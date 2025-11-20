2 vợ chồng ngoài 50 tuổi cùng lúc phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo: Bỏ ngay 3 loại thực phẩm này đi, để trong tủ lạnh cũng không được!

Trong đợt khám sức khỏe cộng đồng gần đây, vợ chồng ông Vương (ngoài 50 tuổi) nhận kết quả khiến cả gia đình sụp đổ: cả hai đều mắc ung thư gan giai đoạn sớm . Điều đáng nói là họ không hề có tiền sử viêm gan, cũng không uống rượu bia. Sau khi bác sĩ tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt, “thủ phạm” được xác định chính là… chiếc tủ lạnh luôn nhét đầy đồ ăn trong nhà.

Bác sĩ nhấn mạnh: tủ lạnh không phải két sắt bảo quản thực phẩm , càng không phải “máy đóng băng thời gian”. Một số thực phẩm để lâu trong tủ lạnh không chỉ hỏng mà còn có thể sinh ra aflatoxin (độc tố nấm mốc cực mạnh gây ung thư gan) . Chính loại độc tố âm thầm này đã tấn công lá gan của hai vợ chồng.

Vì sức khỏe của gia đình mình, hãy kiểm tra ngay tủ lạnh. Nếu phát hiện 3 loại thực phẩm sau, nhất định phải vứt bỏ ngay !

01. Mộc nhĩ - nấm tuyết đã ngâm lâu

Dù là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng ngâm sai cách sẽ biến chúng thành "độc dược".

Nhiều người có thói quen ngâm mộc nhĩ hoặc nấm tuyết thật nhiều rồi cất tủ lạnh dùng dần. Tuy nhiên, khi ngâm quá 4 giờ, đặc biệt trong môi trường ấm, chúng dễ sinh ra vi khuẩn và sản sinh aflatoxin - đây là một loại chất gây ung thư hạng nhất. Ngay cả khi nó được rửa nhiều lần, aflatoxin cũng không thể được loại bỏ.

Chất độc này có tính bền nhiệt, nấu sôi vẫn không phá hủy được, gây tổn thương nặng nề gan và hệ thần kinh, tỷ lệ tử vong cao.

Cách dùng mộc nhĩ đúng:

Chỉ ngâm lượng đủ dùng trong 1-2 giờ.

Tuyệt đối không ngâm qua đêm.

Nếu thấy mềm nhũn, nhớt, có mùi lạ phải bỏ ngay.

02. Trái cây bị mốc hoặc dập nát

Quan niệm "hư một chút, cắt bỏ ăn tiếp" cực kỳ nguy hiểm.

Khi trái cây đã xuất hiện vết mốc dù rất nhỏ, hệ thống sợi nấm có thể đã ăn lan khắp bên trong và sản sinh ra độc tố phổ biến như:

Patulin (thường gặp ở táo, lê thối)

Aflatoxin (ở các loại trái cây bị nấm mốc)

Tất cả đều là chất gây ung thư gan đã được chứng minh, và không thể loại bỏ chỉ bằng rửa hoặc cắt bỏ phần hư.

Do đó, nếu trái cây chỉ cần có dấu hiệu mốc hoặc thối phải bỏ toàn bộ, không tiếc rẻ.

03. Hạt khô có vị đắng & bơ đậu phộng kém chất lượng

Nếu bạn mở gói đậu phộng, hạt điều, hạt dưa… và ăn trúng vài hạt có vị đắng, hãy cảnh giác: đó thường là dấu hiệu của aflatoxin do hạt bị nấm mốc.

Aflatoxin là chất gây ung thư gan mạnh nhất từng được biết, độc tính gấp 68 lần thạch tín.

Nó cũng thường xuất hiện trong: Bơ đậu phộng giá rẻ; Dầu lạc ép thủ công; Hạt, ngô mốc làm nguyên liệu sản xuất kém sạch.

Nếu ăn phải hạt đắng, hãy nhổ ngay, súc miệng.

Luôn chọn sản phẩm đóng gói, thương hiệu uy tín, không mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường.

Làm sao bảo vệ "lá gan nhỏ" của chúng ta?

Dọn tủ lạnh định kỳ: 1-3 tháng/lần, bỏ ngay thực phẩm hết hạn hoặc có dấu hiệu biến chất.

Bảo quản đúng cách: Dùng hộp kín, tránh để lẫn thực phẩm sống - chín.

Đừng quá tin vào hạn sử dụng: Sau khi mở bao bì, nên dùng nhanh.

Tiết kiệm đúng cách: Ăn thực phẩm tươi mới mới là tiết kiệm thật sự.

Khám sức khỏe định kỳ: Người có nguy cơ cao (viêm gan B/C, tiền sử gia đình) nên siêu âm gan và đo AFP thường xuyên.

Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm, nhưng không thể trấn áp mọi loại vi khuẩn độc hại.

Vì sức khỏe của bản thân và người thân, hãy chia sẻ thông tin này ngay hôm nay - đặc biệt với những người lớn tuổi hay có thói quen "tiếc của".