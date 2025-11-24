Người dân làng nghề bánh tráng bật khóc sau trận lũ lịch sử: 'Không còn gì ngoài bùn và nước' Tiền Lê, 12:18 24/11/2025 Chia sẻ Thích0 Hầu như tất cả các hộ dân làm nghề bánh tráng (bánh đa) ở khu vực xã Tây Hoà và phường Đông Hoà (phía đông tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước. Các thiết bị điện, dụng cụ làm bánh tráng đều bị dòng nước lũ nhấn chìm. Chỉ kịp mặc đúng bộ đồ rồi chạy lũ, hơn 200 người được khách sạn mở cửa cưu mang giữa đêm nước lên cuồn cuộn Đợt “offline đội cứu hộ” lớn nhất Việt Nam! Anh Nguyễn Ngọc Chí (33 tuổi, thôn Hội Cư, xã Tây Hoà) đầu tư các thiết bị, máy móc hơn 300 triệu đồng. Sau trận lũ lịch sử, các thiết bị điện đã hư hỏng hoàn toàn, giờ chỉ có thể rửa sạch để tận dụng lại lớp vỏ. Anh Chí đã có kinh nghiệm làm nghề bánh tráng hơn 6 năm. Cơ sở của anh tạo công ăn việc làm cho khoảng 20 công nhân cũng đều là bà con quanh xóm. Hơn 10.000 cái mành (mỗi cái giá khoảng 100 nghìn đồng) đều đã bị ngập trong nước, bùn. Anh Chí cho biết, phải đợi nắng, bơm nước chà sạch từng cái mành mới có thể sử dụng phơi bánh tráng lại được. Theo anh Chí, trong thôn có khoảng 5 cơ sở làm bánh tráng như mình, tất cả đều bị thiệt hại. Anh Chí thuê máy phát điện bơm nước để rửa nhà, mành để làm lại từ đầu. Chị Mai Thị Ngọc Anh (49 tuổi, trú thôn Cảnh Phước, phường Đông Hoà) cùng chồng làm nghề bánh tráng thủ công đã gần chục năm nay. Nhắc tới trận lũ chị òa khóc bởi hơn 4 tấn thóc trữ để làm bánh tráng, 3 con bò đều bị nước nhấn chìm. Con bê bị gãy chân được vợ chồng chị Anh đưa vào căn bếp làm bánh tráng cho ấm, chữa trị. Hàng trăm cái mành phơi bánh đa của chị Anh đã hư hỏng, phải sửa lại hoặc thay mới hoàn toàn. Theo Tiền Phong Copy link 11/24/2025 10:39 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/nguoi-dan-lang-nghe-banh-trang-bat-khoc-sau-tran-lu-lich-su-khong-con-gi-ngoai-bun-va-nuoc-post1798880.tpo Tết cận kề, hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội trên VNeID mới nhất người dân cần biết để tránh mất quyền lợi Chia sẻ Thích0 tin nóng mỗi ngày làng nghề bánh tráng