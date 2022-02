4 mẹo siêu dễ, ai cũng làm được để tận dụng tối đa không gian phòng tắm nhỏ

Vì nhiều lý do như diện tích có hạn hay quan niệm phòng tắm chỉ là không gian phụ nên căn phòng này thường chỉ được dành cho một khoảng nho nhỏ. Do đó, trong nhiều phòng tắm, người ta phải khéo co kéo lắm mới có đủ chỗ cất trữ đủ loại đồ dùng như giấy vệ sinh, dầu gội, sữa tắm...

Vậy có cách nào để tận dụng không gian phòng tắm không nhỉ? Tất nhiên là có chứ, và dưới đây là một số gợi ý đáng tham khảo.

1. Làm hệ kệ trên tường

Với những phòng tắm nhỏ, thì những bức tường là nơi không thể bỏ qua nếu muốn tận dụng không gian. Bạn có thể đóng một hệ kệ mở phù hợp với diện tích căn phòng để có thêm không gian lưu trữ đồ.

Các kệ này nên sử dụng chất liệu chịu được nước và kích thước vừa đủ để lưu trữ mà thôi. Một lưu ý khác là vì diện tích có hạn nên bạn hãy chọn các loại kệ mỏng, sáng màu để tránh cảm giác cồng kềnh. Ngoài làm kệ mở, bạn còn có thể sử dụng những chiếc giỏ nhỏ treo lên tường, đây cũng là ý tưởng khiến phòng tắm vừa đẹp, vừa gọn.

2. Không gian trên cánh cửa

Phần không gian phía trên cửa phòng tắm vốn là không gian chết. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể biến nó thành không gian hữu ích bằng cách lắp ở đây 1, 2 thanh kệ lưu trữ. Kiểu kệ phía trên phòng tắm rất hợp để cất gọn những món đồ mang tính tích trữ như giấy vệ sinh, hay vài chai dầu gội bạn trót mua hơi nhiều trong đợt giảm giá chẳng hạn.

3. Giá đồ ở chính... cửa phòng tắm

Không chỉ tận đụng được không gian phía trên cửa phòng tắm mà bạn còn có thể tận dụng chính cánh cửa để lắp vài thanh treo khăn, treo quần áo. Thậm chí nếu cánh cửa đủ chắc chắn, bạn hoàn toàn có thể dùng thêm phụ kiện và treo lên đó hàng loạt giỏ đồ nho nhỏ. Nhờ cách này, phòng tắm của bạn chắc chắn đã gọn gàng hơn rất nhiều.

Bạn có thể đóng chết những chiếc giá treo đồ thế này...

... hoặc dùng phụ kiện và móc treo linh động, tùy thuộc vào độ bền chắc của cửa.

4. Lưu trữ dưới gầm bồn rửa mặt

Bồn rửa mặt tiện dụng thật đấy nhưng lại là một trong những món đồ rất tốn diện tích. Để tận dụng được không gian phòng tắm nhỏ, bạn có thể xem xét về việc lắp một hệ tủ nhỏ hoặc giá lưu trữ ngay dưới bồn rửa. Tất nhiên khi lựa chọn phương pháp này, hãy luôn giữ cho chiếc kệ được sạch sẽ để đảm bảo yếu tố vệ sinh nhé!

https://afamily.vn/4-meo-sieu-de-ai-cung-lam-duoc-de-tan-dung-toi-da-khong-gian-phong-tam-nho-20220217183431376.chn