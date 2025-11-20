4 loại thịt dễ “ôm ổ ký sinh trùng”, dân buôn cũng ngại ăn

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta vẫn quen nhắc đến những tác nhân gây bệnh như vi khuẩn E.coli, tụ cầu vàng, virus cúm... Nhưng ngoài những “hung thủ” quen thuộc ấy, còn một nhóm mầm bệnh dễ bị bỏ qua - đó là ký sinh trùng.

Ký sinh trùng có thể ẩn trong rau củ hoặc thịt sống. Nếu chế biến không đúng cách, chúng hoàn toàn có thể xâm nhập vào cơ thể, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Câu chuyện của một cô gái 27 tuổi là ví dụ điển hình. Vì thích ăn củ ấu sống, suốt hai năm cô thường xuyên thấy đau âm ỉ vùng thượng vị. Khi cơn đau trở nên dữ dội, cô đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến ai cũng rùng mình: bác sĩ lấy ra từ cơ thể cô hai con sán lá gan còn sống.

Không chỉ rau củ, nhiều loại thịt cũng là “điểm tập kết” của ký sinh trùng.

1. Thịt bò chưa chín kỹ

Bò có thể mang theo sán dây, và khi người ăn thịt tái, ấu trùng sẽ theo vào cơ thể. Con người lại chính là vật chủ cuối cùng, nơi sán có thể tồn tại đến 20-30 năm. Người nhiễm thường gặp đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, mất ngủ, thiếu máu và thậm chí thấy đoạn sán theo phân đi ra ngoài.

2. Cá sống

Món cá sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm sán lá gan. Trứng sán phát tán ra môi trường nước, ký sinh trong ốc rồi xâm nhập vào cá, tôm sống dưới dạng nang. Khi người ăn sashimi làm từ cá nước ngọt chưa được xử lý, nang sán sẽ nở, xâm nhập ống mật và gan, gây viêm đường mật, viêm gan cấp, kéo dài có thể dẫn đến ung thư đường mật hoặc ung thư gan.

Nhiều người cho rằng cá biển an toàn hơn cá nước ngọt. Thực tế, dù môi trường biển có thể tiêu diệt nhiều loại ký sinh trùng, vẫn có những loài như giun xoắn anisakis sống sót và xâm nhập vào cá. Vì vậy, ăn hải sản sống cũng không hoàn toàn an toàn.

3. Tôm, cua sống

Một số món phổ biến ở vùng ven biển như tôm sống, cua ngâm rượu cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm sán phổi. Trứng sán theo đường tiêu hóa vào máu rồi di chuyển đến phổi, gây ho kéo dài, đau ngực. Nguy hiểm hơn, chúng có thể “lang thang” đến dưới da, tủy sống, đường tiêu hóa hoặc não.

Việc ngâm tôm cua trong rượu hay tỏi không thể bảo đảm tiêu diệt ký sinh trùng nếu nồng độ và thời gian không đạt chuẩn, dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn rất cao.

4. Ốc chưa nấu chín

Ốc và các loài nhuyễn thể nước ngọt cũng là trung gian chứa nhiều loại ký sinh trùng như sán lá gan, sán lá ruột hoặc giun đầu gai. Một số loài như ốc biển còn có thể mang giun tròn thuộc họ Gnathostoma. Khi xâm nhập vào cơ thể, chúng thường trú ở hệ thần kinh, gây nhức đầu kéo dài, đau nhức toàn thân, rối loạn cảm giác, buồn nôn và nôn ói. Khoảng 30% người bệnh còn xuất hiện cảm giác tê rát hoặc châm chích ở da.

Việc ăn sống, ăn tái hoặc nấu không chín tới vì vậy luôn là “cửa ngõ” để ký sinh trùng xâm nhập cơ thể. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hậu quả có thể kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

