4 món đồ tuy nhỏ nhưng luôn có "võ" trong cuộc sống hàng ngày

Vì vậy, trong số hàng loạt đồ dùng gia đình rực rỡ, đồ dùng nào đáng mua? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài điều, xem bạn có thích chúng không nhé!

1. Viên vệ sinh lồng máy giặt

Viên vệ sinh máy giặt này là một vật dụng nhỏ rất thiết thực, mọi người đều biết rằng sau khi sử dụng máy giặt lâu ngày, bụi bẩn sẽ tích tụ ở thành trong, rất mất vệ sinh, lúc này có thể dùng nó để làm sạch.

Sử dụng cũng rất tiện lợi, sau khi ném vào máy giặt, bật chế độ tự làm sạch của máy giặt, bọt đầy có thể làm sạch hoàn toàn xi lanh bên trong, hiệu quả vẫn rất tốt!

2. Chốt khóa an toàn tay nắm trong nhà

Đối với những cô nàng thường xuyên đi công tác hoặc sống một mình thì an toàn là vấn đề cần được quan tâm nhiều, nếu muốn nâng cao độ an toàn trong nhà thì bạn cũng có thể thử qua chiếc khóa an toàn tay cầm này.

Dán cạnh tay nắm bên trong cửa để hoàn tất việc khóa, nếu muốn mở cửa bạn có thể kéo ổ khóa phía dưới sang một bên, sau đó có thể mở ra dễ dàng, khá tiện lợi.

3. Phích cắm chuyển đổi nhiều lỗ

Không đủ ổ cắm ở nhà? Ngoài các ổ cắm điện thông thường còn có loại phích cắm chuyển đổi này, ổ cắm phía trên có đèn ngủ, khi bật có thể nhận ra chức năng chiếu sáng, các ổ cắm bổ sung phía dưới có công tắc độc lập nên an toàn hơn khi sử dụng.

4. Giá đỡ điện thoại di động đầu giường

Những người thích nằm trên giường xem chương trình TV và chơi điện thoại di động nên chú ý! Loại giá đỡ này thực sự rất dễ sử dụng, không chỉ có thể điều chỉnh góc độ một cách tự do mà giá đỡ lò xo còn có thể dễ dàng lắp đặt máy tính bảng và điện thoại di động.

Đặt nó cạnh giường, cho dù bạn đang chơi điện thoại di động hay dưới chăn xem phim truyền hình, đó là một điều rất thú vị, có thể nói là thứ cần phải có đối với những người lười biếng.