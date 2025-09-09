Trên thị trường hiện nay xuất hiện không ít loại “tất rẻ tiền”, thậm chí chỉ vài chục nghìn đồng cho cả chục đôi. Tuy nhiên, ẩn sau mức giá “siêu hời” ấy là nhiều hiểm họa khó lường.

Trước tiên phải kể đến tất làm từ sợi polyester . Loại này thường rất mỏng, dễ biến dạng, thậm chí có thể nhìn xuyên ánh sáng. Khi mang vào mùa hè, bàn chân như bị bọc trong lớp nylon, mồ hôi không thoát ra ngoài, lâu dần sinh mùi khó chịu và là điều kiện thuận lợi cho nấm da chân phát triển.

Nguy hiểm không kém là tất chứa hàm lượng formaldehyde (chất tẩy nhuộm) vượt chuẩn . Những đôi tất mới bóc ra đã có mùi hắc như sơn, khi giặt nước đổi sang màu đỏ hoặc xanh bất thường. Loại hóa chất này tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây dị ứng, mẩn ngứa, nặng hơn ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em nếu dùng lâu dài.

Một “cái bẫy” khác chính là loại tất dùng một lần kém chất lượng . Giá thành siêu rẻ nhưng nhiều sản phẩm được làm từ vải tái chế, tiềm ẩn vi khuẩn vượt mức cho phép. Có trường hợp trẻ nhỏ mang vào bị nổi mụn nước, phải nhập viện điều trị.

Đáng lo ngại hơn cả là những đôi tất chứa chất nhuộm có gốc amin thơm . Đây là hợp chất khó nhận biết bằng mắt thường, thậm chí giặt nhiều lần cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Nhiều nghiên cứu cảnh báo việc tiếp xúc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi chọn mua tất, người tiêu dùng cần lưu ý tránh những sản phẩm giá quá rẻ; không chọn tất có mùi hắc hoặc mùi thơm nhân tạo quá nồng; đồng thời nên kiểm tra nhãn mác, chỉ mua sản phẩm có ghi tiêu chuẩn rõ ràng như GB/T 22843 hoặc FZ/T 73001.

Đừng vì ham rẻ mà đánh đổi sức khỏe của chính mình và người thân. Bàn chân được ví như “trái tim thứ hai” của cơ thể, nếu ngày ngày bị bó chặt trong đôi tất kém chất lượng, chẳng khác nào tự rước bệnh vào người.

Nguồn và ảnh: Sohu