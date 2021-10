4 món quen ở chợ trông rất tươi ngon nhưng thực tế lại chứa cả ổ formaldehyde, người thông minh sẽ tránh xa chúng

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề mà con người trong xã hội hiện đại cảm thấy nhức nhối. Bởi "bệnh từ miệng mà vào" nên khi chọn thực phẩm ta phải chọn các món ăn có đầy đủ tiêu chuẩn an toàn. Ngày nay có không ít cơ sở buôn bán sử dụng "chiêu trò" để cải thiện độ tươi ngon của thực phẩm bằng cách ngâm chúng trong formaldehyde, nếu chúng ta ăn phải những loại thực phẩm này quá thường xuyên sẽ để lại nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe, thậm chí là đe dọa tính mạng.

Có 4 món dưới đây cực kỳ quen thuộc trong các chợ, thậm chí chúng còn thường được khen là tươi ngon nhưng lại là nơi tập trung rất nhiều formaldehyde, vì vậy mọi người cố gắng mua càng ít càng tốt.

Formaldehyde đã được chứng minh là có thể gây ung thư nếu được dùng trong, tức đưa formaldehyde vào trong cơ thể. Vì vậy, từ lâu formaldehyde là chất cấm không được dùng trong chế biến thực phẩm. Nếu sử dụng thực phẩm chứa formaldehyde trong thời gian nào đó sẽ có nguy cơ rất lớn là nhiễm độc, đặc biệt có thể bị ung thư do formaldehyde gây ra. Formaldehyde có thể gây kích ứng da, mắt, mũi và họng, dẫn đến dị ứng.



4 món ăn chứa nhiều formaldehyde người đi chợ nên hạn chế mua

1. Rau quá sáng, nấm quá trắng

Ra chợ mua rau, điều đầu tiên chị em cần tránh chính là những bó rau quá sạch, sáng bóng hay là những gói nấm có màu quá trắng bởi rau xanh là thực phẩm dễ bị thâm, héo sau quá trình thu hái, vận chuyển, phân phối. Nếu trải qua rất nhiều bước như vậy mà chúng vẫn có thể giữ lại được vẻ ngoài hoàn hảo thì khả năng cao đã được ngâm trong chất bảo quản formaldehyde. Khi được ngâm trong chất này, rau sẽ có màu sáng, mùi hơi hắc, đặc biệt để trong nhiều ngày vẫn không hề héo. Việc tiêu thụ các loại rau có chứa chất formaldehyde có thể gây nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí nhập viện cấp cứu vì chấn thương thận.

2. Chuối chín có màu kỳ lạ

Để tăng thời gian sử dụng chuối, nhiều người bán đã hái chuối khi chúng chín nửa chừng, sau đó ngâm chúng trong formaldehyde để giảm tỷ lệ hư hỏng, đồng thời làm cho màu sắc của chuối trông tươi sáng, bắt mắt hơn.

Chuối chín nhờ formaldehyde thì vỏ có màu vàng tươi, để lâu mà không bị hỏng. Do đó khi mua chuối đừng nên chọn những loại quả có ngoại hình quá đẹp.

Ngược lại, chuối chín tự nhiên sẽ có bề mặt hơi sần sùi, rỗ nhẹ, chín rất nhanh, dễ bị thối và có đốm đen ở vỏ. Hơn nữa, chuối chín được ủ bằng formaldehyde thường có mùi hăng hắc, không có mùi thơm đặc trưng, màu tuy vàng nhưng ấn vào lại thấy cứng, bạn cũng nên lưu ý điều này để "né xa".

3. Tiết lợn màu đỏ tươi

Thông thường, việc tiêu thụ tiết động vật điều độ cũng đem lại không ít lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy, tiết lợn có chứa một lượng protein cực kỳ lớn, lớn gấp 4 lần so với thịt lợn, gấp 5 lần so với trứng gà. Nhưng khi đi chợ bạn nên thận trọng khi lựa chọn tiết. Để cải thiện thời gian sử dụng, người bán có thể bổ sung chất phụ gia, chất bảo quản để tiết có màu sắc tươi sáng, đẹp mắt hơn. Do đó đừng vì thấy tiết có màu tươi mà vội vàng mua ngay, bạn chỉ nên mua chúng ở những cửa hàng đáng tin cậy.

Ngoài ra, không nên ăn tiết sống mà nên hấp hoặc bổ sung thêm xương sông, mỡ hành để vừa làm phong phú món ăn gia đình lại vừa giúp cơ thể khỏe mạnh.

4. Cá nước ngọt có kích thước quá lớn

Ra chợ mua cá, đừng vì thấy cá nước ngọt có kích thước lớn mà tò mò muốn mua ngay. Những con cá nước ngọt có kích thước lớn thường là cá nuôi, cho ăn bằng cám tăng trọng hay là tiêm hormone tăng trưởng, hoặc chúng đã sống trong nhiều năm ở những khu vực có chứa nước thải nên đã hấp thụ nhiều chất độc hại và vi khuẩn có hại.

Chính vì vậy, khi đi chợ mua cá bạn chỉ nên mua những con có kích thước vừa phải, chỉ nặng khoảng 2-3kg.

4 loại thực phẩm bên trên có khả năng chứa nhiều formaldehyde nhất và cũng là loại thực phẩm trông tươi ngon, bắt mắt mà nhiều bà nội trợ thấy là sẽ mua ngay. Do đó, khi đi chợ bạn nên cân nhắc kỹ khi lựa chọn đồ ăn, chú ý 3 đặc điểm: Màu sắc không nên quá tươi sáng, nên có mùi đặc trưng của món ăn, kích thước không nên quá đặc biệt.

(Theo Sohu, KKnews)