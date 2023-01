4 đơn vị đăng kiểm đóng cửa ở TP HCM hoạt động trở lại từ ngày 16-1

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết 3 Trung tâm đăng kiểm và 1 Chi nhánh của Trung tâm đăng kiểm 50-03V ở TP HCM với tổng số 8 dây chuyền kiểm định sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày mai 16-1 sau thời gian đóng cửa nhằm phục vụ điều tra, để phục vụ nhu cầu chính đáng kiểm định xe cơ giới lưu hành của người dân.



Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm đang diễn ra nghiêm trọng ở TP HCM và Hà Nội

Danh sách cụ thể gồm: Trung tâm đăng kiểm 50-03V (số 107 Đường Phú Châu, phường Tam Bình, TP Thủ Đức); 50-03V chi nhánh (khu phố 4, Trường Sơn, Linh Trung, TP Thủ Đức); 50-05V (số 1143/3B, QL 1A, KP3, phường An Phú Đông, Quận 12) và 50-07V (số 428/56 Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân).

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đơn vị đã tiến hành kiểm tra đánh giá, kết quả cho thấy các đơn vị đăng kiểm trên đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự để hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Cơ quan này cũng đã điều động 61 nhân sự (gồm đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ) đến các trung tâm đăng kiểm trên để tái hoạt động phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân.

Để có thể mở lại các trung tâm đăng kiểm trên là nhờ sự quan tâm quyết liệt của lãnh đạo ngành giao thông và sự tạo điều kiện từ lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP HCM và Công an các quận, huyện của TP HCM, tất cả nhằm phục vụ nhu cầu chính đáng kiểm định xe để đảm bảo đủ điều kiện lưu thông an toàn của người dân, trong bối cảnh tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm đang diễn ra nghiêm trọng.

Cục Đăng kiểm tin rằng khi hoạt động trở lại, các trung tâm đăng kiểm trên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới cho người dân, đảm bảo các phương tiện đến hạn kiểm định có thể được đăng kiểm kịp thời để đảm bảo đủ điều kiện khi lưu thông trên đường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.