Những ngày vừa qua, đợt lũ dữ ở miền Trung đã để lại hậu quả nặng nề về người và của, nhiều câu chuyện, hình ảnh xúc động khiến người dân cả nước không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Mới đây, câu chuyện mất cả cha và mẹ sau 4 ngày không liên lạc được đã nhận về sự chú ý từ công chúng.

“4 ngày trời không thể liên lạc được với cha mẹ, nước lũ dâng cao không thể tiếp cận được. Đến khi nước rút, con gái chạy về mở cửa ra thì thấy cha mẹ đã không còn. Đấng sinh thành nằm trong góc giường, tóc cha dính đầy bùn đất, đang ôm lấy mẹ như đang che chở cho mẹ…” - là nội dung đang được chia sẻ.

Theo Tuổi Trẻ Online, người con gái trong câu chuyện này là chị Út (49 tuổi, Hòa Xuân, Đắk Lắk) có cha là ông Thanh (90 tuổi) và mẹ là bà Sáu (87 tuổi). Khi con nước dữ tràn qua, ông Thanh và vợ quyết ở lại căn nhà, mảnh vườn bên cánh đồng mà họ đã mưu sinh trọn đời.

Sau 4 ngày ngóng trông tin cha mẹ trong cơn lũ dữ, đến sáng 23/11, khi nước rút chị Út cùng những người đi cứu hộ là anh Sướng (ngụ TP Đà Nẵng) và anh Duy (ngụ TP.HCM) vào đến được nhà cha mẹ. Nhưng khi cánh cửa mở hé, chị Út thấy thi thể hai đấng sinh thành nằm kẹt trong góc tường.

"Ba vẫn như đang cố che chở cho mẹ, tóc dính bết trong bùn nước", chị Út khóc kể. Tiếng khóc chị vỡ òa hòa vào nước lũ.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Út giàn giụa nước mắt kể: "2h, ngày 19/11 tôi vẫn gọi được cha. Ông nói nước cạn. Nhưng đến khoảng 4h30 thì không gọi được nữa. Tôi biết cha đi rồi. Con cháu có gọi: 'Dì ơi, ông bà ngoại chết rồi mà nước lớn không ai vô được'".

(Ảnh: Lê Hoài Nhân/ Thanh Niên)

Cũng trong chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Sướng, anh Duy và những người cứu hộ đã đi qua nhiều cảnh tang thương những ngày lũ dữ, nhưng không thể cầm lòng khi thấy cảnh vợ chồng già xấu số bị lũ cuốn. Để đưa thi thể hai cụ ra, đội cứu hộ phải bới từng lớp rác, từng mảng bùn đất bị lũ cuốn vào. Mỗi lần kéo rác lên đều khiến tiếng nức nở của chị Út thêm nghẹn lại.

Hiện, thi thể hai cụ được đưa lên khu vực đường cao để mai táng.

Trên tài khoản Facebook của mình, sư thầy Giác Thiền - một trong những người cứu hộ có mặt tại nhà cha mẹ chị Út cũng cập nhật tình hình sau khi lo hậu sự cho 2 cụ. "Hôm nay 23/11/2025 lúc 11h trưa đội của chúng con và các đội cứu hộ khác hỗ trợ đưa thi thể vợ chồng 2 ông bà cụ mất được 4 ngày tại Hoà Xuân - Phú Yên ra bên ngoài lo mai táng" - sư thầy cho biết.

Ngoài ra, sư thầy Giác Thiền cũng đại diện các mạnh thường quân gửi 10 triệu đồng cho người thân 2 cụ để lo nhang đèn trong thời gian tới.

Sư thầy Giác Thiền (ngoài cùng bên phải) cùng mọi người trong đoàn cứu hộ hỗ trợ làm mai táng cho ông bà (Ảnh: Thuyền Từ Bát Nhã)

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn, ai nấy đều bày tỏ nỗi xót xa bởi trên đời khó có gì sánh bằng nỗi đau mất người thân. Nhiều người cũng để lại bình luận mong chị Út và gia đình tiếp tục vững vàng trong thời gian tới, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Nghe thôi mà xót xa rồi, người trong cuộc làm sao để đối diện với việc này đây? Nỗi đau mang theo suốt cuộc đời. Mong 2 ông bà sẽ được gặp nhau ở một nơi khác.

- Không còn ba mẹ nữa, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ con to xác mồ côi. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của mẹ khi ông ngoại mất: “Mẹ mồ côi cha rồi…”.

- Đến lúc ra đi họ vẫn bên nhau, coi như trọn một kiếp vợ chồng.

- Thương xót quá không thể nói thành lời. Nước mắt con rơi dù chỉ là người xa lạ.

- Thương quá đồng bào ơi, thà mất tiền của chứ mất tình thân sao chịu nổi đây?

- Không thể tưởng tượng được lúc đó họ sợ hãi và tuyệt vọng đau đớn như thế nào. Chắc đối với người con sẽ là nỗi day dứt cả đời.