:

- Sân rộng để phơi nông sản, trồng hoa, trồng rau.

- Bếp mới an toàn hơn, tránh việc trượt ngã như trước.

- Không gian ngoài trời đủ để cả nhà ăn uống, ngồi chơi khi thời tiết đẹp.

Cây trà cổ 39 năm tuổi của bố chồng vẫn được giữ lại như “trái tim” của sân nhà. Đứa trẻ trong nhà tuy lớn lên ở thành phố nhưng mỗi lần về quê đều có việc: nhặt quả dành dành, hoa dại, mang về trồng, cắm bình.

Cô gái 9x này không chuộng đồ mới sản xuất hàng loạt, mà đi gom đá cũ, đồ cũ tái sử dụng, hái hoa dại cắm vào những chiếc bình tự khoan lỗ… Ngôi nhà sau cải tạo không bóng bẩy như biệt thự, nhưng đầy tính sống và ký ức.

Sau khi sửa nhà, vợ chồng cô về quê thường xuyên hơn. Người già vui, người trẻ bớt áp lực thuê nhà, cả nhà có một “điểm neo” rõ ràng để quay về.

2. Cặp vợ chồng 9x ở Phật Sơn: Nhà 5 tầng cho ba thế hệ, chấp nhận đi làm 3 tiếng/ngày

Địa điểm: Phật Sơn, Quảng Đông

Diện tích: 60 m² x 5 tầng

Chi phí xây + nội thất: ~800.000 tệ (3 tỷ)

Đặc trưng: nhà 5 tầng trong làng, có sân trong, cây cao 4m, nhiều cửa sổ, mỗi tầng một đời sống

Hai vợ chồng 9x làm trong ngành thiết kế, quyết định xây nhà trong làng thay vì bám trụ ở trung tâm thành phố. Ngôi nhà 5 tầng là tổ ấm chung cho:

- Bố mẹ

- Vợ chồng trẻ

- Em gái

Phân tầng sử dụng rất rõ:

- Tầng 1: không gian sinh hoạt chung, bếp, nơi cả nhà dùng bữa.

- Tầng 2: phòng em gái.

- Tầng 3: phòng bố mẹ, tầm nhìn đẹp, đi lại không quá mệt.

- Tầng 4–5: không gian của hai vợ chồng, có sân thượng, khoảng sân trong, view rộng, nơi mời bạn bè đến chơi.

Điểm nhấn là khoảng sân trong nằm giữa tầng 4–5, trồng một cây cao 4m, kết hợp cửa sổ lớn và ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác như có “khu rừng nhỏ” trong nhà.

Ngôi nhà phải tuân thủ quy định địa phương (không cao quá 18m), lại được xây trên nền nhà cũ, nên gia đình tự thiết kế, tự tìm thợ, tự giám sát. Bố của chủ nhà đặc biệt kỹ, tính từng đường ống, đặt sẵn chỗ cho 3 dàn điều hòa trung tâm trên mái để ngoại thất gọn gàng, không bị “rối mắt dây ống”.

Dù phải đi làm ở Quảng Châu, mỗi ngày di chuyển 3 tiếng, chủ nhà vẫn chấp nhận: Dù sao ở Quảng Châu cũng không tìm được chỗ nào rộng rãi như thế này. Có nhà riêng để về, cảm giác vẫn đáng giá hơn.

Nhà trong làng kiểu “nhà bắt tay” – mở cửa sổ là… chạm tay hàng xóm, nhưng họ chọn cách:

- Dùng cửa sổ dài – hẹp, bố trí so le, vẫn lấy được ánh sáng

- Hạn chế nắng gắt buổi chiều

- Tạo không gian sống thoáng và sáng, khác hẳn những nhà xung quanh.

Buổi tối mùa hè, sân thượng là nơi cả nhà ăn uống, tụ tập, ngắm trời – thứ mà một căn phòng trọ nhỏ trong thành phố không thể mua nổi.

3. Cô gái 1994 ở Tuyền Châu: Bỏ việc ở Hạ Môn, về quê xây nhà 3,5 triệu tệ (13 tỷ) cho đại gia đình

Địa điểm: Huian, Tuyền Châu, Phúc Kiến

Diện tích: khoảng 650 m²

Chi phí xây + nội thất: ~3,5 triệu tệ (13 tỷ)

Đặc trưng: nhà 5 tầng có thang máy, sân trong chạm khắc đá, không gian riêng cho từng thế hệ

Cô gái sinh năm 1994 từng làm thiết kế ở Hạ Môn, sống xa quê nhiều năm. Chuẩn bị cưới, cô quyết định nghỉ việc, về quê xây nhà, với ba lý do:

- Không muốn vợ chồng sống xa nhau mãi sau hôn nhân.

- Muốn gần bố mẹ khi họ lớn tuổi dần.

- Chi phí sống ở thành phố quá cao, lương không đổi nhưng tiền nhà, tiền sinh hoạt “ăn mòn” năng lượng sống.

Ngôi nhà 5 tầng ở thị trấn nhỏ, cách trung tâm thành phố khoảng 40 phút đi xe, có:

Thang máy từ tầng 1 đến tầng 5 để bố mẹ tiện đi lại sau này.

- Tầng 1–2: không gian sinh hoạt chung, phòng thờ, phòng khách trần cao 6m.

- Sân trong lát đá chạm khắc truyền thống, là nơi cả nhà uống trà, ăn nhẹ, “cắm trại trong nhà” khi thời tiết đẹp.

- Tầng 3: không gian của bố mẹ chồng, phòng ngủ có cửa sổ lớn nhìn ra sân trong.

- Tầng 4: không gian riêng của hai vợ chồng, phòng làm việc, phòng ngủ, bệ cửa sổ để đọc sách.

- Tầng 5: phần lớn để trống, dự định sau này làm bàn trà dưới giếng trời, tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Điểm đặc biệt là cây Murraya 50 năm tuổi được chuyển từ nhà cũ về, đặt ở sân nhỏ ngay lối vào. Mỗi mùa hoa là một mùa ký ức, từ thời cô còn nhỏ đến khi trưởng thành.

Bố cô tự tay học thiết kế nhà, tham khảo đủ kiểu trên mạng, đến tận các cửa hàng vật liệu, nội thất để hiểu chất liệu, rồi tự giám sát công trình từ A–Z. Ngôi nhà mất khoảng 3,5 năm để hoàn thành, nhưng thành quả là:

Một không gian sống rộng – sáng – có chiều sâu văn hóa, với điêu khắc đá Minnan khắp nơi.

Mỗi tầng, mỗi phòng mang phong cách riêng, phản ánh đúng cá tính từng thành viên.

Cô gái 9x nói rằng sau khi về quê: Tôi có thể ra biển ngắm bình minh, về nhà ngắm hoàng hôn. Không còn cảm giác cả cuộc đời bị nhét vào căn phòng trọ nhỏ nữa.

4. Chàng trai 9x ở Giang Tây: Rời tài chính, về trang trại xây “nhà trên cây bán đảo”

Địa điểm: vùng nông thôn gần Nam Xương, Giang Tây

Đặc trưng: nhà trên đất trang trại, khối hộp trắng “treo” giữa rừng, chống lũ, sống chậm cùng ông nội

Anh 9x học nghệ thuật – thiết kế nhưng đi làm tài chính ở thành phố nhiều năm, đến lúc kiệt sức. Anh quyết định trở về trang trại do ông nội lập sau khi nghỉ hưu, cách trung tâm Nam Xương khoảng 1,5 giờ lái xe.

Cùng bạn học tên Michael, anh thiết kế một “nhà trên cây bán đảo”:

- Ngôi nhà dạng khối hộp trắng, dài khoảng 24m, rộng 11m, nhìn xa như treo lơ lửng giữa rừng tre.

- Được dựng cao hơn mặt đất 4,5m theo dạng console, để phòng trường hợp lũ ngập (vì khu vực thấp hơn xung quanh gần 3m).

- Tầng 1: bếp, kho, không gian phụ – nếu có ngập cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt chính.

- Tầng 2–3: 8 phòng ngủ, mỗi phòng quay về một hướng, hành lang thiết kế để mọi người có thể nhìn thấy, gọi nhau dễ dàng, giữ sự kết nối trong gia đình.

- Phòng khách là điểm nhấn: cửa kính cao 5m, rộng 11m, mở trọn khung cảnh rừng cây và mặt nước.

Bên trong, nội thất đơn giản, tập trung vào vật liệu gỗ, ánh sáng và khung cảnh. Buổi tối, ngôi nhà sáng lên trên nền rừng tối, trở thành nơi tụ tập của người trẻ trong thị trấn: đốt lửa trại, trò chuyện, chơi nhạc.

Ông nội – người từng bị cho là “kỳ lạ” khi lập trang trại – dần thích nghi với thẩm mỹ mới: uống trà, chơi bài với bạn già trong chính ngôi nhà cháu mình thiết kế.

Còn anh, sau khi về đây, học cách:

- Đào măng mùa xuân,

- Thu hoạch mùa thu,

- Chạy bộ, đọc sách,

- Sống chậm và bớt giằng co với những lo âu vô hình ở phố thị.

Tự do nhà ở không chỉ là không phải trả tiền thuê

Nhìn vào 4 câu chuyện, điểm chung không chỉ là về quê xây nhà rẻ hơn thành phố, mà là:

- Không gian sống rộng – thoáng – gắn với gia đình.

- Người trẻ có thể sắp xếp cuộc sống theo cách mình muốn, thay vì lệ thuộc vào phòng trọ chật hẹp.

- Ông bà, bố mẹ, con cháu có chỗ để quây quần, mỗi người một tầng, một góc, vừa riêng tư vừa gần gũi.

Tự do nhà ở, với thế hệ 9x trong những câu chuyện này, không phải là biệt thự xa xỉ, mà là được sống trong căn nhà do chính mình chọn, cùng người mình thương, ở nơi mình thấy yên lòng.