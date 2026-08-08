4 mỹ nhân diện sườn xám đẹp nhất Cbiz hiện nay: Ngắm vị trí số 1 mới thấy thế nào là cực phẩm

Sườn xám vốn là trang phục đòi hỏi khí chất rất cao. Không chỉ cần vóc dáng phù hợp, người mặc còn phải có thần thái, ánh mắt và phong cách riêng để biến một bộ trang phục cổ điển thành dấu ấn nhân vật. Trong vài năm trở lại đây, không ít mỹ nhân Hoa ngữ từng ghi dấu với tạo hình sườn xám, nhưng 4 cái tên dưới đây lại khiến kiểu trang phục này trở nên đặc biệt nhất trên màn ảnh.

1. Vương Sở Nhiên

Bộ phim đang lên sóng Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn đã giúp tạo hình sườn xám của Vương Sở Nhiên gây chú ý trên mạng xã hội. Để xây dựng hình ảnh cho nhân vật, ê-kíp đã chuẩn bị hơn 30 bộ sườn xám được thiết kế riêng cho nữ diễn viên. Nhiều trang phục sử dụng các kỹ thuật thủ công như thêu Tô Châu, dệt lụa cao cấp, tạo nên vẻ ngoài vừa tinh tế vừa sang trọng.

Ở giai đoạn đầu phim, cô xuất hiện trong những bộ sườn xám màu sáng với họa tiết nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp dịu dàng của một tiểu thư khuê các thời dân quốc. Những gam màu nhã nhặn cùng đường nét mềm mại khiến Vương Sở Nhiên toát lên cảm giác thanh thuần, kín đáo.

Thế nhưng khi nhân vật bước vào giai đoạn biến đổi tâm lý, những bộ sườn xám màu tối với họa tiết cầu kỳ lại giúp cô thể hiện một khí chất hoàn toàn khác, lạnh lùng, sắc sảo và đầy sức hút. Nhiều người nhận xét Vương Sở Nhiên không chỉ mặc đẹp, mà còn khiến sườn xám như kể được câu chuyện của nhân vật. Khi thì dịu dàng như nước, lúc lại sắc lạnh như lưỡi dao, tạo ra sự đối lập đầy cuốn hút.

2. Trần Dao

Trong bộ phim Cửu Môn, Trần Dao đảm nhận vai Hoắc Tiên Cô và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen nhờ tạo hình sườn xám. Những bộ sườn xám nhung xanh đậm kết hợp cùng áo khoác lông giúp cô toát lên khí chất của một nữ gia chủ quyền lực. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ với kiểu tóc cổ điển cùng ánh mắt sắc bén, Trần Dao đã tạo được cảm giác áp đảo.

Điểm đặc biệt của Trần Dao là cô sở hữu gương mặt trẻ trung, thậm chí có nét đáng yêu. Điều này tưởng như không phù hợp với vẻ trưởng thành của sườn xám, nhưng lại tạo ra một sự đối lập thú vị. Khi cười, cô mang vẻ đẹp trong sáng, nhưng chỉ cần thay đổi ánh mắt, khí chất của nhân vật lập tức trở nên sâu sắc và đầy tính toán.

Nhiều khán giả cho rằng có người chỉ mặc được sườn xám, còn Trần Dao lại khiến người xem cảm nhận được cả con người phía sau bộ trang phục khi bên ngoài mềm mại nhưng bên trong là sự kiên cường và tham vọng.

3. Cảnh Điềm

Nhắc đến những mỹ nhân gắn liền với sườn xám trên màn ảnh, rất khó bỏ qua Cảnh Điềm trong Tư Đằng. Ngay sau khi bộ phim lên sóng, tạo hình sườn xám của Cảnh Điềm từng tạo thành cơn sốt lớn, khiến phong cách thời trang dân quốc được nhiều khán giả quan tâm trở lại.

Khi đóng Tư Đằng, cô xuất hiện với hàng loạt bộ sườn xám đa dạng, từ sườn xám lụa trắng ngọc trai, sườn xám xanh bạc hà đính hoa văn cho đến những thiết kế nhung tối màu. Các họa tiết trên trang phục còn được lồng ghép hình ảnh dây leo, phù hợp với thân phận đặc biệt của nhân vật.

Cảnh Điềm vốn sở hữu làn da trắng, đường nét gương mặt hài hòa cùng khí chất sang trọng. Khi kết hợp với son đỏ cổ điển và những bộ sườn xám tinh tế, cô dễ dàng tạo ra cảm giác quý phái và kiêu kỳ. Ngoài ra, Cảnh Điềm không cần cố gắng tạo dáng quá nhiều, chỉ một ánh mắt, một cái quay đầu cũng đủ thể hiện vẻ kiêu kỳ của nhân vật.

4. Tống Dật

Nếu nhắc tới những tạo hình sườn xám khiến khán giả nhớ mãi, nhiều người vẫn xem Tống Dật trong vai Vu Mạn Lệ của Kẻ Ngụy Trang là một trong những hình ảnh kinh điển. Điều khiến Tống Dật đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ ngoài bởi cô có khả năng cân bằng giữa sự quyến rũ và nét mong manh.

Những bộ sườn xám giúp tôn lên đường nét cơ thể, nhưng ánh mắt của nhân vật lại luôn ẩn chứa nỗi buồn và sự tổn thương. Chính sự đối lập này khiến Vu Mạn Lệ trở thành nhân vật nữ được yêu thích nhất nhì trong dòng phim gián điệp.

Trong bối cảnh chiến tranh, sườn xám vừa là lớp vỏ che giấu thân phận, vừa là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc đời đầy bi kịch của nhân vật. Tống Dật không mặc sườn xám theo kiểu phô trương, mà mang đến cảm giác vừa quyến rũ vừa thanh nhã, giống như một cô gái bước ra từ bức tranh Thượng Hải xưa, đẹp nhưng phảng phất nét buồn khó quên.